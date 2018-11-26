سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في البنك المركزي

سوف نقدم لكم سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل أشهر العملات مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وغيرها الكثير، وفق آخر سعر معلن في البنك المركزي الكويتي والذي يحدد سعر الصرف وفق سلة العملات المرتبط بالدينار، حيث يتمتع الدينار الكويتي بأعلى سعر صرف مقابل الدولار الأمريكي في العالم، وذلك ناتج من قوة الاحتياطات النقدية والنفطية التي تمتلكها الدولة، والسياسية التي ينتهجها البنك المركزي الكويتي في ربط سعر الصرف بمجموعة من العملات لا تقتصر فقط على الدولار، وذلك لتجنب التغيرات الفجائية في حالة ربط العملة الوطنية بعملة واحدة فقط، كما هو الحال في العديد من الدول العربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الدولار والعملات اليوم

هذا الجدول صادر من البنك المركزي الكويتي، محدث بشكل مستمر ويومي، يحتوى على سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل العملات الأجنبية، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

رمز العملات سعر الصرف مقابل الدينار الكويتي (فلس/وحدة) التغيير نسبة التغيير USD دولار امريكي 303.90 0.0000 0.0000 EUR يورو 344.471 -0.0608 -0.0200 GBP جنيه استرليني 389.402 0.0304 0.0100 JPY ين ياباني 2.6774 -0.0066 -0.2500 CHF فرنك سويسري 304.265 -0.3202 -0.1100 SAR ريال سعودي 81.148 0.0000 0.0000 AED درهم إماراتي 82.750 0.0000 0.0000 QAR ريال قطري 83.489 0.0000 0.0000 BHD دينار بحريني 808.245 0.0000 0.0000 OMR ريال عُماني 790.377 0.0000 0.0000

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تاريخ العملة الوطنية الدينار الكويتي الحديث

تعتبر عملة الدينار الكويتي من العملات الحديثة نسبيا على مستوى العالم، حيث صدر أول طبعة منه في عام 1960 ميلادية، وبموجبه تم إلغاء جميع العملات التي كانت يتم التداول بها في السوق الكويتي سابقاً، ومن أمثلة تلك العملات الروبية الهندية والليرة الذهب العثمانية وكذلك الجنيه الذهبي الانجليزي، وقد تم تقسيم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، وقد يكون ساهم هذا التقسيم الكبير نوعا ما ولو بشكل غير مباشر في الحفاظ على سعر صرف الدينار كأعلى سعر صرف لعملة في العالم أمام الدولار الأمريكي.