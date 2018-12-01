سعر الفضة في مصر اليوم السبت 1-12-2018 وأهم أنواع الفضة الموجودة في الأسواق المصرية

بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، بدأت فئة كبيرة من المصريين إلى الاتجاه إلى استخدام الفضة في الزينة كحلي، للرجال والنساء على حد سواء، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض سعر الفضة اليوم في مصر، وسوف نقوم بتحديث الأسعار بصورة يومية.

أنواع الفضة في مصر

يوجد في السوق المصري كثير من أنواع الفضة منها

الفضة المصرية.

الفضة التركية

الفضة الإيطالية.

الفضة السويسرية.

عيارات الفضة في مصر

فضة عيار 800

فضة عيار 900.

العيار السائد الاستخدام في الأسواق المصرية هو الفضة عيار 800، وتكون نسبة الفضة بها 80 بالمئة، والنسبة الباقية عبارة عن معادن أخرى مثل النحاس.

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سعر الفضة اليوم

وحدة الفضة السعر أوقية الفضة 260.99 جرام الفضة عيار 99.9 (الفضة النقية) 9.77 جرام الفضة عيار 95.8 (الفضة البريطانية) 9.36 جرام الفضة عيار 92.5 9.03 جرام الفضة عيار 90 (فضة العملات) 8.80 جرام الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) 7.80

هذه الأسعار لا تشمل على المصنعية، ومن المتوقع أن يستقر سعر الفضة خلال الفترة القادمة، مع ثبات سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، جدير بالذكر أن سعر جرام الفضة المشغول لا يختلف بشكل كبير عن الفضة العادية فكلاهما يتم حساب وزنه وثمنه على أساس سعر جرام الفضة حينها.