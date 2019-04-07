سعر جرام الذهب اليوم 7- 4 -2019 (تعاملات مسائية)

يتغير سعر الذهب يومياً نظراً لتغير قيمة الدولار صعوداً وهبوطاً بالآونة الأخيرة، وأيضا يتغير بتغيير الحالة الاقتصادية للبلاد وتلقى صناعة الذهب بمصر رواجاً هائلا نظراً لجاذبية وسحر المعدن الأصفر، وأيضا لقدرة الحرفيين على إبهار المشتري بجمال وروعة تصميم المشغولات الذهبية البراقة، وقد سجل سعر الذهب بالأيام السابقة ارتفاعاً بسيطاً بلغ جنيهين، ومن المتوقع بالأيام المقبلة استمرار استقرار سعر الذهب بهذه النسبة البسيطة، وسوف نقدم لكم فى موقع “نجوم مصرية ” متابعة يومية لأسعار الذهب وتغيرها المستمر بمصر.ويُنصح حالياً المهتمين ومتابعين اسعار الذهب بشراء الذهب فى هذا الوقت الحالي نظراً لانخفاضة عن الاشهر الماضية ولانخفاض سعر الذهب عالمياً.

سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر:

تختلف أسعار الذهب في أسواق الصاغة من محافظة لأخرى بسبب اختلاف المصنعية لكل صائغ، والتي قد تقترب من 20 جنيه تقريباً وسوف نستعرض لكم أسعار الذهب لكل عيار:

الوحده سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه سعر ذهب عيار 24 709 جنيه سعر ذهب عيار 22 628 جنيه سعر الذهب عيار 21 617 جنيه سعر الذهب عيار 18 532 جنيه سعر الذهب عيار 14 414 جنيه سعر الذهب عيار 12 350 جنيه سعر الأونصة الذهب 20,788,34 جنيه سعر الجنيه الذهب 5,000 جنيه كيلو الذهب 719،643.10 جنيه

متوسط اسعار الذهب بالجنية المصرى والدولار الامريكي:

يرتبط سعر الذهب بالدولار الامريكي، ويتاثر السعر يومياً بالحاله الاقتصادية للدولة، وايضاً للعرض والطلب باسواق الصاغة بمختلف البلدان، ولذللك فيتغير سعر الذهب في مصر يومياً وقد تصل في بعض الاحيان الى تغير سعره عدة مرات بنفس اليوم، ولذللك سوف نضع متوسط سعر الذهب الان وما يعادله بالدولار الامريكى:

نوع عيار الذهب بالجنيه المصري الدولار الامريكي اسعار الذهب عيار 24 710,62 جنيه 39,68$ اسعار الذهب عيار 22 651,42 جنيه 36,35$ سعر الذهب عيار 21 621,79 جنيه 34,70$ سعر الذهب عيار 18 531,95 جنيه 29,76$ سعر الذهب عيار 14 414,50 جنيه 23,10$ سعر الذهب عيار 12 355,31 جنيه 19,84$ سعر أوقية الذهب 22,102 جنيه 1,234$ سعر الجنيه الذهب 4,974 جنيه 277,72$ سعر كيلو الذهب 710,623 جنيه 39,673$

وحيث أن تمتلك مصر 120 منجم من أكبر مناجم الذهب بالقارة، واشهرها منجم السكري الذي يعتبر ثالث اكبر منجم ذهب بالعالم، ويوجد أيضا عديد من المناجم الأخرى التي قد لا يعرفها البعض مثل منجم حمش، و دنجاش، والذان، وتعرف مصر منذ القديم بأنها مجالاً واسعاً لإنتاج الذهب والتي يكتشف يومياً عديد من مناجم الذهب بالصحراء الشرقية وصحراء البحر الأحمر، ويتم إستخراج الذهب الخام من مناجم الذهب ثم دخولها بمصانع مختصة عالمية لتنقيته وتصفيته، والوصول لدرجة النقاوة أو عيار 99% ثم تتم عملية البيع والتسويق ويتحدد سعر البيع من الشركة حسب الأسعار الموجودة في ذلك الوقت ببورصة لندن.

تحديث:

تسجل مصر اليوم بداية انخفاض فى اسعار البيع والشراء للذهب مقارنة بالايام والاشهر الماضية، حيث سجل اليوم سعر الذهب عيار 21 قيمة 617 جنيه وهو يسجل انخفاضاً جديداً منذا يونيو 2018 بالعام الماضي، ويرجح الخبراء والمتابعين لاسعار الذهب اليومية، للأختلاف الذى حدث بين الولايات المتحدة والصين فى الفترة الماضية،وقد وصل اليوم الذهب لأعلى مستوياتة عالمياً،بسبب أرتفاع سعر الذهب عالمياً.

تحديث:

انخفض اليوم سعر الذهب خلال التعاملات المسائية بالاسواق المصرية بقيمة 3 جنيهات حيث بلغ سعر اوقية الذهب اليوم قيمة 1280 دولاراً، ويتوقع البعض استمرار انخفاض فى سعر عيار 21 حتى حلول شهر يونيو 2019.