أسعار الدولار والعملات في سورية اليوم السوق السوداء الثلاثاء 27-11-2018

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أسعار الدولار والعملات في سورية اليوم السوق السوداء الثلاثاء 27-11-2018
سعر الليرة مقابل الدولار واليورو والجنيه

تعرضت العملة السورية لتذبذب في الأسعار في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي واليورو وغيرها من العملات خلال الأيام الماضية، وقد فسر بعض خبراء الاقتصاد السبب الذي أدى إلى ذلك هو مضاربة تجار العملات الأجنبية في سوق صرف الليرة السورية، بينما حافظ سعر صرف الدولار واليورو في المصرف المركزي السوري على السعر الذي تم تحديده، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف الليرة السوري في المصارف وشركات الصرافة، وكذلك السعر في السوق السوداء التي يتحكم فيها تجار العملة.

 

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو والعملات الدولية

في هذا الجدول سعر صرف الليرة السورية اليوم، وذلك مقابل الدولار والعديد من العملات الدولية، في المصرف المركزي السوري وأيضا في السوق السوداء، متجددة يوميا وفق أحدث الأسعار

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع
الدولار الأمريكي 435 438 490 493
اليورو 493.05 496.52 553 558
الجنيه الاسترليني 619 629
الليرة التركي 92 94
الدولار الكندي 366 372
كورونا السويد 53 54
كورونا النرويج 56 57
كورونا الدنمارك 73 75

 

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سعر صرف الليرة مقابل الجنية والريال والعملات العربية

في هذا الجدول سوف نستعرض سعر الصرف الخاص بالعملة السورية أمام العديد من العملات العربية ومن أبرزها الجنيه المصري والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها من عملات الدول العربية، حيث أدت الظروف السياسية الطارئة إلى سفر بعض الأسر السورية إلى خارج الدولة وخصوصا إلى الدول العربية الشقيقة

العملة سعر الشراء سعر البيع
الجنيه المصري 26 27
الريال السعودي 129 131
الدرهم الإماراتي 131 134
الريال القطري 133 135
الدينار الأردني 686 695
الدينار الكويتي 1600 1620
الدينار الليبي 347 352
الدينار البحريني 1290 1308
الريال العماني 1263 1280

 

قرار المصرف المركزي بشأن تحويل العملات

أصدر المصرف المركزي بتاريخ 6 كانون الأول ديسمبر 2017 القرار رقم 1602 والذي يلغي بموجبه القرارات السابقة التي تم اتخاذها في عام 2012 بشأن تحويلات العملات الأجنبية إلى سوريا، حيث ألغى القرار الجديد 1602 القرار السابق الذي يجبر مستقبل الحوالة من الخارج على استلامها ليرة فقط، وسمح للمواطنين باستلام التحويلات الخارجية بالعملة المرسلة بها سواء كان دولار أو يورو أو غيرها من العملات وقد أدى ذلك القرار المفاجئ في رفع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية.




     