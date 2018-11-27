سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر في مستهل تعاملات اليوم .. الاقتصاد التركي يتجه نحو المجهول

سعر الليرة التركية مقابل الدولار تشهد الساحة الاقتصادية التركية عدة صراعات، والصراعات تشمل صراعات خارجية وداخلية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية صراع داخلي بين أردوغان من ناحية والبنك المركزي التركي، فأردوغان يقف حائلا أمام توجه البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة على الليرة التركية، حيث أن البنك المركزي التركي يسعى لوقف نزيف خسائر قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية، إلا أن مشاكل الاقتصاد التركي تفاقمت لدرجة يصعب السيطرة عليه، فمشكلة التضخم أصبح يكتوي بها الشعب التركي ف ظل تسلط وفساد الطغمة الحاكمة،وسلسلة المخاوف المتعلقة بالإدارة الاقتصادية لن تنتهي. سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم هذا وقد سجلت الليرة اليوم تحسن سعري اليوم لمستويات 5.24 ليرة مقابل الدولار، بعد الإذعان للأوامر الأمريكية بالافراج عن القس الأمريكي: فمشاكل الاقتصاد التركي أعمق من ذلك بكثير، خاصة مع تراكم الديون الحكومية، وكذلك تراكم ديون الشركات الخاصة بما يفوق 400 مليار دولار، لكن سرعان تبخرت جهود وتدخل البنك المركزي التركي للسيطرة على قيمة العملة التركية، لتعاود الهبوط من جديد بعنف بالغ، وتشير التوقعات أن يستهدف سعر الليرة التركية مستويات 8.6 ليرة مقابل الدولار. وبحسب بلومبرغ فإن حوالي نصف ودائع النظام المصرفي بالدولار أو اليورو، وفقا لأحدث البيانات التنظيمية، وهو ما يعني أن نصف المودعين قد خسروا خمس قيمة مدخراتهم، بينما يتخوف أصحاب الدولارات من إجراءات تعوق سحبهم لأموالهم.

فمنذ مطلع العام الجاري، فقدات الليرة التركية ما يقارب نصف قيمتها، ويرجع ذلك بسبب تدخل أردوغان في السياسة النقدية وخوف المستثمرين من تأثير رجب طيب أردوغان السلبي على السياسة النقدية، ومطالبته المستمرة لتقليل أسعار الفائدة في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فقد تخطت الليرة التركية منذ عدة أيام حاجز 7 ليرة مقابل الدولار، لتصل لمستوى 7.24 ليرة مقابل الدولار، وهو سعر تاريخي للعملة التركية، وهذا يجعل الليرة التركية تأتي في مقدمة العملات الأسوأ أداء في العالم منذ بداية العام الحالي.