سعر الذهب في مصر اليوم الأثنين 1/4/2019 أسعار التعاملات في السوق المصرية ومحلات الصاغة

يشهد سعر الذهب في مصر تذبذبا غريبا في الآونة الأخيرة، وتشغل تطورات سعر الذهب وأخباره في مصر بال العديد من جماهير المصريين، الذين يهتمون بأمر سعر الذهب في مصر كل يوم، بكل شغف، حيث أن سعر الذهب مهم لكل من يرغب في الاستثمار والادخار، وكذلك المقبلون على الزواج، ويبدو أن السوق المصري يشهد تذبذب سعر الذهب منذ فترة وجيزة ولكن بشكل طفيف، حيث يتأثر سعر الذهب في مصر بتطورات السوق العالمية، وكذلك يتأثر بحال البورصة المصرية، ولا يزال سعر الذهب رغم كل شئ، في تذبذب هذه الأيام، وعلى الرغم من أنه، تارة يرتفع ارتفاعا طفيفا، وتارة يعود للانخفاض، ثم يرجع لارتفاعه الطفيف مرة أخرى، إلا أنه لا يتجاوز عدة جنيهات، مهما اختلف عيار الذهب، وكذلك أيضا سعر الجنيه الذهب، لذا يجب متابعة أسعار الذهب أول بأول، إذا ما كنتم مهتمين بالأمر، خصوصا على مقالتنا، لتتمكنوا من معرفة أسعار كل يوم بدقة.

سعر الذهب في مصر:

يتأثر سعر شراء الذهب دائما بقيمة متوسط الدمغة، التي تفرض على محلات الصاغة وتجار الذهب، والتي تكون قيمتها من 25 جنيها إلى 60 جنيه مصري، كما أن سعر المصنعية، له دور كبير في تحديد سعر الذهب، ومع اختلاف نوع العيار، وتنوع محلات الصاغة وأماكنها ومواقعها، تختلف أيضا قيمة الفاتورة.

سعر الجرام الذهب والجنيه الذهب:

العيار عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الجنيه الذهب سعر جرام الذهب 721.12 جنيه مصري 630.99 جنيه مصري 540.85 جنيه مصري 420.66 جنيه مصري 5,068 جنيه مصري

أخبار سعر جرام الذهب:

يبدو أن حال سعر جرام الذهب هذه الأيام، يشهد حيرة بين الصعود والهبوط، فتارة يسجل انخفاضا طفيفا، وتارة يسجل ارتفاعا طفيفا، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سوف تأتي به الأيام القادمة.

هذه الأيام، يشهد حيرة بين الصعود والهبوط، فتارة يسجل انخفاضا طفيفا، وتارة يسجل ارتفاعا طفيفا، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سوف تأتي به الأيام القادمة. ولا تنسى عزيزي القارئ، متابعة مقالتنا، لمتابعة كل جديد في أسعار الذهب ، سواء عيار 21، أو عيَار 24، أو عيَار 18، أو حتى سعر الجنيه الذهب، كما يمكنكم معرفة أسعار الأوقية، وسعر الذهب بالكيلو، وتأتيكم تلك الأخبار محدثة بشكل يومي.

، سواء عيار 21، أو عيَار 24، أو عيَار 18، أو حتى سعر الجنيه الذهب، كما يمكنكم معرفة أسعار الأوقية، وسعر الذهب بالكيلو، وتأتيكم تلك الأخبار محدثة بشكل يومي. ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سوف يصل إليه سعر الذهب الأيام المقبلة، فها هو اليوم يشهد ارتفاع أسعار الذهب، عن أسعار أول الأسبوع، وبالطبع فإن سعر الذهب، متأثر بشكل أو بآخر، بما يحدث في سعر الدولار، في السوق العالمية.

أهمية سعر الذهب:

ويعد أمر الذهب، من الأمور التي تشغل بال الشعوب، والحكومات، والمستثمرين، وتفوق أهميته أهمية العملة الورقية، فهو المحدد لقيمة العملة الخاصة بكل دولة.

كما أن الذهب مقاوم للتضخم، فمهما تضاءلت قيمة عملة ما، وفقدان قيمتها، فإن الذهب لا يفقد قيمته، فيمكنكم ادخار الأموال الخاصة بكم باطمئنان، عن طريق الاحتفاظ بالذهب.

يرجى الأخذ في الاعتبار، أن كل سعر جرام الذهب، الملحق في الجدول، هو سعر بغير المصنعية، وعليك إضافة سعر المصنعية، على كل جرام ذهب.

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم:

استقرا أسعار الذهب اليوم عن أسعار الأسبوع الماضي، فكما هو موضح في الجدول السابق، أسعار كل عيار على حدة، إلا أن أسعار أوقية الذهب، قد وصلت أيضا إلى 1,300 دولار، بينما وصل كيلو الذهب إلى حوالي 733,574 جنيها، مع الأخذ في الاعتبار عدم إدراج سعر المصنعية معهم، وتختلف المصنعية اختلافا طفيفا من تاجر إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، يمكنكم متابعة موقع نجوم مصرية أولا بأول، لكي تكونوا على اطلاع بآخر مستجدات أسعار الذهب في مصر.

الذهب في مصر:

تعد الطريقة التي تستخرج بها الشوائب من معدن الذهب، واحدة من أسباب ارتفاع سعره، وغلو قيمته في الآونة الأخيرة، حيث تتم عملية التنقية عن طريق، وجود تيارات شديدة القوة من الماء، وهي التي تعمل على إزالة جميع الشوائب، كما يمكن في حالة ارتفاع شديد في كثافة الذهب، أن يستخدم معدن الزئبق المسال، ثم يتم التخلص منه عن طريق التقطير، كما توجد طرق كيميائية أخرى، تستخدم بشكل قليل جدا، نظرا للتكلفة المالية.