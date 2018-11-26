سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية الثلاثاء 27-11-2018

نتابع معكم سعر الريال اليمني اليوم وذلك مقابل مجموعة من أشهر العملات الدولية مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وأيضا مجموعة من أسعار صرف أشهر العملات العربية مثل سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني، حيث أنه بسبب الظروف السياسية الدائرة في دولة اليمن حاليا اضطر العديد من أبناء الشعب اليمني إلى الهجرة والسفر لدول خارجية ومن أبرزها الجارة المملكة العربية السعودية، وذلك بصورة محدثة ومستمرة يوميا وفق آخر الأسعار المتاحة والمعلن عنها لأسعار الصرف العملات في البنك المركزي اليمني وأيضا في أسواق الصرافة والسوق السوداء.

سعر الدولار في اليمن في البنك المركزي والسوق السوداء

يبحث العديد من اليمنيين عن سؤال هام وهو كم يبلغ سعر الدولار اليوم في اليمن، وذلك نظرا لما تمثله العملة الأمريكية من أهمية وثقل أقتصادي عالمي، فسعر الدولار بلغ في البنك المركزي اليوم 500 ريال للشراء وبسعر 520 ريال يمني للبيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء فكان اليوم بسعر 528 للشراء وبسعر 534 للبيع، ليصل سعر الدولار مقابل الريال اليمني اليوم في السوق السوداء لضعف سعر السوق الرسمية بنسبة تقريبية.

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم

بلغ سعر العملة السعودية اليوم في البنك المركزي اليمني 145 ريال يمني للبيع وسعر 146 للشراء، أما في السوق السوداء والصرافات فقد بلغ سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم 139 للبيع وسعر 141 للشراء.

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أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء

مثل العديد من دول العالم توجد تجارة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية، حيث يعمل تجار العملة على استغلال بعض من الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة لبيع العملات الدولية بأكثر من السعر الرسمي، وكانت أسعار السوق السوداء اليوم على النحو التالي

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي 528 534 الريال السعودي 139 141 الدرهم الاماراتي 141 144 اليورو الأوروبي 565 596 الجنيه الاسترليني 620 650 الدولار الكندي 454 458 جنيه مصري 36 39 الريال القطري 183 186 الدينار الكويتي 2201 2228 الريال العماني 1340 1390 الدينار الأردني 940 952 الدينار البحريني 1767 1789 الرنجت الماليزي 159 163 رمبي صيني 106 107 دينار جزائري 5 6 دينار ليبي 531 535 ليرة تركي 112 115 روبية هندي 8.2 8.27 بير أثيوبي 25.2 26.4 فرنك سويسري 726 731 دولار استرالي 820 827

أسعار صرف العملات في البنك المركزي اليمني اليوم

أعلن البنك المركزي في الجمهورية اليمنية عن سعر صرف الريال اليوم مقابل أشهر العملات الأجنبية، وشهدت أسعار صرف الريال بعض من الاستقرار النسبي، حيث كانت الأسعار اليوم على النحو التالي