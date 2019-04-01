سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في مصر , استقر سعر الدولار ام الجنيه حيث سجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك، مستقرا عند سعر 17.32 جنيها للشراء، و17.38 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى, ما زال الاستقرار لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو المستمر الى وقتنا هذا حيث بدأت تعاملات صباح اليوم بجميع البنوك الحكومية والخاصة على حسب ما نشرته المواقع الالكترونية للبنوك مقارنة بالأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر تختلف من بنك الى أخر حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى17.52 جنيها للشراء بينما سجل 17.59 جنيها للبيع وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري وفي نفس الوقت يحاول البنك المركزي المصري مواصلة الاستقرار لسعر الورقة الخضراء لتصل الى 16 جنيها بالبنوك والأسواق والمصارف، في الوقت الذي يعمل فيه على خفض سعر البيع للدولار في المصارف.

سعر الدولار في مصر.

ومن جهة أخرى يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية كما انها العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكة و يعد الأكثر تداولا على مستوى العالم لذلك يشهد العديد من التذبذبات بين الإنخفاض والإرتفاع كما أن اهمية الدولار لا تقتصر في مصر على أنها عملة و لكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات و السلع، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.29 17.38 4 أيام بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38 4 أيام بنك المشرق 17.28 17.38 ساعتين بنك عودة 17.28 17.38 5 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 17.28 17.38 6 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 17.28 17.38 3 ساعات بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38 4 أيام البنك العقاري المصري العربي 17.28 17.38 5 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.28 17.38 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.28 17.38 4 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.28 17.38 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.28 17.38 4 أيام كريدى أجريكول 17.28 17.38 4 أيام بنك قناة السويس 17.28 17.38 3 أيام بنك البركة 17.28 17.38 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.27 17.37 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.27 17.37 6 ساعات البنك العربي الأفريقي الدولى 17.27 17.37 4 أيام بنك بلوم 17.27 17.37 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.26 17.36 4 أيام المصرف المتحد 17.26 17.36 ساعتين بنك مصر 17.26 17.36 4 أيام البنك الزراعى المصرى 17.26 17.36 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.26 19.49 4 ساعات بنك الإسكندرية 17.26 17.36 4 أيام البنك المركزى المصرى 17.25 17.39 3 أيام