سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر عالميا ومحليا .. تعرف على توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة

سعر الذهب اليوم حاول الصعود لأسعار جديدة عالميا، فسعر الذهب اليوم يسجل أداء متذبذب ويحاول على الوصول لمستوى المقاومة السعرية الهام عند مستوى 1228 دولار للأوقية بعدما سجل قاعة السعري لهذا العام عند مستوى 1168 دولار للأوقية في الأسواق العالمية، فيجب الحذر لأن الذهب قد يكون ينصب فخ شراء، وبذلك أصبح شراء الذهب في الوقت الراهن عالي المخاطر، حيث يتوقع تحرك الأسعار داخل نطاق سعري واسع بين مستوى 1180 دولا ومستوى 1246 دولار للأوقية، لذلك يجب التريث في الشراء وتطبيق المثل القائل “لماذا تشتري بأسعار مرتفعة بينما يمكنك الشراء بسعر أقل” ومن خلال الشارت التالي يمكننا أن نرى بوضوع الاتجاه الهابط لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، والذي يتبعه انخفاض بالأسواق المحلية، ويلاحظ من الرسم البياني كيف كسر ت أسعار الذهب القاع السعري السابق بقوة وبسهولة، مما يدلل على أنه ما زال هناك المزيد من الانخفاض في الأسعار.

سعر الذهب اليوم يتدنى لأسعار هبوطية جديدة

فمن خلال الشارت السابق نجد نموذج فني لحركة الأسعار يشير إلى انخفاض الأسعار، ويتوقع أن نرى سعر 1180$ للأوقية مرة أخرى، وربما نرى أيضا 1130 دولار، كما يمكننا أن نرى بوضوح القناة الهابطة التي اتخذتها أسعار الذهب تراكم مما يجعل من عملية الشراء حاليا مخاطرة كبيرة جدا.

كل ما سبق ذكره يشير إلى أنه مازال سوق الذهب عالى المخاطرة، وفي حال كنت تفكر قي اقتناء المعدن النفيس فيجب عليك التمهل وعدم التسرع في الشراء حالياً، حيث يوجد في الوقت الراهن ميل هابط وحاد.

المؤشرات الفنية لحركة أسعار الذهب بالبورصات العالمية

والنصيحة الحالية هي أن لا تصدق أوهام الفرص الذهبية للشراء، ففرصة الشراء الحقيقية لم تأتي بعد، ولكن صدق الشارت الذي يوضح الحركة السعرية فلا تغتر برخص الأسعار الحالية عن السابقة، طالما ظل هناك فرصة كبيرة لانخفاض الأسعار بصورة أكبر.

سعر الذهب اليوم بالسوق المحلي المصري

يحب أن نعلم جيدا أن أسعار المعدن الأصفر بمصر يحكمها عاملان لا ثالث لهما، لذلك يجب متابعة هذان العاملان جيداً قبل التفكير في شراء أو بيع المعدن النفيس، وذلك حتى تكون عملية الشراء أو البيع ناجحة وبلا ندم

العامل الأول: أسعار الذهب بالأسواق والبورصات العالمية، حيث يظل هذا العامل هو المحرك الأساسي لأسعار الذهب محلياً، خاصة في تلك الفترة التي تشهد تراجع حاد للأسعار.

العامل الثاني: وهو سعر الجنية المصري مقابل الدولار، فأٍعار الذهب العالمية يتم تقويمها بالدولار، وأي زيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه تؤدي لارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي، وكذلك العكس.

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متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 408 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,681 إلى 21,752 الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896 الكيلو 697,143 إلى 699,429

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أسعار الذهب اليوم يتابعها الكثيرين في مصر فهي تهم المستثمرين والباحثين عن حفظ القيمة لأموالهم في ظل الضبابية وعدم اليقين للاقتصاد المصري، وكذلك سعر الذهب يهم المقبلين علي الزواج في مصر وأسعار الذهب اليوم في مصر بصفة عامة تهم المستثمرين في مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، فالذهب هو ملاذ آمن للكثيرين سواء في مصر أو أي مكان في العالم.

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