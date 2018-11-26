ننشر لكم عبر موقعنا موقع نجوم مصرية سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-11-2018 في محلات الصاغة، حيث تشهد أسعار الذهب عدم استقرار في الأسواق المصرية، وتتأرجح الأسعار ما بين صعود فترة وهبوط فترة أخري، ويرجع السبب وراء ذلك عدم استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، مما أثر على العديد من الأسعار لجميع السلع الاستهلاكية والخدمات، واليوم نعرض عليكم متوسط سعر الذهب في مصر، ونقوم بالتحديث بشكل لحظي فور تغير الأسعار في السوق، يرجي الانتباه، أن الأسعار التي نعرضها لا تشمل سعر المصنعية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018

نقدم لكم من خلال هذا الجدول سعر الذهب الاَن في السوق المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً مبلغ 645 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الجنية الذهب مبلغ 5160 جنيه، الرجاء العلم أن اسعار الذهب الموجودة في الجداول، لا تشمل سعر المصنعية، الذي يمثل نسبة 10%، من سعر الجرام تقريباً.

العيار سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 409 عيار 12 349 إلى 351 الأونصه 21.681 إلى 21.752 الجنيه الذهب 4.880 إلى 4.896 الكيلو 697.143 إلى 699.429

سعر الذهب الاَن في محلات الصاغة

ونجد أن المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قد تتراوح ما بين 25 و60 لجرام، وتختلف المصنعية باختلاف التاجر، أو المحافظة، هذا بالإضافة إلى الأسعار الرسمية المحددة من البورصات العالمية، لأسعار الذهب، وغالياً ما تكون بنسبة 10%، وسوف نقوم بتحديث جداول الأسعار، وفقاً لتحديثات الأسواق المصرية، والبورصات العالمية، عن سعر الذهب فقط تابعونا من خلال موقعنا نجوم مصرية.

متوسط سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي

وننشر لكم اليوم متوسط أسعار الذهب الاَن في مصر بالدولار الأمريكي أيضاً، حرصاً منا على تقديم كل ما يهم زوارنا الكرام.

العيار جنيه مصري دولار أمريكي عيار 24 697 جنيه $42.32 عيار 22 639 جنيه $38.42 عيار 21 610 جنيه $37.63 عيار 18 523 جنيه $31.25 عيار 14 407 جنيه $24.08 عيار 12 349 جنيه $21.50 عيار 9 264 جنيه $15.13 اسعار أوقية الذهب 21.681 جنيه $1,316 اسعار جنيه الذهب 4.880 جنيه $296.01 اسعار كيلو الذهب 697.143 جنيه $43,315

أسعار الفضة اليوم في مصر

ننشر لكم أسعار الفضة اليوم بجميع أنواعها في السوق المصري، حيث سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8، وهي الأكثر انتشاراً ورواجاً في السوق مبلغ 8.96 جنيه.

العيار السعر بالجنيه المصري فضة المجوهرات (عيار 80) 6.60 فضة العملات (عيار 90) 7.42 الفضة الاسترليني (عيار 92.5) 7.63 الفضة البريطانية (عيار 95.8) 7.90 الفضة النقية (عيار 99.9) 8.24 أوقية الفضة 256.49

توقعات بحالة سعر الذهب خلال الفترة القادمة

شهد سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي انخفاض ملحوظ، حيث انخفضت سعر أوقية الذهب العالمية، لتصل إلي 1327 جنيه، مما أثر على سعر الذهب في السوق المصري، لينخفض سعر الجرام بقيمة 9 جنيهات مرة واحدة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 649 جنية، بدلاً من 658 في السابق، حيث أشار سكرتير شعبة الذهب بغرفة التجارة نادي نجيب، أن هذا التراجع طبيعي، بعد تراجع الأسعار عالمياً، تابعوا معنا كل ما يخص سعر الذهب في مصر.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

من أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في مصر بشكل عام هو سعر الدولار، كذلك من العوامل المؤثرة حجم احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية، حيث أنه عند شراء البنوك المركزية للذهب وتخزينه، فعندها يزداد هذا الاحتياطي، وبناء عليه يرتفع سعر الذهب، أيضاً من العوامل المؤثرة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد السعر عند زيادة الطلب عليه، ومن العوامل التي لابد من ذكرها الحالة الاقتصادية، حيث أن سعر الذهب يزداد في أوقات عدم ثبات الحالة الاقتصادية.

تحديث: سعر الذهب اليوم

استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 610 جنيه، وهو الأكثر طلباً وتداولاً في السوق المصري، وسجل عيار 18 قيمة 523 جنيه، فيما هبط سعر الفضة اليوم، حيث سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 92.5 قيمة 7.63 جنيه، وسعر فضة العملات عيار 90 قيمة 7.42 جنيه، وسعر فضة المجوهرات عيار 80 قيمة 6.60 جنيه، يرجى متابعتنا وسنقوم بتحديث أسعار الذهب والفضة فور تغيرها في السوق المصري.

يرجي ترك تعليق بتوقعاتكم لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام القادمة.