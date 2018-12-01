سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 1 ديسمبر تعاملات البنك الأهلي المصري .. الفائدة البنكية على الودائع

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 1 ديسمبر تعاملات البنك الأهلي المصري .. الفائدة البنكية على الودائع
سعر الدولار والعملات في البنك الأهلي

سعر الدولار والعملات في البنك الأهلي نعرض لكم أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري، الدولار واليورو والريال السعودي، محدث لحظيا حسب آخر جدول للأسعار قام البنك بالإعلان عنه، كما نعرض لكم بالإضافة إلى سعر الدولار والعملات في البنك الأهلي، نعرض نسبة الفائدة على الودائع بالبنك والتي تعتبر هي الأفضل، ذات العائد الشهري والسنوي، نعرضه عليكم حيث يعتبر هذا البنك من الأعلى في أسعار الفائدة والأفضل في فرص الاستثمار.

يعتبر البنك الأهلي من أفضل البنوك في الاقتراض وفرص الاستثمار، حيث تكون الفائدة على الاقتراض من اقل النسب بين سائر البنوك الأخرى، لذلك فهي جاذبة للمستثمر لأنها الأقل وأيضا لثبات سعر الفائدة، حيث لا يتعرض المستثمر لمخاطر ارتفاع الفائدة مما يضر بمكاسبه التي يضع لها التوقعات.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 1 ديسمبر تعاملات البنك الأهلي المصري .. الفائدة البنكية على الودائع

سعر الدولار والعملات في البنك الأهلي المصري

قام البنك  بالإعلان عن جدول الأسعار فيه، ويقوم بتجديد هذا الجدول يوميا، في افتتاح التعاملات بالبنك، حيث يعتبر الأقرب للأسعار بنظيرتها في البنك المركزي المصري.

حيث يتضح من أسعار العملات في البنك الاستقرار بالمقارنة بالأسعار السابقة لها، وتحركات سعرية على أسعار العملات الأوروبية بالأيام الماضية، وذلك لتأثرها في السوق المصري بالسعر العالمي بالبورصات العالمية للعملات، والتي ارتفعت بالفترة الماضية بسبب تراجع سعر الدولار أمام باقي العملات.

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 أسعار الفائدة على الودائع في البنك الأهلي المصري

قام البنك بتثبيت سعر الفائدة فيه عند مستويات محددة منذ ما يزيد عن عام، تشجيعا للاستثمار وتحفيزا للمستثمرين للاقتراض منه والاستثمار بالسوق المصري، ولهذا يعتبر البنك جاذبا للاقتراض ومحفزا للاستثمار، وتبدأ الودائع بالبنك من مدة 7 أيام وحتى 7 سنوات، وتتفاوت الفائدة على الودائع حسب مدة الوديعة.

أسعار الدولار والعملات في البنك الأهلي
سعر الدولار والعملات في البنك الأهلي

 

ارتفاع حصيلة الودائع والقروض بالبنك بعد قرار تحرير سعر الصرف

بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية بالبنوك المصرية في نوفمبر 2015، ارتفعت حصيلة البنك من العملات الأجنبية، وكان لارتفاع حصيلة البنك وتحقيق فائض كبير الأثر في طرحه للقروض بشروط ميسرة تشجيعا للاقتراض منه، مما يزيد من مكاسبه، والتي تتحقق للمقترض والبنك الأهلي على حد سواء.

أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية بالبنك الأهلي المصري

أسعار العملات
أسعار العملات والفائدة بالبنك الأهلي المصري

 

أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم

العملة شراء بيع
دولار أمريكى​ 17.8624 17.9558
يورو​ 20.3827 20.4966
جنيه إسترلينى​ 22.9781 23.1074
فرنك سويسرى​ 17.9557 18.0570
100 ين يابانى​ 15.8130 15.8972
ريال سعودى​ 4.7608 4.7862
دينار كويتى​ 58.7269 59.0866
درهم اماراتى​ 4.8625 4.8889
اليوان الصينى​ 2.5762 2.5902

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