انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا وذلك في نهاية تعاملات اليوم محققين بذلك توقعات مصريون رأوا أن دولار أمريكي سيشهد انخفاضات كبيرة أمام جنيه مصري في مصر فعلى سبيل المثال سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية 16.67 للشراء ، و16.77 جنيه للبيع، أما في بنك التجاري الدولي CIB فسجل نفس السعر تقريبًا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك عودة: 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع بينما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوناني 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع، وسجل أيضًا في بنك التعمير والإسكان 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار مسجل في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل سعر الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي الدولي16.7 جنيه للشراء و16.8 للبيع، وفي بنوك قناة السويس، المصري الخليجي، الأهلي، مصر، الأهلي الكويتي، البركة، القاهرة سجل الدولار 16.7 و16.71 جنيه للشراء و 16.8 و16.81 جنيه للبيع، وارتفع وسجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.74 جنيه للشراء و16.84 جنيه للبيع.

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