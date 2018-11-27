نتعرف اليوم على سعر الدولار في جميع البنوك المصرية سواء كانت الحكومية أو الخاصة وما هو سعر الدولار في السوق، حيث نرصد لكم ما هو سعر الشراء وسعر البيع من خلال هذا المقال تابعوا معنا لتتعرفوا على كل ما هو جديد.

حدث استقرار في السوق الموازي لسعر الدولار، كما أن تميزت حركة البيع والشراء بالهدوء، حيث يصل سعر الدولار في السوق السوداء عند سعر 17.90 جنيه مصري، أما عن البنوك بها تفاوت بسيط حيث يتحدد السعر بالبنوك وفقاً لأسعار البنك المركزي.

سعر “الدولار” اليوم بالبنوك والسوق السوداء

أعلى سعر الشراء هو 17.89 جنيه في حين أن أقل سعر للبيع هو 17.70 جنيه.

كما أن الدولار الأمريكي يشهد مستوى من الاستقرار بشكل نسبي وزادت التدفقات النقدية بقيمة 54 مليار دولار وهذه الزيادة حدثت بسبب دعم العائدات الاستثنائية.

كما أن الجهاز المصرفي المصري قد سجل فائض في الميزانية بقيمة 3.8 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين أن البنك المركزي قد اعلن طرح أذونات بمبلغ 15.7 مليار جنيه.

الدولار الأمريكي

الجدير بالذكر أن المستوردين وكبار التجار في مصر يلجأون إلى توفير الاحتياجات الخاصة من الدولار الأمريكي بكافة الطرق المختلفة حتى عن طريق السوق الموازي وهذا حتى يتمكنوا من إتمام العمليات التجارية الخاصة بهم وهذا يؤدي إلى زيادة فرصة السوق الموازي في العمل في حالة وجود عوائق في بيع البنوك للدولار الأمريكي.