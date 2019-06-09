سعر الليرة التركية اليوم مقابل العملات الأجنبية

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية في مصر والوطن العربي، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن سعر صرف العملة التركية الليرة مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخري، فكثيراً من المصريين والعرب يبحثون دائماً عن سعر صرف الليرة، لأسباب كثيرة منها من يريد قضاء أجازته السنوية في تركيا للسياحة والإستمتاع بالمناظر الخلابة في تركيا، ومنهم من له علاقات تجارية واقتصادية ويهمه معرفة سعر الليرة.

تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار وبلغت أضعف مستوياتها في ظل توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة، بسبب منظومة الدفاعات الجوية الروسية S 400، التي تطالب الولايات المتحدة تركيا بالتراجع عنها ولكن تركيا متمسكة بإتمام الصفقة، مما جعل الولايات المتحدة تتخذ خطوات عقابية ضد أنقرة، منها إلغاء الإتفاقية التفضيلية للمنتجات التركية، التي كانت تدخل أمريكا بدون رسوم أو جمارك، وكذالك إلغاء صفقة الطائرات35 F، والجدير بالذكر أن الليرة التركية فقدت 30% من قيمتها في عام 2018، بسبب قضية القص الأمريكي الذي احتجزته أنقرة العام الماضي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التركية اليوم

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 5,82 5,84 الجنيه الاسترليني 7,35 7,47 اليورو 6,38 6,55 الريال السعودي 1,55 1,60 الدرهم الإماراتي 1,58 1,60 الدينار الكويتي 19 19,50 الجنيه المصري 0,34 0,35 الدينار البحريني 15 15,30 الدينار العراقي 0,0049 0,0049

تصريحات وزير المالية التركية

أعلن وزير المالية التركية عن خطة إصلاح إقتصادية منها توفير 28 مليار ليرة تركية، لإعادة رسملة البنوك التركية ولم تلقى خطة الوزير القبول والتفاؤل من قبل الإقتصاديين والمستثمرين الأجانب، الذي ينتابهم القلق من مستقبل الاقتصاد التركي.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة نجوم مصرية لكافة متابعينا أن ينال مقالنا على رضائكم، وأن نكون قدمنا معلومة مفيدة لقرائنا الذي نحرص دائماً على أن نقدم لهم المعلومة الصحيحة.

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