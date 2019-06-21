سعر الدولار يتراجع 9 قروش خلال 3 أسابيع ويسجل 16.67 جنيه للشراء

واصل سعر الدولار الأمريكي التراجع فى مواجهة الجنيه المصري، وفقد 9 قروش منذ بداية شهر يونيو الجاري أى خلال 3 أسابيع وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 16.64 جنيه للشراء، مقابل 16.74 جنيه للبيع، وكان سعر الدولار فى نفس البنك المركزي المصري قد سجل فى بداية شهر يونيو 16.73 جنيه للشراء، مقابل 16.83 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 فى البنوك المصرية والبنوك العاملة فى مصر فقد سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري اليوم 16.64 جنيه للشراء، مقابل 16.74 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري سجلت العملة الخضراء فى مواجهة الجنيه المصري 16.65 جنيه للشراء، مقابل 16.75 جنيه للبيع.

أما فى بنك مصر فقد سجلت العملة الأمريكية 16.65 جنيه للشراء، مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل سعر الدولار الأمريكي 16.65 جنيه للشراء، مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار 16.71 جنيه للشراء، مقابل 16.81 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر الدولار الأمريكي 16.64 جنيه للشراء، مقابل 16.74 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي 16.65 جنيه للشراء، مقابل 16.75 جنيه للبيع، وفى بنك عودة بلغ سعر الدولار الأمريكي 16.65 جنيه للشراء، مقابل 16.75 جنيه للبيع، أما فى عن أسعار الدولار فى شركات الصرافة فإنها تتعامل بنفس أسعار العملة فى البنوك المصرية والبنوك العاملة فى مصر حيث يبلغ سعر الدولار فى هذه الشركات 16.65 جنيه للشراء، مقابل 16.75 جنيه للبيع.

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