سعر الدولار اليوم في مصر السبت 20-4-2019 بجميع البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم, يشهد في بداية التداولات المصرفية حالة من الإستقرار النسبي للبيع والشراء نتيجة لبعض الإختلافات البسيطة في أسعار الورقة الخضراء بجميع البنوك الرسمية والخاصة الأمر الذي جعل الفارق بين البنوك الرسمية والأسوق قليل جدا وقد يؤثر ذلك على السوق السودء فايرجح العملاء التعامل مع البنوك ومن المعروف أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق يبدأ من 5 قروش إلى 50 قرش, وتشهد الفترة الحالية تراجع لسعر الدولار بشكل طفيف ومن المتوقع أن ينخفض أيضا الأيام المقبلة.

سعر الدولار اليوم.

سجل الدولار أعلى سعر للشراء: 17.20, بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بينما سجل أقل سعر للبيع: 17.23, البنك العقاري المصري العربي البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.20 17.30 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.16 17.26 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.16 17.26 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.15 17.25 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.15 17.25 يومين بنك المشرق 17.15 17.25 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.15 17.25 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.15 17.23 يومين بنك التنمية الصناعية 17.15 17.25 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.15 17.25 يومين البنك الزراعى المصرى 17.15 17.25 يومين بنك التعمير والإسكان 17.15 17.25 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.15 17.25 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.15 17.25 يومين بنك بلوم 17.15 17.25 يومين المصرف المتحد 17.15 17.25 يومين بنك البركة 17.15 17.25 يوم واحد بنك مصر 17.15 17.25 يومين البنك الأهلي المصري 17.15 17.25 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.14 17.24 يومين البنك المصرى الخليجى 17.14 17.24 يومين كريدى أجريكول 17.14 17.24 يومين بنك قناة السويس 17.14 17.24 يومين المصرف العربى الدولى 17.14 17.24 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.14 17.24 يومين بنك عودة 17.14 17.24 يومين بنك الإسكندرية 17.14 17.24 يومين البنك المركزى المصرى 17.13 17.25 يومين

أسعار الدولار بالسوق السوداء. تشهد السوق السوداء اليوم حالة من الإستقرار منذ عدة شهور حيث أكد المتعاملون أن سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم 17.20 جنيها للشراء بينما سجل و17.30جنيها للبيع وسط تكهنات بالتحرك خلال الساعات القادمة, وكان إيهاب سعيد خبير الإقتصاد أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف كان إيجابي جدا بعد أن أثبتت الحكومة قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية ونجحت في الحصول على ثقة البنك الدولي مشيرا الى وصول مليار دولار من الشريحة الثانية وعلى الجانب الأخر, كما يمكنكم معرفة سعر الذهب اليوم في جميع البنوك والسوق السوداء.

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