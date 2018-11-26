ننشر لكم عبر موقعنا موقع نجوم مصرية سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-11-2018 في محلات الصاغة، حيث تشهد أسعار الذهب عدم استقرار في الأسواق المصرية، وتتأرجح الأسعار ما بين صعود فترة وهبوط فترة أخري، ويرجع السبب وراء ذلك عدم استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، مما أثر على العديد من الأسعار لجميع السلع الاستهلاكية والخدمات، واليوم نعرض عليكم متوسط سعر الذهب في مصر، ونقوم بالتحديث بشكل لحظي فور تغير الأسعار في السوق، يرجي الانتباه، أن الأسعار التي نعرضها لا تشمل سعر المصنعية.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018
نقدم لكم من خلال هذا الجدول سعر الذهب الاَن في السوق المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً مبلغ 645 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الجنية الذهب مبلغ 5160 جنيه، الرجاء العلم أن اسعار الذهب الموجودة في الجداول، لا تشمل سعر المصنعية، الذي يمثل نسبة 10%، من سعر الجرام تقريباً.
|العيار
|سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
|عيار 24
|697 إلى 699
|عيار 22
|639 إلى 641
|عيار 21
|610 إلى 612
|عيار 18
|523 إلى 525
|عيار 14
|407 إلى 409
|عيار 12
|349 إلى 351
|الأونصه
|21.681 إلى 21.752
|الجنيه الذهب
|4.880 إلى 4.896
|الكيلو
|697.143 إلى 699.429
سعر الذهب الاَن في محلات الصاغة
ونجد أن المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قد تتراوح ما بين 25 و60 لجرام، وتختلف المصنعية باختلاف التاجر، أو المحافظة، هذا بالإضافة إلى الأسعار الرسمية المحددة من البورصات العالمية، لأسعار الذهب، وغالياً ما تكون بنسبة 10%، وسوف نقوم بتحديث جداول الأسعار، وفقاً لتحديثات الأسواق المصرية، والبورصات العالمية، عن سعر الذهب فقط تابعونا من خلال موقعنا نجوم مصرية.
متوسط سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي
وننشر لكم اليوم متوسط أسعار الذهب الاَن في مصر بالدولار الأمريكي أيضاً، حرصاً منا على تقديم كل ما يهم زوارنا الكرام.
|العيار
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|عيار 24
|697 جنيه
|$42.32
|عيار 22
|639 جنيه
|$38.42
|عيار 21
|610 جنيه
|$37.63
|عيار 18
|523 جنيه
|$31.25
|عيار 14
|407 جنيه
|$24.08
|عيار 12
|349 جنيه
|$21.50
|عيار 9
|264 جنيه
|$15.13
|اسعار أوقية الذهب
|21.681 جنيه
|$1,316
|اسعار جنيه الذهب
|4.880 جنيه
|$296.01
|اسعار كيلو الذهب
|697.143 جنيه
|$43,315
أسعار الفضة اليوم في مصر
ننشر لكم أسعار الفضة اليوم بجميع أنواعها في السوق المصري، حيث سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8، وهي الأكثر انتشاراً ورواجاً في السوق مبلغ 8.96 جنيه.
|العيار
|السعر بالجنيه المصري
|فضة المجوهرات (عيار 80)
|6.60
|فضة العملات (عيار 90)
|7.42
|الفضة الاسترليني (عيار 92.5)
|7.63
|الفضة البريطانية (عيار 95.8)
|7.90
|الفضة النقية (عيار 99.9)
|8.24
|أوقية الفضة
|256.49
توقعات بحالة سعر الذهب خلال الفترة القادمة
شهد سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي انخفاض ملحوظ، حيث انخفضت سعر أوقية الذهب العالمية، لتصل إلي 1327 جنيه، مما أثر على سعر الذهب في السوق المصري، لينخفض سعر الجرام بقيمة 9 جنيهات مرة واحدة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 649 جنية، بدلاً من 658 في السابق، حيث أشار سكرتير شعبة الذهب بغرفة التجارة نادي نجيب، أن هذا التراجع طبيعي، بعد تراجع الأسعار عالمياً، تابعوا معنا كل ما يخص سعر الذهب في مصر.
العوامل المؤثرة في سعر الذهب
من أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في مصر بشكل عام هو سعر الدولار، كذلك من العوامل المؤثرة حجم احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية، حيث أنه عند شراء البنوك المركزية للذهب وتخزينه، فعندها يزداد هذا الاحتياطي، وبناء عليه يرتفع سعر الذهب، أيضاً من العوامل المؤثرة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد السعر عند زيادة الطلب عليه، ومن العوامل التي لابد من ذكرها الحالة الاقتصادية، حيث أن سعر الذهب يزداد في أوقات عدم ثبات الحالة الاقتصادية.
تحديث: سعر الذهب اليوم
استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 610 جنيه، وهو الأكثر طلباً وتداولاً في السوق المصري، وسجل عيار 18 قيمة 523 جنيه، فيما هبط سعر الفضة اليوم، حيث سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 92.5 قيمة 7.63 جنيه، وسعر فضة العملات عيار 90 قيمة 7.42 جنيه، وسعر فضة المجوهرات عيار 80 قيمة 6.60 جنيه، يرجى متابعتنا وسنقوم بتحديث أسعار الذهب والفضة فور تغيرها في السوق المصري.
يرجي ترك تعليق بتوقعاتكم لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام القادمة.
التعليقات
راريد العود الى زوجى الاكن بسبب ارتفاع الذهب لان اأ
مش لازم نتجوز بالدهب ماممكن تتجوزو من غير دهب وربنا يفرجها
٣ قرى هنا فى سوهاج منعة الدهب ابتدى العروسه فلوس
يعنى الناس مش عاوزه دهب
يرخص يغلى خالى بتوع الصاغه يلبسوه
عايز أعرف هل الآن سعر الذهب وصل إلى كم تحديد وهل السبب الوضع الأقتصادي المالي ل مصر
هينزل يباشا كتير اوي في التلت سنين الجايين اوي اوي
طب هل فيه سبب معين لكدا
ربنا يفرحك
حارم في الكلير اوووي يايايايا عم عم
حارم في الاطياز
حرام سكس وطو السعر شوية ياو لاد ال
حرام سكس وطو السعر شوية ياو لاد ال
يعني ايه وطو السعر شوية ياو لاد ال
هل اسعار الذهب فى ارتفاع ولا فى هبوط فى الايام القادمة
هو في خصم ضريبه علي البيع
تتوقع الزياده
هل الوقت مناسب لاشراء الدهب ولا الأسعار هتنزل
الدهب فى شهر 7هيرفع والناصح يشترى الان
فين في شهر 8 هايزيذ،،،لاايعلم الغريب الا اللة.،لقدانخفض 50 جنية،
قل احنا في٩ دلوقت
,l,
هل الحساب دي صح ؟ شراء غويشه 11 جرام ×645 =7095
45مصنعية ×11=495+7095=7590+10% ضريبه= 8349
يارب ينزل شويا كمان
نجيب سويرس اشترى بنص ثروته دهب يبقى اكيد الدهب هيرفع ويبقى الجرام بألف جنيه
نجيب سويرس اشترى بنصف ثروته بقيمة سته مليار دولار دهب يبقى اكيد هيذيد ويبقى الجرام الدهب بالاف جنيه دى ناس مش بتهظر اكيد اكيد
هينزل تاني ان شاء الله لأن السوق في حالة ركود كبير
نجيب سويرس اشترى بنصف ثروته بقيمة سته مليار دولار دهب يبقى اكيد هيذيد ويبقى الجرام الدهب بالاف جنيه دى ناس مش بتهظر
هينزل تاني ان شاء الله لأن السوق في حالة ركود كبير
لو سمحت انا لسه شاريه دهب حالا
عيار 21 حسبلي الجرام علي 650 بالرغم انه سعره هنا 645 قلت له انا متابعه اسعار الدهب عالنت وهو ب 645 قالي روحي اشتري من عالنت
وكمان حسب المصنعيه ب 45 مع العلم ان الدهب صافي من غير اي فصوص
سوالي هل انا اتغلبت وهو فعلا صادق أما قالي مصنعيته 45انا صراحه حسا ان اتغلبت
وشكرا
سعر الجرام بيختلف من محافظة لأخري ومن تاجر لاًخر والإختلاف بيكون طفيف، بس الأفضل انك كنتي تسألي أكثر من تاجر في نفس المنطقة قبل ما تشتري
ازاي اشترك في الصفحة دي لكي اعرف كل جديظ
مش عارف
عاوزة اعرف الذهب هايذيد ولا لاء
سعر الذهب حالياً في مصر في ازدياد دائماً
برجاء الإفادة هل من المتوقع زيادة الذهب فى شهر 8 ولا سوف يهبط عن 617جنيه للجرام
يعنى اللى عاوز يجوز يعمل ايه يسرق ولعياذبالله
ربنا يرزق الجميع
يعنى اللى عاوز يجوز يعمل ايه يسرق ولعياذبالله
هل عند بيع دهب عيار ٢١ يحصم الصايغ ٢% من قيمة سعر الجرام و٣% على عيار ١٨ ارجو الافادة للاهمية
ما يتم بمحلات الصاغة القريبة مني هو خصم 1% فقط من الذهب القديم عيار 21
حاول يكون فقط نص بالميه ولو حتبدل لا يخصم
مما المتوقع لاسعار الدهب هل سيقل عن اسعار اليوم عيار 21 ب 654 ام سيقل سعره
لا يوجد أي شخص في العالم يعرف وإلا كان اغني إنسان ..السعر وكل شيء بأمر الله وحده .
مما المتوقع لاسعار الدهب هل سيقل عن اسعار اليوم عيار 21 ب 654 ام سيقل سعره
ومااصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم
لو سمحت هل مبلغ 1200 جنيه ينفع يجيب بيه دبله
ممكن عيار18 مايقارب 2جرام
920 جنيه بدون مصنعيه
هل الذهب سيرتفع ام سينخفض وهل الجنيه الذهبي عليه مصنعيه
هل الدهب ح يزيد
هل الجنيهات الذهب عليها مصنعية تحسب عند الشراء وتخصم عند البيع مثل المشغولات الذهبية العادية
طيب الدهب هينزل سعره ولا هيزيد عن كدا
ارجو الرد
هو الدهب يترفع تانى ولا ينزل ممكن الرد
معتش حاجه بتنزل
يحرقك يا سيسى الله يخرب بيتك
هل يوجد مصنعي علي الجنيه الذهب ؟
لا
ارجو العلم ان وضع رابط يتم اعاده تحويله يظهر بشكل الرابط المشطوب عليه، كما هو اعلان، لذا ارجو وضع الرابط المباشر دائما.
ربنا يلطف