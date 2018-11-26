سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في محلات الذهب والصاغة المصرية

اليوم نقدم لكم علي موقع نجوم مصرية أسعار الذهب في مصر ليوم 27 نوفمبر 2018 وكما عودناكم دائما ننشر لكم الأسعار الحالية للذهب في السوق المصرية حيث وصل سعر الذهب عيار 21 وهو انقي وأجود أنواع الذهب اليوم إلي 613 جنية بعد أن استقرت السوق المصرية لهذا اليوم علي هذا السعر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية هذا سعر بيع وشراء الذهب وكما نعلم جميعا أن صناعة الذهب في مصر بدأت منذ عصر الفراعنة فمصر تشتهر اليوم بصناعتها للذهب بكافة أنواعه خاصة بعد إيحاد مقبرة توت عنخ أمون الذي وجدوا فيها أول تمثال من الذهب الخالص 100% ذهب لذا فان التجارة بالذهب هي من اكسب التجارات المصرية تابع الأسعار الآن.

سعر الذهب اليوم في مصر نوفمبر 2018

سعر جرام الذهب عيار 18 526 جنيها سعر جرام الذهب عيار 21 613 جنيها سعر جرام الذهب عيار 24 697 جنيها سعر الجنية الذهب 4904 جنيها سعر الأوقية ( 29.75 جرام ذهب) 1226 دولار

هذه الأسعار هي الأسعار الرسمية التي يجب التعامل بها مع الصاغة في جميع أنحاء الجمهورية ومن خلال البنوك المعتمدة يمكنك بيع وشاء الذهب بهذه الأسعار ليوم 27 نوفمبر من العام الجاري كما أن هذه الأسعار معتمدة ولكن قد تشهد هذه الأسعار تفاوتا بسيطا ( لا يزيد عن 10 جنيهات في الجرام الواحد ) من محافظة إلي اخري ومن صائغ إلي الأخر وحسب أنواع الذهب المختلفة بينما تختلف مصنعية جرام الذهب اختلافا كبيرا حسب الشكل الذي تريده وحسب المصنع الذي قام بصناعة الذهب وصائغيه في جمهورية مصر العربية.