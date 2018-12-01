سعر الدولار اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 بالجنية المصري

سجلت أسعار الدولار لليوم الموافق السبت 1/12/2018 استقرارا أمام سعر الجنيه المصري واليوم نقدم لكم السعر المتداول في البورصة العالمية وفي محلات الصرافة وفي البنوك المصرية المختلفة لسعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري حيث أن كل بنك يتعامل بسعر مختلف فالبنك الأهلي له سعر شراء وبيع للدولار مختلف عن بنك الإسكندرية التجارية مختلف عن بنك فيصل الإسلامي لذا احضرنا لكم أسعار شراء وبيع الدولار في كافة البنوك المصرية بشكل بسيط وسهل تابع معنا هذا للموضوع لمعرفة الأسعار.

جدول بسعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة.

البنوك المصرية سعر بيع الدولار الأمريكي سعر شراء الدولار الأمريكي سعر الدولار في البنك المركزي المصري 17.85 جنيها لكل دولار 17.97 جنيها لكل دولار سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.78 جنيها لكل دولار 17.88 جنيها لكل دولار سعر الدولار في بنك مصر 17.79 جنيها لكل دولار 17.89 جنيها لكل دولار سعر الدولار في بنك القاهرة 17.86 جنيها لكل دولار 17.96 جنيها لكل دولار سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 17.86 جنيها لكل دولار 17.96 جنيها لكل دولار سعر الدولار في بنك إسكندرية 17.86 جنيها لكل دولار 17.96 جنيها لكل دولار

كانت هذه هي الأسعار المتداولة في البنوك العالمية والمصرية لليوم وهذا ما استقر عليه سعر الدولار وسنوافيكم بأي تعديلات تطرأ علي الأسعار في أقرب وقت ممكن ونحن نعمل علي ذلك علي مدار الساعة موقع نجوم مصرية