سعر الدولار واليورو في سوريا بالمصرف المركزي والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 27-11-2018

سوف نستعرض معكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية اليوم، سعر الدولار وسعر اليورو وذلك في المصرف والمركزي وكذلك في السوق السوداء، حيث يعتبر الدولار واليورو من أكثر العملات تداولاً على المستوى العالمي، ويشهد سوق تداول العملات اختلافاً في سعر التداول في المصرف المركزي الذي يتحكم ويشرف في عملية التحويلات النقدية من الخارج والسوق السوداء الذي يشهد معاملات مالية بعيدا عن أعين الحكومة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا في المصرف المركزي استقر خلال الأيام الماضية وسعر الشراء فيه للدولار الأمريكي 435 ليرة، أما سعر البيع فهو 438 ليره، بينما الأسعار في السوق السوداء تتراوح ما بين سعر الشراء بنحو 490 ليرة سورية، وسعر البيع 493 ليرة سورية.

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سعر اليورو في سوريا اليوم

استكمالا مع أسعار العملات في سورية نستعرض معكم سعر عملة أخرى وهي اليورو الأوروبي، حيث سعر صرف اليورو اليوم للشراء من قبل المصرف المركزي 493.05 ليرة للشراء وبسعر 496.52 ليرة للبيع، بينما كان السعر في السوق السوداء 553 للشراء وبسعر 558 ليرة للبيع مقابل اليورو.

أسعار تصريف العملات الدولية في السوق السوداء سوريا اليوم

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع الدولار الأمريكي 435 438 490 493 اليورو 493.05 496.52 553 558 الجنيه الاسترليني 619 629 الليرة التركي 92 94 الدولار الكندي 366 372 كورونا السويد 53 54 كورونا النرويج 56 57 كورونا الدنمارك 73 75

أسعار العملات العربية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الجنيه المصري 26 27 الريال السعودي 129 131 الدرهم الإماراتي 131 134 الريال القطري 133 135 الدينار الأردني 686 695 الدينار الكويتي 1600 1620 الدينار الليبي 347 352 الدينار البحريني 1290 1308 الريال العماني 1263 1280

عوامل تؤثر على أسعار صرف العملات في سوريا

شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضا خلال الأيام الماضية، حيث قام المصرف المركزي بتخفيض السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ في يوم واحد بقيمة 56 ليرة سورية، وذلك خلال شهر نوفمبر 2017، حيث كان يتم التداول في السابق بسعر 490 ليرة تم تخفيضه لسعر 434 ليرة، وقد تسائل العديد من الخبراء في المجال الاقتصادي عن السبب الذي دفع المصرف المركزي السوري لاتخاذ قرار تخفيض الليرة في هذا الوقت.

وقد انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى أقل من 400 ليرة سورية، لكن ما لبثت أن عادت إلى الارتفاع مرة أخرى، وقد أرجعت الوزيرة السابقة لمياء العاصي سبب الانخفاض والارتفاع المفاجئ في أسعار العملات في السوق السوداء إلى المضاربة التي تتم بين تجار العملات، وذلك لتحقيق أكبر كم من المكاسب المالية.