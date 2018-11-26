سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية الثلاثاء 27-11-2018

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سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية الثلاثاء 27-11-2018
سعر صرف الريال اليمني اليوم

نتابع معكم سعر الريال اليمني اليوم وذلك مقابل مجموعة من أشهر العملات الدولية مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وأيضا مجموعة من أسعار صرف أشهر العملات العربية مثل سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني، حيث أنه بسبب الظروف السياسية الدائرة في دولة اليمن حاليا اضطر العديد من أبناء الشعب اليمني إلى الهجرة والسفر لدول خارجية ومن أبرزها الجارة المملكة العربية السعودية، وذلك بصورة محدثة ومستمرة يوميا وفق آخر الأسعار المتاحة والمعلن عنها لأسعار الصرف العملات في البنك المركزي اليمني وأيضا في أسواق الصرافة والسوق السوداء.

 

سعر الدولار في اليمن في البنك المركزي والسوق السوداء

يبحث العديد من اليمنيين عن سؤال هام وهو كم يبلغ سعر الدولار اليوم في اليمن، وذلك نظرا لما تمثله العملة الأمريكية من أهمية وثقل أقتصادي عالمي، فسعر الدولار بلغ في البنك المركزي اليوم 500 ريال للشراء وبسعر 520 ريال يمني للبيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء فكان اليوم بسعر 528 للشراء وبسعر 534 للبيع، ليصل سعر الدولار مقابل الريال اليمني اليوم في السوق السوداء لضعف سعر السوق الرسمية بنسبة تقريبية.

سعر الريال اليمني اليوم
أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الريال اليمني اليوم

 

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم

بلغ سعر العملة السعودية اليوم في البنك المركزي اليمني 145 ريال يمني للبيع وسعر 146 للشراء، أما في السوق السوداء والصرافات فقد بلغ سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم 139 للبيع وسعر 141 للشراء.

 

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أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء

مثل العديد من دول العالم توجد تجارة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية، حيث يعمل تجار العملة على استغلال بعض من الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة لبيع العملات الدولية بأكثر من السعر الرسمي، وكانت أسعار السوق السوداء اليوم على النحو التالي

العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي 528 534
الريال السعودي 139 141
الدرهم الاماراتي 141 144
اليورو الأوروبي 565 596
الجنيه الاسترليني 620 650
الدولار الكندي 454 458
جنيه مصري 36 39
الريال القطري 183 186
الدينار الكويتي 2201 2228
الريال العماني 1340 1390
الدينار الأردني 940 952
الدينار البحريني 1767 1789
الرنجت الماليزي 159 163
رمبي صيني 106 107
دينار جزائري 5 6
دينار ليبي 531 535
ليرة تركي 112 115
روبية هندي 8.2 8.27
بير أثيوبي 25.2 26.4
فرنك سويسري 726 731
دولار استرالي 820 827

 

أسعار صرف العملات في البنك المركزي اليمني اليوم

أعلن البنك المركزي في الجمهورية اليمنية عن سعر صرف الريال اليوم مقابل أشهر العملات الأجنبية، وشهدت أسعار صرف الريال بعض من الاستقرار النسبي، حيث كانت الأسعار اليوم على النحو التالي

وصف العملة شراء بيع
دولار امريكي 500 520
جنيه استرليني 324.34 324.99
اليورو 284.68 285.24
ريال سعودي 145 146
دينار كويتي 823.79 825.44
درهم اماراتي 68.06 68.2
جنيه مصري 13.97 14
دينار بحريني 662.95 664.28
ريال قطري 68.66 68.8
دينار اردنيي 352.61 353.31
ين ياباني 2.256216 2.260728
فرنك سويسري 252.05 252.56
كرون سويدى 27.28 27.33
ريال عماني 649.37 650.67
رمبي صيني 36.3 36.37

 




     