سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 بمحلات الصاغة المصرية

سوف نتابع معكم اليوم عبر موقعنا نجوم مصرية أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك لجميع عيارات الذهب المعروفة والمتداولة بشكل كبير في السوق المصرية، حيث يعتبر اقتناء وارتداء الذهب بالنسبة للمرأة في مصر أحد مظاهر الزينة، ولا يقتصر على الزينة فقط لكن يعتبر المعدن الأصفر وسيلة أدخار للأسرة المصرية، تواجه من خلال ثمنه الظروف والمواقف الطارئة، وقد اشتهرت صناعة الذهب في مصر منذ القدم وبدايات الحضارة الفرعونية، ولعل من أشهرها كنوز الملك توت عنخ أمون وقناعه الذهبي الشهير، الذي يبرهن على دقة الصانع المصري في رسم تفاصيل وجه الملك من قناع ذهبي.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب الوارد في هذا الموضوع محدث بشكل مستمر، مقيمة بالعملة الوطنية الجنيه المصري، وفق آخر الأسعار المعلنة في سوق الذهب، مع ملاحظة أن الأسعار المرفقة لجرام الذهب بدون قيمة المصنعية، حيث تقوم محلات الصاغة في مصر بإضافة بعض الجنيهات إلى السعر الوارد في هذا الجدول قيمة المصنعية، وهي قيمة ليست ثابتة تختلف من محل صاغة إلى آخر.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 408 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,681 إلى 21,752 الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896 الكيلو 697,143 إلى 699,429

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متوسط أسعار المعدن الأصفر في مصر بأسواق المال والإعمال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 706.98 جنيه $39.37 سعر الذهب عيار 22 648.07 جنيه $36.09 اسعار الذهب عيار 21 618.62 جنيه $34.45 اسعار الذهب عيار 18 530.24 جنيه $29.53 سعر الذهب عيار 14 412.41 جنيه $22.97 سعر الذهب عيار 12 353.49 جنيه $19.69 سعر الذهب عيار 9 265.12 جنيه $14.76 اسعار أوقية الذهب 21,987 جنيه $1,225 اسعار جنيه الذهب 4,949 جنيه $275.62 اسعار كيلو الذهب 706,980 جنيه $39,373

منجم السكري والتنقيب عن الذهب في مصر

بدأت مناجم الذهب في الدولة المصرية منذ بحث الفراعنة عن الذهب، حيث كان يتم استخراج المعدن النفيس بطريقة بدائية من الصخور والقشرة الأرضية السطحية، وتتميز الصحراء الشرقية بجبالها التي تحتوى على عروق الذهب الخام، حيث يوجد حاليا في مصر عدد يصل إلى 120 منجم، ولعل من أشهرها منجم السكري والذي يعد ثالث أكبر منجم للذهب على مستوى العالم باحتياطي يصل إلى نحو 25 مليون أوقية.

وقد شهد شهر سبتمبر لعام 2017 أعلى إنتاج للذهب من المنجم وصل إلى نحو 1.8 طن ذهب، وذلك زيادة عن المعدل العادي خلال الشهور الطبيعية الذي يصل إلى أرقام تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 طن ذهب خام شهري، وقد وصل حجم الإنتاج الإجمالي منذ عام 2010 حتى سبتمبر 2017 إلى نحو 2.7 مليون أوقية من المعدن النفيس.