أسعار جرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 27-11-2018 مقابل الليرة السورية والدولار الأمريكي

نقدم لكم الآن من خلال هذا المقال سعر الذهب في سوريا اليوم، لجميع عيارات الذهب المتداولة في السوق السوري مقابل الليرة السورية والدولار الأمريكي، حيث أنه نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة السورية خلال السنوات الماضية اصبح الذهب ملاذ آمن للجميع، لحفظ قيمة مدخراتهم الشخصية وكذلك كاستثمار قليل المخاطرة، فالذهب يحافظ على قيمته مهما مرت عليه الأيام والسنون.
أسعار الذهب من جمعية الصاغة في دمشق
الجدول التالي يحتوى على أسعار بيع وشراء الذهب في السوق السوري، وذلك وفق ما أفصحت عنه الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجهورات في دمشق العاصمة، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي
|الوحدة والعيار
|الأسعار بالليرة السورية
|عيار 24
|18,971
|عيار 22
|17,390
|عيار 21
|16,600
|عيار 18
|14,229
|الاونصة
|590,011
|الجنيه الذهب
|132,800
|الكيلو
|18,971,429
سعر الذهب في سورية اليوم
هذا الجدول يحتوى على سعر الذهب في الجمهورية العربية السورية لليوم، مقيمة لجميع العيارات بالليرة السورية وكذلك بالدولار الأمريكي، حيث كانت الأسعار اليوم على النحو التالي
|الوحدة
|ليرة سورية
|دولار امريكى
|يورو اوروبي
|سعر الذهب عيار 24
|20,277
|$39.37
|€34.78
|اسعار الذهب عيار 22
|18,587
|$36.09
|€31.88
|سعر الذهب عيار 21
|17,743
|$34.45
|€30.43
|سعر الذهب عيار 18
|15,208
|$29.53
|€26.09
|اسعار الذهب عيار 14
|11,828
|$22.97
|€20.29
|اسعار الذهب عيار 12
|10,139
|$19.69
|€17.39
|سعر أوقية الذهب
|630,618
|$1,225
|€1,082
|سعر الجنيه الذهب
|141,943
|$275.62
|€243.46
|سعر كيلو الذهب
|20,277,091
|$39,373
|€34,780
تحذيرات من تزوير وغش المشغولات الذهبية في سوريا
جدير بالذكر في هذا الشأن ظهور بعض حالات التزوير في عيارات الذهب داخل سوريا، وفق تصريحات أدلى بها نقيب الصاغة في دمشق غسان جزماتي، حيث أكد أن بعض التجار يقومون بعملية تلاعب في ختم ودمغة المعدن الأصفر، بما يخدع المشتري ويوحي له أن المشغولات الذهبية تم دمغها من الجهات المختصة، مما يسمح لتاجر الذهب بالتلاعب في عيار ووزن القطعة الذهبية.
حركة أسعار وتداول الذهب في سوريا
أكد غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة في تصريحات صحفية له أن سعر الذهب في السوق السوري قد شهدت انخفاضا ملاحظا خلال الأيام الماضية، وأشار جزماتي أن حركة تداول وشراء الذهب في سوريا لا تزال قليلة جدا، حيث لا تمثل القطع الذهبية المصنوعة بغرض الادخار (الليرة الذهب والأونصة الذهب) إلا ما يصل نسبته إلى نحو 10% من قيمة المبيعات الشهرية، بينما تمثل النسبة الأكبر في المبيعات للمشغولات والقطع الذهبية الخاصة بالحلي والزينة، إلا أنه وبشكل عام فقط انخفضت حركة الشراء والبيع في سوق الذهب السوري نتيجة لتقلبات الأسعار الكبيرة.