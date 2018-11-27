سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 أسعار الدولار بالبنك المركزي .. توقعات أسعار العملات الأجنبية .. الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الدولار

سعر الدولار الأمريكي اليوم وتوقعات أسعار العملات فالدولار خلال الفترة القادمة عاد للواجهه من جديد، بعد فترة استقرار وتحركات في قناة سعرية ضيقة، وهذا الاستقرار الذي امتد لشهور أبعد المضاربين على أسعار الدولار على المضاربة على ارتفاع أسعاره لعد تحقيقهم أرباح في ظل استقرار أسعاره طوال الفترة الماضية، ولكن هل سيستمر الحال كما كان عليه طوال الشهور القادمة أم جد جديد.
من خلال هذا التقرير عن حركة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية المستقبلية، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، هذا التقرير سيتناول الأسباب الحقيقية وراء بداية ارتفاع أسعار الدولار، وكذلك من المستفيد من ارتفاع أسعاره المتوقعة، وهل بالفعل أصبح هناك تعارض بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، هذه السطور السابقة بهذا التقرير هي تمهيد بسيط لموضوع شائل سنتناول جميع جوانبه وتفاصيله لاحقا.
سعر البنك المركزي للائتمان و الخصم لم يتحرك من أول أبريل حتى الآن
|التاريخ
|السعر
|01/04/2018
|17.25% *
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
- افتتحت السوق السوداء الفترة الصباحية باستقرار عند المستوى الذي استقرت عليه مساء أمس
- استقرار في السوق السوداء في بداية التداولات
- استقر سعر الشراء في العديد من المناطق عند 17.90 جنيه وسعر بيع 17.95 جنيه.
سعر الدولار وتوقعات أسعار الدولار المستقبلية وعلاقتها بالأموال الساخنة “الحلقة الأولى
فدوم عزيزي القارئ على زيارة هذا التقرير وسندعمه بفيديوهات تشرح وتبسط التوقعات المستقبلية لحركة أسعار الدولار، وكذلك أهم المؤثرات والمؤشرات الاقتصادية التي تحكم حركة سعر الدولار حالياً ومستقبلاً، ويتم تداول الدولار حالياً بالقرب من سعر 18 جنيه وهو نفس السعر الذي كان يتم التعامل عليه مع رفع سعر الفائدة لمستويات قياسية اقتربت من 20%، مما ساعد على جذب الأموال الساخنة من كل حدب وصوب.
اتجاهات سعر الدولار المستقبلية وحلول جذرية للأزمة القادمة “الحلقة الثانية”
لذلك سيكون لهذه الأموال الساخنة أكبر الأثر على حركة أسعار الورقة الخضراء بسوق الصرف المصري، وهل تستطيع السياسات النقدية المتبعة حالياً على كبح جماح حركة من الممكن أن تكون عنيفة على أسعار الدولار، وهل تستطيع الحكومة السيطرة على الأوضاع التي ستنجم عن حركة سعر الدولار المستقبلية، والتي ستدخلنا في موجة أخرى من التضخم، سيعانى منها المواطن المصري، وما أشبه الليلة بالبارحة، وهل يتزامن رفع الدعم عن الطاقة والوقود مع ارتفاعات في أسعار الدولار كما حدث في نوفمبر 2016.
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متوسط أسعار السوق بالجنية المصري بالبنك المركزي المصري اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|17.8624
|17.9558
|يورو
|20.3827
|20.4966
|جنيه إسترلينى
|22.9781
|23.1074
|فرنك سويسرى
|17.9557
|18.0570
|100 ين يابانى
|15.8130
|15.8972
|ريال سعودى
|4.7608
|4.7862
|دينار كويتى
|58.7269
|59.0866
|درهم اماراتى
|4.8625
|4.8889
|اليوان الصينى
|2.5762
|2.5902
يرتبط سعر الدولار بالسوق المصري بقانون العرض والطلب، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام جميع العملات العربية والأجنبية.
استقرار لسعري بيع وشراء الدولار في فترة الصباح اليوم السبت على نفس المتوسطات السعرية للعملة الخضراء في يومين، وكان سعر الشراء قد استمر مستقرا بينما تراجع سعر البيع الخميس الماضي.
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فهيمة محمد ملندي محافظة ادلب الفرع العلمي رقم الاكتتاب 5279