سعر الليرة التركية اليوم السبت 1 ديسمبر في مستهل تعاملات اليوم .. الاقتصاد التركي يتجه نحو المجهول

سعر الليرة التركية مقابل الدولار تشهد الساحة الاقتصادية التركية عدة صراعات، والصراعات تشمل صراعات خارجية وداخلية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية صراع داخلي بين أردوغان من ناحية والبنك المركزي التركي، فأردوغان يقف حائلا أمام توجه البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة على الليرة التركية، حيث أن البنك المركزي التركي يسعى لوقف نزيف خسائر قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية، إلا أن مشاكل الاقتصاد التركي تفاقمت لدرجة يصعب السيطرة عليه، فمشكلة التضخم أصبح يكتوي بها الشعب التركي ف ظل تسلط وفساد الطغمة الحاكمة،وسلسلة المخاوف المتعلقة بالإدارة الاقتصادية لن تنتهي.
سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم
هذا وقد سجلت الليرة اليوم تحسن سعري اليوم لمستويات 5.24 ليرة مقابل الدولار، بعد الإذعان للأوامر الأمريكية بالافراج عن القس الأمريكي: فمشاكل الاقتصاد التركي أعمق من ذلك بكثير، خاصة مع تراكم الديون الحكومية، وكذلك تراكم ديون الشركات الخاصة بما يفوق 400 مليار دولار، لكن سرعان تبخرت جهود وتدخل البنك المركزي التركي للسيطرة على قيمة العملة التركية، لتعاود الهبوط من جديد بعنف بالغ، وتشير التوقعات أن يستهدف سعر الليرة التركية مستويات 8.6 ليرة مقابل الدولار.
وبحسب بلومبرغ فإن حوالي نصف ودائع النظام المصرفي بالدولار أو اليورو، وفقا لأحدث البيانات التنظيمية، وهو ما يعني أن نصف المودعين قد خسروا خمس قيمة مدخراتهم، بينما يتخوف أصحاب الدولارات من إجراءات تعوق سحبهم لأموالهم.
سعر الليرة التركية مقابل الدولار
ومما زاد الطين بلة إعلان وكالة “فيتس” خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة إلى “BB” ومرشحة للتخفيض عدة مرات وهذا التراجع الحاد سيؤدي لمعاودة تخفيض التصنيف الائتماني مستقبلا، حيث خفضت وكالة فيتش أيضا النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي إلى نظرة سلبية، وسيؤدي تراجع الليرة التركية إلى مستقبل أكثر سوء للاقتصاد التركي، كما سيؤدي أيضا إلى تسارع وتيرة التضخم، ومتوقع أن يكسر حاجز التضخم 30% على المدى المتوسط، والصعوبة المتزايدة للمناخ المالي، إلى جانب الآثار السلبية وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص، المتعلقة بديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.
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Gepostet von RT Online am Freitag, 10. August 2018
كما أشارت وكالة فيتش في بيان لها، إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية التركية قد شهدت تدهو بشكل حاد خلال الشهور الأخيرة الماضية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد انتخابات يوليو ساهمت في إظهار حالة التشكك وعدم اليقين، وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إلى أنها ترى أن المخاطر الكثيرة التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا قد ارتفعت بسبب زيادة العجز في الحساب الجاري، وقد شهدت الليرة التركية تراجع قوي اليوم مقابل الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية حيث وصلت قيمتها إلى 6.3 ليرة للدولار لحظة كتابة هذا التقرير، وذلك بالتزامن مع زيادة خوف المستثمرين في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديدة، وارتفاع مستوى الشكوك حول قدرة الاقتصاد التركي على التعافي والنمو من جديد.
- ويحاول البنك المركزي التركي وقف نزيف تدهور الليرة التركية لانقاذ العملة التركية من الانهيار الحاد الذي لحق بها الأيام الماضية واليوم، فقد اتخد البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة انهيار أسعار الليرة، ومن المتوقع ألا تفلح تلك الإجراءات في وقف التدهور الحادث للعملة التركية.
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التعليقات
أيها الكاذب يجب أن تكون موضوعي و تتحلى بالمصداقية حتى تكسب المزيد من القراء لا يمكن ابدا استغفال الناس و الضحك على عقولهم … اتبع سياسة حيادية و ما تكون بوق إعلامي لليسوى و ما يسواش يعني ما تكونش عبد بكل معنى الكلمة يا بيه
وايه رايك فى الجنيه المصرى امام الدولار انت شخص كداب و غير امين و اسمك غلط
اذا ما كانت تركيا تعاني مشاكل اقتصادية منفاقمة، فما وصف الوضع الاقتصادي في مصر؟ممكن تسأل الشاويش الي مشغلك السؤال ده بينك وبينه وبهدوء
منتظر البعث