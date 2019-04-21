سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 21-4-2019 في جميع البنوك والسوق السوداء

سعر الذهب اليوم, يشهد حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم بعد أن شهد تراجع طفيف منذ أيام ثم عاد وارتفع مرة أخرى بسنبة قليلة أيضا, ويرجع أسباب إستقرار الذهب بالتزامن مع استقرار السعر العالمى للأوقية، حيث يتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بما تشهده أسعار الأوقية العالمية من التغيرات التي تحدث سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض بحسب العرض والطلب وتتأثر سعر الأوقية بسعر الدولار في البورصات بمعنى انه كلما ارتفع أسعار الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح،

سعر الذهب اليوم.

كما تستمر حالة الركود فى الأسواق المصرية بسبب قلة الأقبال على شراء الذهب بسبب سعره المرتفع مما يمثل عقبة على عاتق كل شاب يريد الزواج حيث أصبح لا يستطيع تقديم سوى دبلة ذهب فقط للخطبة بسبب هذا الإرتفاع الملحوظ فى سعر المعدن الأصفر واليوم من خلال موقعنا نقدم تقرير مفصل عن أسعار الذهب لجميع أعيرة الذهب المتنوعة وسعر الجنية الذهب وفق آخر تغيير فى سعر الذهب من خلال أخر تعاملات فى الأسواق العالمية والمصرية وفي بداية تعاملات الصباح يلاحظ الإستقرار التام هو المسيطر على أسعار الذهب حتى الساعة عند نفس حد ختام تعاملات أمس, كما يمكنكم معرفة سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 696 _____ سعر جرام الذهب عيار 22 647 ____ سعر جرام الذهب عيار 21 609 ____ سعر جرام الذهب عيار 18 522 _____ سعر جرام الذهب عيار 14 408 _____ سعر الجنيه الذهب 4872 _____ سعر أوقية الذهب _____ 1,274 $ سعر كيلو الذهب 696,000 ____ بالنسبة لمصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وأيضا تختلف بحسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمثلا تختلف مصنعية الخاتم الصغير عن مصنعية السلاسل الذهبية أو الأساور وغيره ويختلف أسعار الذهب من محافظة الى أخرى ولكن بشكل طفيف فى سعر الأعيرة المختلفة قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد حسب كل محافظة. متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بالدولار الأمريكي. الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 739.88 جنيه $42.24 سعر الذهب عيار 22 678.22 جنيه $38.72 اسعار الذهب عيار 21 647.41 جنيه $36.96 اسعار الذهب عيار 18 554.92 جنيه $31.68 سعر الذهب عيار 14 431.60 جنيه $24.64 سعر الذهب عيار 12 369.94 جنيه $21.12 سعر الذهب عيار 9 277.45 جنيه $15.84 اسعار أوقية الذهب 23,010 جنيه $1,314 اسعار جنيه الذهب 5,179 جنيه $295.70 اسعار كيلو الذهب 739,875 جنيه $42,241 عوامل تؤثر على سعر الذهب في مصر. ترجع عوامل التأثر في سعر المعدن الأصفر الى سعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت أسعار الأوقية الأوقية والعكس صحيح،العامل الثاني تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وهو عامل العرض والطلب ، تكاليف التنقيب على الذهب وتنقيتة ، فكلما ارتفعت التكاليف بالتأكيد زادت الأسعار.

تحديث: ثبت سعر الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2019, حيث سجل عيار 21 مبلغ 609 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 522 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 4872 جنيه، وكيلو الذهب 696,000 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1275 دولار.

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