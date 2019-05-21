سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019.. رحلة الهبوط مستمرة

يواصل سعر الدولار اليوم هبوطه أمام الجنيه، حيث وصل عدد البنوك التي هبط فيها سعر العملة الإمريكية إلى ما دون 17 جنيه ، ثلاثة عشر بنكًا خلال تعاملات منتصف اليوم الأحد وهي بنوك القاهرة، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والأهلي، والمصرف المتحد، وعودة، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، ويتوقع المزيد من الهبوط للورقة الخضراء خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا سوف ينعكس إيجابًا على أسعار السلع المستوردة بشكل خاص وعلى الأسعار عمومًا كما يتوقع خبراء واقتصاديون، وفي هذه المقالة نعرض لكم سعر صرف الدولار قي البنوك المصرية محدثة بشكل مستمر، ومتابعة مباشرة لأي تطورات تطرأ على أسعار العملة الأمريكية لتكونوا على آخر التطورات بهذا الشأن.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار يوم الأحد 19 مايو

سجل سعر الورقة الخضراء اليوم كأعلى سعر شراء 17.03 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، في حين تسجل كأقل سعر بيع 17.07 جنيه في بنك الإسكندرية Alex Bank، وفيما يلي سعر العملة الأمريكية ( الدولار) في أكثر من 25 بنك ومصرف عامل في مصر حسب آخر تحديث:

البنك شراء بيع مصرف أبوظبي الإسلامي 17.03 17.11 بنك البركة 16.99 17.09 التعمير والإسكان 16.99 17.09 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16.99 17.09 الأهلي الكويتي – بيريوس 16.98 17.08 بنك بلوم 16.98 17.08 البنك المصري الخليجي 16.98 17.08 بنك مصر إيران للتنمية 16.98 17.08 البنك المركزي المصري 16.98 17.08 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.97 17.07 بنك الإسكندرية 16.97 17.07 بنك مصر 16.97 17.07 كريدي أجريكول 16.97 17.07 البنك التجاري الدولي CIB 16.97 17.07 البنك الأهلي المصري 16.97 17.07 البنك الوطني اليوناني 16.97 17.07 بنك قناة السويس 16.97 17.07 المصرف المتحد 16.97 17.07

توقعات بمزيد من تراجع سعر صرف الدولار

تراجع سعر صرف الدولار خلال أربعة أشهر الماضية في جميع البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر، حيث فقد نحو 90 قرشًا، وقد توقع اقتصاديون ومصرفيون واختصاصيون بمزيد من تراجع الورقة الخضراء بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة وأرجع هؤلاء الأسباب إلى:

1. بدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

2. النجاح الملحوظ للسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي والتي تمثلت في:

منع المضاربات على العملة.

توفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية.

إعادة النقد الأجنبي للتداول في قنواته الطبيعية بالبنوك بعيد عن السوق السوداء.

ومن بين العوامل التي أثرت في انهيار الدولار أمام الجنيه المصري والمتوقع أن يكسر حاجز الـ17 جنيه خلال الأيام القليلة القادمة حيث متوقع أن يصل إلى 16.80 جنيه ونذكر من هذه العوامل:

3. عودة نشاط الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية بقوة من خلال أدوات الدين المصرية، حيث بلغت 16 مليار دولار استثمارات الاجانب في أذون الخزانة.

4. نجاح البنك المركزي بالقضاء على السوق السوداء التي كانت المتحكم الرئيسي بسعر الصرف.

5. عودة النشاط لقطاع السياحة والذي كان بشكل لافت، ونجم عنه إيرادات قياسية تجاوزت 11 مليار دولار في 2018، وتشير التقديرات إلى أنه سيصل في 2019 إلى 15 مليار دولار.

6. تراجع حجم الاستيراد للسلع الترفيهية والسيارات التي كانت تسحب جزء كبير من السيولة الدولارية من السوق المصرية.

7. ثقة المؤسسات الدولية في السياسة النقدية للبنك المركزي، مما أدى إلى تعزيز قوة الجنيه ولا سيما بعد قيام تلك المؤسسات مثل موديز وفيتش برفع تصنيف مصر الشهر الماضي وهو أمر يحدث لأول مرة منذ العام 2015.

تحديث سعر الدولار اليوم

يستمر الدولار الامريكي في رحلة الهبوط التدريجي في جميع البنوك المصرية الرسمية والخاصة، وفي شركات الصرافة أيضًا، ويتوقع المزيد من التراجع خلال الفترة القادمة ليكسر حاجز الـ17 جنيه لسعر الشراء والبيع على حد سواء، وهناك توقعات بناء على تحليلات خبراء ان يصل سعر الدولار إلى 16.50 جنيهًا بنهاية العام .

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