سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 بمحلات الصاغة و البورصة العالمية

سعر الذهب في مصر, يشهد هذة الفترة حالة من الاستقرار بعد أن شهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر جميع الأعيرة المختلفة بمحلات الصاغة في جمهورية مصر العربية وهذا التفاوت فى السعر يصل ما بين جنيه 01 الى 30 جنيهات أحيانا بارتفاع وأحيانا بالإنخفاض ويعود السبب في استقرار سعر الذهب في مصر هو استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وذلك لارتباط الدولار بالمعدن الأصفر و قد شهدت الأسعار حالة من التذبذبات الفترة السابقة, و يعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تهم الأسر المصرية و من أهم العادات و التقاليد في مصر والوطن العربي حيث يحرص النساء على إرتداه للزينة و هو من أساسيات المقبلون على الزواج.

سعر الذهب في مصر.

ونعلم حضرتكم أن سعر المصنعية الخاصة بمحلات الصاغة قد تتراوح ما بين 25 و60 جنيه و يتم إضافتهم على سعر الجرام الواحد هذا بالإضافة إلى الأسعار الرسمية المحددة من البورصات العالمية لأسعار الذهب وكان سعر المعدن الأصفر شهد إنخفاض شديد في الفترة الماضية ولكن سرعان ما إستعاد عافيته مرة أخرى وجاء ليرتفع خلال تعاملات الأسابيع الماضية حيث إرتفعت كل أسعار الأعيرة الذهبية والأوقية والجنيه الذهب وتشير التوقعات أن أسعار الذهب في مصر سوف يكون بداية قوية لأسعار جديدة على مدار اليوم بالرغم من حالة الإستقرار التي تشهدها أسعار الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصرى عيار 24 715 إلى 718 عيار 22 656 إلى 658 عيار 21 626 إلى 628 عيار 18 537 إلى 538 عيار 14 417 إلى 419 عيار 12 358 إلى 359 الاونصة 22,250 إلى 22,321 الجنيه الذهب 5,008 إلى 5,024 الكيلو 715,429 إلى 717,714 وكان رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالإتحاد العام للغرف التجارية “وصفي أمين واصف” أكد أن إرتفاع أسعار الذهب لن تتوقف في ظل عدم إستقرار أسعار الدولار ووجود إضطرابات في البورصات العالمية مؤكدا أن إرتفاع سعر الذهب مرتبط كليًا وجزئيًا بالدولار والأسعار العاليمة, كما يرتبط سعر الذهب في مصر بسعر الذهب عالميا و في نفس الوقت شهد السوق التجاري لتداول الذهب في مصر بعض الركود في عمليات البيع و الشراء وهذا ناتج عن ارتفاع الأسعار في جميع السلع و المنتجات الأساسية التي يحتاج اليها المواطن مما يؤدي إلى ضعف قدرات الشراء له بالنسبة للسلع الغير أساسية ومنها الذهب.كما يمكنكم ايضا معرفة سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بالدولار الأمريكي.

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 721.69 جنيه $41.63 سعر الذهب عيار 22 661.56 جنيه $38.16 اسعار الذهب عيار 21 631.50 جنيه $36.43 اسعار الذهب عيار 18 541.28 جنيه $31.23 سعر الذهب عيار 14 420.99 جنيه $24.29 سعر الذهب عيار 12 360.85 جنيه $20.82 سعر الذهب عيار 9 270.64 جنيه $15.61 اسعار أوقية الذهب 22,445 جنيه $1,295 اسعار جنيه الذهب 5,052 جنيه $291.44 اسعار كيلو الذهب 721,695 جنيه $41,633

مصنعية الذهب.

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره وفي الفترة الأخيرة منذ 2017 يعتبر سوق التداول للذهب بالسوق المصري من الأقل تداولا والسبب هو ارتفاع المعدن الأصفر والتذبذب المستمر الذي يعاني منه المواطنين ويتجه المواطن في هذا الوقت لبيع مدخراته من المصنوعات الذهبية أكثر من اقتناؤه.

نبذة عن الذهب.

يعد الذهب أحد أهم الفلزات النفيسة القابلة للسحب والطرق أي يتم تشكيلها بسهولة من خلال صهرها وتشكيلها ويستخدم الذهب في سك العملات المعدنية حول العالم كما يستخدم في صناعة الحلي والزينة وساهم بشكل كبير في التعبير عن كثير من الحضارات من خلال التعبير عن كل حضارة على حدا وإبداعها المستقل في تشكيل الذهب، يلعب الاحتياطي من الذهب في كل دولة دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية حيث يؤثر على السياسات النقدية والذي يؤثر بدوره على أداء الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين على قائمة الدول المنتجة للذهب في العالم.

تحديث:

شهدت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات، اليوم، الاثنين 1 أبريل 2019، استقرارًا ملحوظا في الأسواق، وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 628 جنيهًا، وعيار 24 سجل نحو 717 جنيهًا، وعيار 18 سجل نحو 539 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 418 جنيها, وبلغت أسعار الأوقية العالمية نحو 1292 دولار للأوقية، والجنيه الذهب سجل 5020 جنيها.