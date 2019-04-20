سعر الذهب اليوم السبت 20/4/2019 في السوق المصري والتوقعات لسعر الذهب في الفترة القادمة

أعزائنا القراء في هذا المقال نرصد لكم الجديد في سعر المعدن النفيس في السوق المصري، ويعتبر سعر الذهب من أهم الأخبار التي يتابعها المواطن المصري علي محرك البحث، لأنه يعتبر التفكير الأول عند المناسبات السعيدة، سواء في الأفراح أو غيرها من المناسبات، وأعياد الميلاد لتقديمه كهدية قيمة، وايضاً يعتبر ملاذاً أمن للإدخار والإستثمار فيه للمستقبل.

ويعتبر سعر الذهب سعراً عالمياً، وايضاً يتحدد سعر الذهب هنا في مصر بسعره عالمياً، وهو مرتبط بالدولار إرتباطاً كبيراً، وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، أن أسعار الذهب العالمية تسجل أدني سعر لها منذ شهر ونصف تقريباً، الأمر الذي إنعكس علي سعر الذهب في مصر ليسجل إنخفاضاً لمدة ثلاث أيام متتالية.

أسعار الذهب اليوم 20/4/2019 في السوق المصري

عيار الذهب السعر في السوق المصري ذهب عيار 24 696 جنيه ذهب عيار 21 609 جنيه ذهب عيار 18 522 جنيه الجنيه الذهب 4872 جنيه أوقية الذهب 1275 $

التوقعات لسعر الذهب في الفترة القادمة

من المعروف أن المعدن النفيس مرتبط إرتباطاً وثيقاً بالوضع الإقتصادي العالمي، فمع إرتفاع النمو والإنتعاش الإقتصادي للدول الكبري يقل سعر الذهب، لأن المستثمر يجد مجالات كثيرة لإستثمار أمواله، مثل الإستثمار في البورصة وأذون الخزانة والعقارات، والعكس صحيح مع إنكماش النمو العالمي يكون الذهب هو الملاذ الأمن للإستثمار، وفي الفترة الحالية بعد صدور البيانات الخاصة بالنمو في الصين والإنتاج الصناعي الصيني، يتوقع الخبراء هبوط في سعر الذهب عالمياً، وبالتالي سيهبط في السوق المصري، ونحن معكم وسنوافيكم بكل جديد في حينه .

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