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سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

سعر الدولار في مصر , استقر سعر الدولار ام الجنيه حيث سجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك، مستقرا عند سعر 17.32 جنيها للشراء، و17.38 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى, ما زال الاستقرار لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو المستمر الى وقتنا هذا  حيث بدأت تعاملات صباح اليوم بجميع البنوك الحكومية والخاصة على حسب ما نشرته المواقع الالكترونية للبنوك مقارنة بالأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر تختلف من بنك الى أخر حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى17.52 جنيها للشراء بينما سجل 17.59 جنيها للبيع وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري وفي نفس الوقت يحاول البنك المركزي المصري مواصلة الاستقرار لسعر الورقة الخضراء لتصل الى 16 جنيها بالبنوك والأسواق والمصارف، في الوقت الذي يعمل فيه على خفض سعر البيع للدولار في المصارف.

سعر الدولار في مصر.

ومن جهة أخرى يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية كما انها العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكة و يعد الأكثر تداولا على مستوى العالم لذلك يشهد العديد من التذبذبات بين الإنخفاض والإرتفاع كما أن اهمية الدولار لا تقتصر في مصر على أنها عملة و لكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات و السلع، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنوك المصرية.

البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى17.2917.384 أيام
بنك التعمير والإسكان17.2817.384 أيام
بنك المشرق17.2817.38ساعتين
بنك عودة17.2817.385 ساعات
بنك الإستثمار العربي AIB17.2817.386 ساعات
بنك الكويت الوطني NBK17.2817.383 ساعات
بنك التنمية الصناعية17.2817.384 أيام
البنك العقاري المصري العربي17.2817.385 ساعات
البنك المصرى الخليجى17.2817.383 أيام
البنك الأهلى اليونانى17.2817.384 أيام
اتش اس بى سى HSBC17.2817.384 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)17.2817.383 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)17.2817.384 أيام
كريدى أجريكول17.2817.384 أيام
بنك قناة السويس17.2817.383 أيام
بنك البركة17.2817.383 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات17.2717.373 أيام
بنك مصر إيران التنمية17.2717.374 أيام
المصرف العربى الدولى17.2717.376 ساعات
البنك العربي الأفريقي الدولى17.2717.374 أيام
بنك بلوم17.2717.374 أيام
البنك الأهلي المصري17.2617.364 أيام
المصرف المتحد17.2617.36ساعتين
بنك مصر17.2617.364 أيام
البنك الزراعى المصرى17.2617.364 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية17.2619.494 ساعات
بنك الإسكندرية17.2617.364 أيام
البنك المركزى المصرى17.2517.393 أيام

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء 17.35 جنيها للشراء بينما سجل و17.40جنيها للبيع ويذكر أن سعر الورقة الخضراء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش وقال خبراء أن السوق السوداء أصبحت تعمل في سرية تامة وبحاجة إلى رقابة شديدة من الحكومة المصرية لاسيما بعد أزمة قلة الدولار التي يهدف منها لتقليل حجم الاستيراد لتخديم على المنتج المحلى.

كما تباين سعر الدولار في شركات الصرافة التي تتأثر بالتذبذبات المماثلة التى شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنوك حيث شهدت ارتفاع طفيف بقيمة قرشين، ما انعكس على سعرها فى الصرافة، وهو التحرك الأول منذ قرار لجنة السياسة النقدية بتخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليوم الواحد في البنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض, كما يمكنكم معرفة سعر الذهب في مصر اليوم  2019 بمحلات الصاغة و البورصة العالمية.

 

 


عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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