سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ارتفاع في اسعار الذهب

، تحديث:
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ارتفاع في اسعار الذهب
سعر الذهب في اليمن اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر, محل بحث الكثير من المواطنين حيث شهدت مصر ارتفاع بشكل ملحوظ في سعر الذهب اليوم, ارتفع بسعر 4 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 والأكثر انتشارا ومبيعا علي مستوي الجمهورية 612 جنيه تقريبا للجرام, وفي ظل الأزمات التي يعيشها المواطنين من ارتفاع سعر الدولار وغلاء المعيشة كما يزداد سعر الدولار لينخفض بيرقه من معظم المواطنين ويشكل هذا الأسبوع إنخفاض في سعر الذهب اليوم  الثلاثاء 27 نوفمبر ونحن علي أمل ان يكون في إنخفاض مستمر.

موقع نجوم مصرية حريص جدا على تقديم خدمات أسعار الذهب وأسعار الدولار يوميا وبتحديث لحظي للأسعار فى السوق المحلي المصري وتقديم أسعار جميع أعيرة الذهب المتداولة في مصر والشرق الأوسط, كما قال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية الأستاذ نادي نجيب إن سعر جرم الذهب عيار 21 يشهد ارتفاع سعري ملحوظ ليسجل خلال تعاملات اليوم بسعر 612 جنيه مصري فيما كان يوم أمس يسجل 610 جنيهًا

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 12 350 إلى 351
عيار 14 408 إلى 409
عيار 18 525 إلى 526
عيار 21 612 إلى 614
عيار 22 641 إلى 643
عيار 24 699 إلى 702
الجنيه الذهب 4,896 إلى 4,912
الاونصة 21,752 إلى 21,823
الكيلو 699,429 إلى 701,714

ومن المتوقع ان تشهد اسعار الذهب في جميع الأعيرة في سوق الصاغة المصري بعض الأنخفاضات والزيادات من بين المحافظات المخلفة وقد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  بأسعار قليلة وهذا يعتبر اختلاف غير مؤثر علي سعر الذهب النهائي.

والجدير بالذكر أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل مؤثرة منها الطلب والعرض ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء في البنوك أو في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018  في البنوك المصرية والسوق السوداء (محدث لحظة بلحظة)




     