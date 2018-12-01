سعر الريال السعودي مقابل جنيه مصر اليوم بالبنك الأهلي : السبت 1 ديسمبر .. تابع تحليل أداء تداول العملة السعودية .. كافة أسعار العملات العربية والأجنبية

نقدم لكم كل ما يهمكم حول سعر الريال السعودي اليوم وتحليل يومي لحركته السعرية بالبنوك المصرية والسوق السوداء، وتحديث لحظي لسعر الريال اليوم وطوال أيام الأسبوع، وعرض أداء العملة السعودية وسعر الريال اليوم لحظياً في أوقات النشاط الفعلي لها، في فترة عطلة البنوك، كما نعرض تحليل لأسباب الحركة السعرية للريال السعودي وكذلك العوامل التي تحدد سعر الريال السعودي اليوم ديسمبر والمؤدية لذلك، والتي تؤدي لارتفاعات سعرية له في السوق الموازي.
سجلت العملة السعودية أداء مستقرا منذ انتهاء موسم الحج، حيث يرتفع الطلب على الريال السعودي في العادة مع اقتراب مواسم الحج والعمرة، فقد قامت الحكومة المصرية في موسم الحج هذا العام بصرف مبلغ محدد يكون متاحا للحاج في سفره، وكان حوالي 5000 ريال فقط، مما رفع الطلب على العملة السعودية بالسوق السوداء لتعويض فرق المبالغ قبل السفر للأراضي المقدسة.
أداء الريال السعودي اليوم في السوق المصري
ارتفعت العملة السعودية بالبنوك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، لأكثر من الضعف.بدأ الريال في الاستقرار التدريجي حول متوسطات سعرية محددة مع ارتفاع الاحتياطيات النقدية لدي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع السيولة بالبنوك، ومن الريال السعودي.
أسعار جميع العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|17.8624
|17.9558
|يورو
|20.3827
|20.4966
|جنيه إسترلينى
|22.9781
|23.1074
|فرنك سويسرى
|17.9557
|18.0570
|100 ين يابانى
|15.8130
|15.8972
|ريال سعودى
|4.7608
|4.7862
|دينار كويتى
|58.7269
|59.0866
|درهم اماراتى
|4.8625
|4.8889
|اليوان الصينى
|2.5762
|2.5902
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ظل الريال يتذبذب كلما اقترب موسم الحج أو موسم العمرة، حيث يرتفع الطلب عليه،استمرت العملة السعودية في الاستقرار بالفترة الأخيرة عند نفس المتوسط السعري، منذ انتهاء موسم الحج الماضي،توقعات بانخفاض للريال على المدى الطويل مع توقعات تحسن للاقتصاد المصري وارتفاع للجنيه في مقابل باقي العملات.
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