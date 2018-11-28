سعر الدولار اليوم الخميس 29/11/2018 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم عاود مجددا إلى الارتفاع، وعاون على هذا الارتفاع ظهور السوق السوداء وفتح زراعيها من جديد للمتعاملين معها من الجمهور المواطن وغيره بيعا وشراء بفارق قروش عن أسعار البنك، ويأتي بعدها شركات الصرافة، وكما نعلم انه تم تخفيض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الشهر الماضي ولقد تعمدت البنوك التزام الجمهور بمعرفة سبب تواجد الدولار لديهم، وصرح البنك المركزي بتوفر كميات طائلة من العملة الأجنبية لديها ورفع مقدار الاحتياطي النقدي لديه.، وعلى غرار هذه القرارت تم تثبيت سعر الدولار الجمركي، ولمعرفة أرخص ١٠ سيارات جديدة بعد تخفيض الأسعار ومفاجئات لشركة غبور

تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16

بناء على قرار وزير المالية الأستاذ الدكتور محمد معيط بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركي دولار بقيمة 16، بدأ تنفيذ القرار من قبل السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي، ولقد صرحت مصادر من مطار القاهرة الدولي أن قرار التثبيت سوف بيداء من بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية الشهر 2018 يسرى القرار على تبيت عملات اخرى غير الدولار فهو يسرى على عملة الاتحاد الأوربي اليورو والدينار الكويتي والريال السعودي.

سعر الدولار اليوم الجمعة 12-10-2018 في البنوك المصرية

أفضل بنك تبيع له الآن هو القاهرة، يشتري منك الدولار بسعر 17.88جنيه

سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، والذي ارتفع به عن كثير من البنوك ، 17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الآن

البنك الأهلي اليوناني 17.85 17.95 كزيدي أجريكول 17.85 17.95 بنك مصر إيران التنمية 17.85 17.95 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.85 17.95 بنك البركة 17.85 17.95 المصرف العربي الدولي 17.84 17.94 مصرف أبوظبي الإسلامي 17.83 17.93 البنك التجاري الدولي (CIB) 17.83 17.93 البنك المصري لتنمية الصادرات 17.82 17.92 بنك بلوم 17.82 17.92 البنك المصري الخليجي 17.82 17.92 بنك الكويت الوطني NBK 17.82 17.92 بنك المشرق 17.82 17.92 البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 17.82 17.92 بنك عودة 17.82 17.92 البنك العربي الأفريقي الدولي 17.82 17.92 بنك الإسكندرية 17.82 17.92 بنك الاستثمار العربي AIB 17.82 17.92 بنك القاهرة 17.82 17.92 اتش اس بى سى HSBC 17.82 17.92 بنك قناة السويس 17.82 17.92 البنك المركزي المصري 17.82 17.92 المصرف المتحد 17.81 17.91 بنك التعمير والإسكان 17.81 17.91 البنك الأهلي المصري 17.78 17.88 البنك الزراعي المصري 17.78 17.88 بنك مصر 17.77 17.87 البنك العربي 17.60 17.70

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

على الرغم من الارتفاع المتوالي في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلا أن هذه الارتفاعات لم توقف منافسة السوق السوداء التي أفدمت على البيع وشراء العملة الخضراء حتي وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع، وعلى الرغم من مراقبة مباحث الأموال الأسواق مصادرة ومحاكمة من يتاجر بالعملة، في محاولة لإحكام السيطرة على سوق العملة في مصر، ولكنها لم توقف حدة هذه الأسواق التي تنسق في كل المحافظات المصرية، مستغلة الفارق في السعر بين البنوك، وأيضا حاجة المستوردين إلى العملة الخضراء لشراء مستلزماتهم من سلع استهلاكية.

سعر الدولار الآن في البنوك (محدث أولا بأول)

البنك شراء بيع آخر تحديث بنك HSBC ١٧٫٨١ جم ١٨ جم منذ دقيقتين, مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫٨ جم ١٧٫٩ جم منذ دقيقتين, البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٧٫٧٥ جم ١٧٫٨٥ جم منذ دقيقتين, المصرف المتحد ١٧٫٧ جم ١٧٫٧٥ جم منذ دقيقتين, كريدي أجريكول ١٧٫٧ جم ١٧٫٨ جم منذ دقيقتين, بنك مصر إيران للتنمية ١٧٫٦٥ جم ١٧٫٧٥ جم منذ دقيقتين, بنك التعمير و الاسكان ١٧٫٦٥ جم ١٧٫٧٥ جم منذ دقيقتين, بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٧٫٦٥ جم ١٧٫٧٥ جم منذ دقيقتين, بنك البركة ١٧٫٦٥ جم ١٧٫٧٥ جم منذ دقيقتين, البنك المصري الخليجي ١٧٫٦٥ جم ١٧٫٧٥ جم منذ دقيقتين, البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٧٫٦ جم ١٧٫٧ جم منذ دقيقتين, بنك بلوم مصر ١٧٫٦ جم ١٧٫٧ جم منذ دقيقتين, البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫٦ جم ١٧٫٧ جم منذ 17 دقيقة, البنك العربي الافريقي الدولي ١٧٫٥٧ جم ١٧٫٦٧ جم منذ دقيقتين, بنك فيصل ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٦٥ جم منذ دقيقتين, بنك قناة السويس ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٦٥ جم منذ دقيقتين, بنك مصر ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٦٥ جم منذ دقيقتين, بنك القاهرة ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٦٥ جم منذ دقيقتين, البنك الأهلي المصري ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٦٥ جم منذ دقيقتين, البنك المصري لتنمية الصادرات ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٦٥ جم منذ دقيقتين, بنك الإسكندرية ١٧٫٤٥ جم ١٧٫٥٥ جم منذ دقيقتين,