سعر الليرة السورية | الآن سعر الدولار واليورو مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي والسوق الموازية اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019

نتابع معكم سعر الليرة السورية في تعاملات المصرف المركزي السوري، وأيضا سعر صرف الليرة في السوق السوداء أو الموازية، مقابل عدة عملات أجنبية أشهرها سعر الدولار واليورو مقابل الليرة السورية اليوم، ويتعرض سعر الليرة السورية خلال السنوات الأخيرة لانخفاض يصل إلى حد التدهور مقابل مختلف العملات الأجنبية، وذلك نتيجة مباشرة للاضطرابات السياسية وأزمات اقتصاد سورية التي تمر بها الدولة، والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في سوريا وجميع العملات عدة أضعاف ما كان عليه قبل هذه الأزمة السياسية.

سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية اليوم بالمصرف المركزي

بالنسبة لأسعار تصريف العملة الأمريكية في المصرف المركزي السوري، فهي مستقرة منذ مدة زمنية عند مستوى 435 ليرة للشراء وسعر 438 ليرة للبيع، أما سعر اليورو في البنك المركزي فيحدث فيها تغير طفيف جداً بصورة شبه يومية، حيث ترتفع أو تنخفض اسعار صرف اليورو مع بداية كل تداول، ويبلغ سعر اليورو في سورية اليوم بالمصرف المركزي 487.92 ليرة للشراء في مقابل 491.35 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار واليورو في السوق السوداء

عدم الاستقرار في مستوى سعر الليرة السورية يكون دائما في تعاملات السوق الحرة، والتي تشهد العديد من المضاربات في أسعار العملات داخل الدولة السورية، وبالنسبة إلى سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء اليوم فهو يصل إلى 546 ليرة للشراء مقابل 548 ليرة للبيع، أما سعر اليورو في سوريا مقابل الليرة اليوم فهو 611 ليرة للشراء مقابل 615 ليرة للبيع.

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