سعر جرام الذهب اليوم السبت 1 ديسمبر يستقر عالمياً .. توقعات سعر الذهب المستقبلية

سعر جرام الذهب اليوم عاد ليشغل بال شعوب الأرض، ورغم كون المعدن النفيس هو الملاذ الآمن الذي يحظى باهتمام جميع مواطني دول العالم أجمع، إلا أن حالة الاندفاع البيعي الحادثة مؤخراً أزعجت الكثيرين من مقتني المعدن الثمنين، لذلك وجب علينا إعداد هذا التقرير الذي سنتعرض من خلاله الكثير من الأمور الهامة التي قد تحفى عن العامة، كما سنتعرض لتوقعات الأسعار،والأسباب الحقيقة وراء اندفاع أسعار الذهب في قناته الهابطة التي بدئها منذ أسابيع عديدة.

سعر الذهب اليوم والتوقعات المستقبلية

في حال تماسكت الأسعار أعلى منطقة 1218 دولار للأوقية، فيحتمل أن يتم التجربة على المقاومة السعرية عند مستوى 1248 دولار، وفي حال تم تجاوزها لأعلى فيمكن أن نرى أسعار قد تصل لمستويات 1270 دولار للأوقية والتي أصبحت نقطة مقاومة سعرية قوية، وفي حال حدث ذلك سيكون لنا كلام أخر عن توقعات أسعار الذهب المستقبلية.

ومن خلال هذا التقرير نعرض لكم أعزائنا القراء أكبر الدول التي تستحوذ على احتياطي من المعدن النفيس والتي تتربع على قمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب يتجاوز 8 الآف طن من الذهب، بينما تأتى السعودية في مقدمة الدول العربية التي تستحوذ على النصيب الأكبر عربيا من احتياطي الذهب برصيد يقترب من 323 طن من المعدن النفيس.

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وعن تركيا والتي تعاني من أزمة مالية واقتصادية طاحنة حاليا فيصل الاحتياطي الذهب لديها حوالي 565 طن من الذهب، وقد تلجأ تركيا لبيع جزء من احتياطي الذهب لديها لتتجاوز ازمتها المالية وحتى يخف الضغط على عملتها الوطنية، فتركيا في أشد الاحتياج لدعم عملتها مقابل العملات الرئيسية الأخرى خاصة الدولار، فمن الجدير بالذكر أن تركيا ملزمة خلال الشهور القليلة القادمة بسداد ديون خارجية تبلغ 180 مليار دولار، بينما تبلغ ديون الشركات الخاصة التركية أكثر من 220 مليار دولار، لذلك فأزمة تركيا لن تتوقف عند الحدود التركية، خاصة انكشاف البنوك الأوروبية على ديون تركية تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وقد تمتد الأزمة التركية لبعض الدول الأوروبية خاصة أسبانيا وفرنسا، وهما صاحبتا النصيف الأكبر من الانكشافات على الديون التركية.

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في حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل يمكنكم ترك تعليف وسنجيب على جميع ما يشغل باكم من خلال الرد على جميع التعليقات على التقرير تباعاً.

وسنتابع معكم على مدار الساعة أخر التطورات على الحركة السعرية للمعدن النفيس، كما يسعدنا الإجابة على استفساراتكم من خلال ترك تعليق على هذا التقرير، وسنجيب على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكم.

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