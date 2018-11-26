الآن سعر العملة الأمريكية في السودان الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في السوق الرسمي والأسود

نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع سعر الدولار في السودان اليوم، وفق آخر الأسعار المعلنة والمتاحة عن سعر الصرف في السودان، حيث يبحث الآن العديد من المواطنين في دولة السودان وخارجها عن كم تساوي أسعار صرف عملة السودان مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الحرة أو ما يعرف بالسوق الأسود للدولار، نتيجة الهزة العنيفة التي تعرض لها الجنيه السوداني في سوق صرف العملات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني، مع اتباع سياسية تسعيرية جديدة لا تعتمد على سعر الصرف الثابت للعملة أو تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ولكن يتم تحديد الأسعار من خلال قيام البنك المركزي تحديد نطاق سعري للدولار، والذي يتكون من حد أدني وحد أقصي لا يتجاوزه سعر الصرف.

سعر العملات في السوق الموازية بالسودان

ضمن القرارات التي اتخذها البنك المركزي هي منع شركات الاستيراد العاملة في الدولة من القيام بأي عملية استيرادية من خلال الحصول على دولار أمريكي من السوق الموازية الحرة، وجعل الأمر قاصر على تلك الشركات بالحصول على الدولارات اللازمة من خلال البنوك الرسمية، إلا أن هذا القرار لم يؤتي ثماره في السوق الأسود بالسودان حتى الآن، وكانت أسعار الجنيه السوداني في السوق الأسود اليوم مقابل العملات الأجنبية وفق آخر تحديث متاح لنا على النحو التالي

العملة السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني الدولار الأمريكي 54.50 الريال السعودي 14.53 اليورو الأوروبي 61.58 الدرهم ألإمارتي 14.93 الريال القطري 14.95 الجنيه المصري 3.05 الجنيه الاسترليني 69.76 الدينار الكويتي 135.20

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أسعار الدولار الأمريكي في السودان بالسوق الرسمية

تشهد اسعار صرف الدولار في السودان خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة من التقلبات الكبيرة في السعر، وذلك بسبب قرارات البنك المركزي برفع الأسعار وكذلك قلة موارد الدولة من العملة الأمريكية، بينما كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي