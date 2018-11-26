سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في البنوك والسوق السوداء

نقدم لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، وفق آخر أسعار معلنة لأسعار صرف الريال في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث تمثل أسعار صرف الريال في البنوك المصرية أحد أهتمامات المواطنين في مصر، وذلك بسبب سفر العديد من المواطنين لأداء مناسك العمرة والحج في الأراضي السعودية، فمصر هي أكبر دولة من حيث أعداد الحجاج والمعتمرين كل عام من حجاج الخارج، كما تتواجد جالية مصرية كبيرة تعمل في السعودية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية في المملكة، كل هؤلاء وأكثر مهتمين بشكل شبه يومي بمتابعة أسعار صرف العملات في البنوك والسوق السوداء، خاصة الريال السعودي مقابل عملة مصر الجنيه.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
من خلال الجدول التالي نستعرض معكم سعر الريال مقابل الجنيه وذلك في أشهر البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، محدثة بشكل يومي وفق إعلان أسعار الصرف في البنوك المصرية، وكان سعر الريال في البنوك بمصر اليوم على النحو التالي
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|البنك المركزي المصري
|4.7606
|4.7906
|البنك الأهلي المصري
|4.7555
|4.7823
|بنك مصر
|4.7562
|4.7681
|بنك القاهرة
|4.7551
|4.7912
|بنك الإسكندرية
|4.73113
|4.77678
|البنك التجاري الدولي
|4.7431
|4.7873
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|4.7705
|4.7948
أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء
تختلف أسعار بيع وشراء الريال في السوق السوداء المصري لتجارة العملة عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، حيث يستغل المتاجرين في العملة السعودية احتياج المواطنين لرفع أسعار البيع والشراء، وكانت الأسعار الخاصة بتداول الريال مقابل الجنيه اليوم بقيمة 4.90 قرش للشراء، بينما ارتفع السعر ليصل إلى خمسة جنيهات للبيع، ليزيد بذلك سعر السوق السوداء عن البنوك بقيمة تصل إلى نحو عشرون قرشا لكل ريال سعودي.
توقعات ارتفاع الطلب على شراء الريال السعودي في السوق المصري
أشهر قليلة تفصلنا عن بدء موسم العمرة لهذا العام، حيث بداية من شهر رجب تبدأ موسم عمرة رجب وشعبان ورمضان، والتي تعتبر من أكثر الأشهر الهجرية التي يقوم المسلمين بشكل عام والمصريين منهم بشكل خاص بأداء مناسك العمرة وزيارة الأراضي المقدسة خلالها، ويرتفع خلال تلك الفترة طلب المصريين على شراء وتبديل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.
الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية
حيث أنه وفق إحصاء السكان الأخير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن الجالية المصرية في السعودية تصل إلى نحو 3 ملايين شخص، ومن المتوقع أن تتناقص تلك الجالية خلال الأشهر القليلة القادمة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية في سبيل سعودة عدة وظائف ومهن، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على جميع الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، بشكل تدريجي حتى تصل إلى نحو 500 ريال سعودي شهريا، وهو ما يعادل بالأسعار الحالية لصرف الريال نحو 2300 جنيه مصري.
التعليقات
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كم السعر عندك ياغالي
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يوجد 20000 بسعر 4.9
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ويجد 20000 بسعر 4.9
01224381225
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ويجد 20000 على 4.9
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السلام عليكم عندي ٤٠٠٠ ريال في الاقصر علي رقم وتس ااب ٠٠٩٦٦٥٤٣٠٢٦٨٩٢ متوجد يوم السبت
السلام عليكم عندي ٤٠٠٠ ريال في الاقصر يكمني على اليمو او وتس اب سعر ٥جنيه مقابل الريال رقم التليفون ٠٥٤٣٠٢٦٨٩٢ وحكون متواجد في الاقصر
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عندي 27000 ريال للبيع كلهم فئة خمسمائة ريال
الي عايزهم يكلمني 01227618610
والبيع ان شاء الله بسعر 4.90 جنيه
يوجد 3500 رياض سعودي المنصوره علي 5جنيه
01019225889
الاسم :راتب عابدين راتب
المدرسه : مدرسه اولاد شلول ع .م
اداره سوهاج
محافظه سوهاج
رقم الجلوس :32506
رقم الهاتف : 01158062234
ارجو من حضراتكم الرد سريعن
يوجد ١٦٠٠٠ ريال على ٤٩٠ قرش
الجيزه ٠١٠٢١٥١٠٢٨٩
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي 4000 ريال سعودي على 5 جنيه
الاسكندرية
01068556039
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي 4000 ريال سعودي على 5 جنيه
01068556039
يوجد 45000 ريال/ الريال ب5:00
الاتصال على رقم 01156961167 الجيزة 4/5/2018 الجمعة
يوجد 30000 ريال على 4.70
القاهرة
01119203191
النهاردة
عندى 9686ريال للبيع على سعر4,80
رقم جوال01063163852