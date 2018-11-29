سعر الذهب اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 ارتفاع كبير في اسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة 30 نوفمبر, محل بحث الكثير من المواطنين حيث شهدت مصر ارتفاع بشكل ملحوظ في سعر الذهب اليوم ليسجل جرام الذهب عيار 21 والأكثر انتشارا ومبيعا علي مستوي الجمهورية 611 جنيه تقريبا للجرام, وفي ظل الأزمات التي يعيشها المواطنين من ارتفاع سعر الدولار وغلاء المعيشة كما يزداد سعر الدولار لينخفض بيرقه من معظم المواطنين ويشكل هذا الأسبوع إنخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة 30 نوفمبر ونحن علي أمل ان يكون في إنخفاض مستمر.

موقع نجوم مصرية حريص جدا على تقديم خدمات أسعار الذهب وأسعار الدولار يوميا وبتحديث لحظي للأسعار فى السوق المحلي المصري وتقديم أسعار جميع أعيرة الذهب المتداولة في مصر والشرق الأوسط, كما قال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية الأستاذ نادي نجيب إن سعر جرم الذهب عيار 21 يشهد ارتفاع سعري ملحوظ ليسجل خلال تعاملات اليوم بسعر 611 جنيه مصري فيما كان يوم أمس يسجل 607 جنيهًا

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 12 350 إلى 351 عيار 14 408 إلى 409 عيار 18 522 إلى 523 عيار 21 610 إلى 611 عيار 22 641 إلى 643 عيار 24 698 إلى 700 الجنيه الذهب 4,888 إلى 4,900 الاونصة 21,752 إلى 21,823 الكيلو 699,429 إلى 701,714

ومن المتوقع ان تشهد اسعار الذهب في جميع الأعيرة في سوق الصاغة المصري بعض الأنخفاضات والزيادات من بين المحافظات المخلفة وقد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بأسعار قليلة وهذا يعتبر اختلاف غير مؤثر علي سعر الذهب النهائي.

والجدير بالذكر أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل مؤثرة منها الطلب والعرض ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء في البنوك أو في السوق السوداء.