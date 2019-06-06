سعر الذهب بالسعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي الخميس 6 يونيو 2019

متابعة سعر الذهب بالسعودية اليوم سواء بالانخفاض أو الارتفاع يُعد من الأمور الأساسية في حياة بعض الأشخاص وخاصةً المستثمرين والرجال والنساء المُقبلين على الزواج وغيرهم من الفئات والشرائح المجتمعية الأخرى، ولذلك فقد قمنا بتوفير تقريراً مفصلاً لبيان أسعار الذهب اليوم في السعودية، من أجل معرفة والإطلاع على سعر الذهب السعودي الآن بالمملكة العربية السعودية.

حيث يمكنكم من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية إمكانية التعرف على سعر الذهب عيار 24 و 22 و 21 و 18 و 14 و 12 اليوم الخميس 3 شوال 1440هـ الموافق لتاريخ 6 يونيو 2019م حسب تقويم أم القرى، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على سعر أوقية الذهب “الأونصة”، وسعر جنيه الذهب، إلى جانب معرفة سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم.

سعر الذهب بالسعودية اليوم

يوفر موقعنا موقع نجوم مصرية خدمة الإطلاع ومتابعة أسعار الذهب في السعودية بشكل لحظي من خلال تقارير موضحاً من خلالها سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، ويجب العلم بأن الذهب يتأثر سعره على حسب سعر النفط والدولار، فهو يرتفع سعره بارتفاع سعر النفط “علاقة طردية”، بينما ينخفض سعر الذهب بارتفاع سعر الدولار الأمريكي “علاقة عكسية”، ويمكنكم التعرف على سعر الذهب بالسعودية اليوم الخميس 6 يونيو 2019م من خلال التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 160.46 ريال، 42.79 دولار. سعر الذهب عيار 22 : 147.09 ريال، 39.23 دولار. سعر الذهب عيار 21: 140.41 ريال، 37.44 دولار. سعر الذهب عيار 18: 120.35 ريال، 32.09 دولار. سعر الذهب عيار 14: 93.60 ريال، 24.96 دولار. سعر الذهب عيار 12: 80.23 ريال، 21.40 دولار. سعر أوقية الذهب: 4.990 ريال، 1.331 دولار. سعر جنيه الذهب: 1.123 ريال، 299.54 دولار. سعر كيلو الذهب: 160.464 ريال، 42.791 دولار.

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