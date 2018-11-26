أسعار الدولار والعملات في سورية اليوم السوق السوداء الثلاثاء 27-11-2018

تعرضت العملة السورية لتذبذب في الأسعار في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي واليورو وغيرها من العملات خلال الأيام الماضية، وقد فسر بعض خبراء الاقتصاد السبب الذي أدى إلى ذلك هو مضاربة تجار العملات الأجنبية في سوق صرف الليرة السورية، بينما حافظ سعر صرف الدولار واليورو في المصرف المركزي السوري على السعر الذي تم تحديده، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف الليرة السوري في المصارف وشركات الصرافة، وكذلك السعر في السوق السوداء التي يتحكم فيها تجار العملة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو والعملات الدولية

في هذا الجدول سعر صرف الليرة السورية اليوم، وذلك مقابل الدولار والعديد من العملات الدولية، في المصرف المركزي السوري وأيضا في السوق السوداء، متجددة يوميا وفق أحدث الأسعار

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع الدولار الأمريكي 435 438 490 493 اليورو 493.05 496.52 553 558 الجنيه الاسترليني 619 629 الليرة التركي 92 94 الدولار الكندي 366 372 كورونا السويد 53 54 كورونا النرويج 56 57 كورونا الدنمارك 73 75

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سعر صرف الليرة مقابل الجنية والريال والعملات العربية

في هذا الجدول سوف نستعرض سعر الصرف الخاص بالعملة السورية أمام العديد من العملات العربية ومن أبرزها الجنيه المصري والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها من عملات الدول العربية، حيث أدت الظروف السياسية الطارئة إلى سفر بعض الأسر السورية إلى خارج الدولة وخصوصا إلى الدول العربية الشقيقة

العملة سعر الشراء سعر البيع الجنيه المصري 26 27 الريال السعودي 129 131 الدرهم الإماراتي 131 134 الريال القطري 133 135 الدينار الأردني 686 695 الدينار الكويتي 1600 1620 الدينار الليبي 347 352 الدينار البحريني 1290 1308 الريال العماني 1263 1280

قرار المصرف المركزي بشأن تحويل العملات

أصدر المصرف المركزي بتاريخ 6 كانون الأول ديسمبر 2017 القرار رقم 1602 والذي يلغي بموجبه القرارات السابقة التي تم اتخاذها في عام 2012 بشأن تحويلات العملات الأجنبية إلى سوريا، حيث ألغى القرار الجديد 1602 القرار السابق الذي يجبر مستقبل الحوالة من الخارج على استلامها ليرة فقط، وسمح للمواطنين باستلام التحويلات الخارجية بالعملة المرسلة بها سواء كان دولار أو يورو أو غيرها من العملات وقد أدى ذلك القرار المفاجئ في رفع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية.