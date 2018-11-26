الآن سعر العملة الأمريكية في السودان الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في السوق الرسمي والأسود

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الآن سعر العملة الأمريكية في السودان الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في السوق الرسمي والأسود
سعر صرف الدولار في السودان اليوم مقابل الجنيه

نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع سعر الدولار في السودان اليوم، وفق آخر الأسعار المعلنة والمتاحة عن سعر الصرف في السودان، حيث يبحث الآن العديد من المواطنين في دولة السودان وخارجها عن كم تساوي أسعار صرف عملة السودان مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الحرة أو ما يعرف بالسوق الأسود للدولار، نتيجة الهزة العنيفة التي تعرض لها الجنيه السوداني في سوق صرف العملات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني، مع اتباع سياسية تسعيرية جديدة لا تعتمد على سعر الصرف الثابت للعملة أو تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ولكن يتم تحديد الأسعار من خلال قيام البنك المركزي تحديد نطاق سعري للدولار، والذي يتكون من حد أدني وحد أقصي لا يتجاوزه سعر الصرف.

 

سعر العملات في السوق الموازية بالسودان

ضمن القرارات التي اتخذها البنك المركزي هي منع شركات الاستيراد العاملة في الدولة من القيام بأي عملية استيرادية من خلال الحصول على دولار أمريكي من السوق الموازية الحرة، وجعل الأمر قاصر على تلك الشركات بالحصول على الدولارات اللازمة من خلال البنوك الرسمية، إلا أن هذا القرار لم يؤتي ثماره في السوق الأسود بالسودان حتى الآن، وكانت أسعار الجنيه السوداني في السوق الأسود اليوم مقابل العملات الأجنبية وفق آخر تحديث متاح لنا على النحو التالي

العملة السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني
الدولار الأمريكي 54.50
الريال السعودي 14.53
اليورو الأوروبي 61.58
الدرهم ألإمارتي 14.93
الريال القطري 14.95
الجنيه المصري 3.05
الجنيه الاسترليني 69.76
الدينار الكويتي 135.20

 

أسعار الدولار الأمريكي في السودان بالسوق الرسمية

تشهد اسعار صرف الدولار في السودان خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة من التقلبات الكبيرة في السعر، وذلك بسبب قرارات البنك المركزي برفع الأسعار وكذلك قلة موارد الدولة من العملة الأمريكية، بينما كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار
بنك الخرطوم
47.5000
47.7375
بنك بيبلوس أفريقيا
47.5000
47.7375
البنك السعودي السوداني
47.5000
47.7375
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
47.5000
47.7375
بنك النيل الأزرق المشرق
47.5000
47.7375
البنك السوداني الفرنسي
47.5000
47.7375
بنك التضامن الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك قطر الوطني الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الجزيرة السوداني الأردني
47.5000
47.7375
بنك فيصل الإسلامي السوداني
47.5000
47.7375
بنك المال المتحد
47.5000
47.7375
البنك الزراعي السوداني
47.5000
47.7375
البنك السوداني المصري
47.5000
47.7375
البنك الأهلي السوداني
47.5000
47.7375
بنك الثروة الحيوانية
47.5000
47.7375
مصرف السلام
47.5000
47.7375
مصرف التنمية الصناعية
47.5000
47.7375
بنك البركة السوداني
47.5000
47.7375
البنك العربى السودانى
47.5000
47.7375
بنك النيل
47.5000
47.7375
مصرف المزارع التجاري
47.5000
47.7375
بنك العمال الوطني
47.5000
47.7375
بنك أمدرمان الوطني
47.5000
47.7375
بنك أبوظبي الوطني
47.5000
47.7375
البنك العقاري التجاري
47.5000
47.7375
بنك النيلين للتنمية الصناعية
47.5000
47.7375
بنك تنمية الصادرات
47.5000
47.7375
بنك الإستثمار المالي
47.5000
47.7375
بنك آيفوري
47.5000
47.7375
بنك الشمال الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الساحل والصحراء
47.5000
47.7375
البنك الإسلامي السوداني
47.4990
47.7375
البنك الأهلي المصري
47.5000
47.7375
بنك أبوظبي الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك قطر الإسلامي
47.5000
47.7375
بنك الخليج
47.5000
47.7375

 

سعر صرف العملات بالسودان
سعر صرف العملات في السودان اليوم بالسوق السوداء

 




     