سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر .. التراجع السعري هو الغالب على تعاملات اليوم .. توقعات أسعار الذهب المستقبلية وتداولات عالمية غير مستقرة

سعر الذهب اليوم وتوقعاته المستقبلية والحركة السعرية المستقبلية هو الشغل الشاغل للكثيرين في ظل أزمة مالية واقتصادية متوقعة وعلى وشك طرق الأبواب كما تتوقع معظم المؤسسات المالية العالمية الكبرى، فكما هو معروف تراجع الدولار كعملة مخزون للقيمة وفقد بريقه عالميا، وعاد الذهب ليصبح هو المخزون الحقيقي والفعلي عالمياً ومحلياً، ومن الأسباب العديدة الأخرى التي تعيد ترتيب أفضل الاستثمارات الأمنة للمستثمرين، وليس فقط للمستثمرين بل للدول أيضاً، فأصبح الذهب يحتل الصدارة كأفضل ملاذ آمن حالياً في نظر المؤسسات العالمية والمستثمرين فهو مخزون القيمة الحقيقي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات الدول الكبرى، فهو الاستثمار الحقيقي الناجح وقت الأزمات سواء محلية أو عالمية.
سعر الذهب اليوم وتوقعاته المستقبلية وأسباب التفاؤل على حركته السعرية
- تراجع الدولار والعملات الرئيسية بعدما فقدت بريقها بنظر المستثمرين في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة.
- الأوضاع الجيوسياسية الغير مستقرة التي تجتاح العالم شرقا وغربا في ظل صراعات حالية، وصراعات أخري مستقبلية تلوح في الأفق مما ينذر بمواجهات وشيكة خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين كوريا الشمالية وإيران من جهة أخرى.
- الديون بكافة أشكالها وصورها والتي وصلت لمستويات قياسية غير مسبوقة، والتي ستكون أهم أسباب الأزمة الاقتصادية العالية المقبلة، ومن الجدير بالذكر حسب أحدث التقارير الاقتصادية ارتفاع قيمة ديون العالم إلى ما يقارب 215 تريليون دولار خلال عام 2016 وهو ما يعادل 325% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لبيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي
- فقاعات الأصول التي أوشكت على الانفجار، وما سيتبع ذلك من زلزال في أسعار تلك الأصول
- تفاؤل مستثمرو الأسهم بالأسواق والبورصات العالية والمحلية، وهو نفس التفاؤل الذي اجتاح المستثمرين قبل أزمة 2008، وكأننا لم نتعلم من دروس الماضي
- إلغاء برامج التحفيز النقدية، حيث أعلنت البنوك المركزية الأوروبية، وكذلك البنك الفيدرالي الأمريكي عن التخلي عن برامج التحفيز هذه. مما سيتبع ذلك هزة عميقة على الاقتصاديات الكبرى، ويجب أن ندرك أن حزم التحفيز الاقتصادي هذه والتي اتبعتها العديد من الدول الكبرى قد شوهت الاقتصاد العالمي، بل هدمت الكثير من قواعده وأعمدته. فأصبح الاقتصاد العالمي عبارة عن مسخ ليس له شكل ولا قواعد ولا أسس واضحة.
- تقارير المؤسسات المالية العالمية والتي أصدرت مؤخراً سلسلة من التقارير والتحذيرات حول احتمالية حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، وأوضخت هذه التقارير التي صدرت عن المؤسسات المالية العالمية أسباب الأزمة المحتملة والمخاطر التي يعيشها العالم حالياً.
وبعد ما تم ذكره سابقا نجد أن الذهب بالفعل هو الملاذ الآمن، حيث يتوقع له طفرة سعرية لأعلى تفوق أي تصور، ومتوقع تحقيق أسعار عالمية تاريخية جديدة تفوق ما سبق وحققه الذهب من أسعار
- حركة أسعار الذهب في البورصات والأسواق العالمية
- سعر الجنيه مقابل الدولار بمصر، حيث أن الذهب يتم تقيمه عالميا بالدولار.
متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|697 إلى 699
|عيار 22
|639 إلى 641
|عيار 21
|610 إلى 612
|عيار 18
|523 إلى 525
|عيار 14
|407 إلى 408
|عيار 12
|349 إلى 350
|الاونصة
|21,681 إلى 21,752
|الجنيه الذهب
|4,880 إلى 4,896
|الكيلو
|697,143 إلى 699,429
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التعليقات
إذا لم يرتفع سعر الذهب فلن ينخفض ..والله اعلم
الذهب متوقع له عالميا 1180 دولار واحتمال يصل 1130
الآن السعر الحالي للذهب منخفض ومناسب جداً لمن يريد الشراء فإذا كان سعر أوقية الذهب ( الأونصة تروي ) تسجل الآن نحو 1275 $ فهذا السعر منخفض جداً لسعر الذهب فلا ننسي حقائق عن سعر الذهب ومن اهمها : (1 ) سبق للذهب العالمي ان وصلت الأوقية ( 31.1 جرام ذهب خالص ) إلي رقم قياسي في شهر أغسطس عام 2011م وهو 1920 $ ..(2 ) نجد الحد الأدني لتكلفة أوقية الذهب لا يقل مطلقا عن 1000 $ ومن هنا نقول السعر الحالي مناسب جداً لمن يريد شراء الذهب ..والله اعلم
ما زال هناك انخفاضات اخرى التريث للمشترى افضل
حسبى الله ونعمة الوكيل
ونعم بالله