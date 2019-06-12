سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الجمعة 14-6-2019

ننشر لكم اليوم الجمعة 14-6-2019 على موقع نجوم مصرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى جميع البنوك المصرية .

ويُذكر أن سعر الدولار قد شهد ارتفاعاً إلى حد ما مقابل الجنيه المصرى فى عدد من البنوك المصرية أبرزها البنك العربى الأفريقى وقناة السويس فى نهاية تعاملات يوم الثلاثاء 11-6-2019 .

ومن خلال متابعتنا يوم الاربعاء 12-6-2019 فإن مصرف أبوظبي الإسلامي قد قدم أعلى سعر الشراء بقيمة 16.72 جنيه ، أما بنك الاسكندرية فقد قدم أقل سعر للبيع بسعر 16.77 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم الخميس 13-6-2019

شهدت أسعار الدولار اليوم أستقراراً ملحوظ في أغلبية البنوك ، بينما فى باقى البنوك يحدث تغييراً طفيفاً فى سعره ، وتوضح الصور التالية حالة الدولار فى البنوك المصرية :

أخبار الدولار اليوم

وقد توقع خبير مصرفى بأن الدولار سيستمر في التراجع فى مرحلة الـ16 جنيه أمام الجنيه المصري نظراً زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس وقناة السويس الجديدة ، كما أن سعر الدولار اليوم يخضع إلى العرض والطلب بعدما تحرر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى .

وأكد بنك الاستثمار بأن ستستمر تدفقات الاستثمارات فى الأوراق المالية وهذا الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الجنيه أمام الدولار بدعم التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+، ويذكر أن التدفقات الأجنبية قد بلغت إلى 4.47 مليار دولار فى شهر مايو فى جمهورية مصر العربية ، ويتوقع خبراء المصارف بأن الدولار يتراجع بشكل كبير فى خلال الأشهر المقبلة .

ونتابع معكم لحظة بلحظة أسعار الدولار أمام الجنيه المصري حيث يوجد تحركات طفيفة في الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري ، والتى شهدت استقراراُ إلى حد ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وتباينت أسعار الدولار اليوم حيث تراجعت فى معظم البنوك واستقرت في بنوك أخرى .

ويُذكر أن سعر الدولار خلال الستة أشهر الماضية قد انخفض بقيمة 126 قرشاً ، حيث أنه بلغ سعر الدولار اليوم 16.74 جنيهاً مصرياً ، وهو الان فى موجة انخفاض مستمرة وبدون أية مبررات ويتوقع خبراء المصارف بأن سعر الدولار سينخفض بشكل كبيير جداً ليصل إلى 16.50 جنيها .

بينما أشارت توقعات أخرى محتملة بأن الدولار سيرتفع خلال الربع الأخير من هذا العام ، أما سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء فقد استقر بنفس أسعار البيع والشراء بالبنوك المصرية بمعدل ارتفاع وانخفاض لا يزيد عن 10 قروش تقريباً .

تحديث :

ومن خلال متابعتنا اليوم لأسعار الدولار أوضح لنا بان أسعار الدولار استقرت فى 9 بنوك ، وتزامناً لهذا انخفض سعر الدولار قرشين فى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه مصري للشراء ، و16.82 جنيه للبيع ، واستقر سعر الدولار الأمريكي فى بنك الاهلى المصرى ، وبنك مصر ، وبنك بركة ، وكريدي أجريكول عند 16.71 جنيه و 16.81 جنيه للبيع .

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