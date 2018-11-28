سعر الدولار اليوم الخميس 29/11/2018 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم عاود مجددا إلى الارتفاع، وعاون على هذا الارتفاع ظهور السوق السوداء وفتح زراعيها من جديد للمتعاملين معها من الجمهور المواطن وغيره بيعا وشراء بفارق قروش عن أسعار البنك، ويأتي بعدها شركات الصرافة، وكما نعلم انه تم تخفيض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الشهر الماضي ولقد تعمدت البنوك التزام الجمهور بمعرفة سبب تواجد الدولار لديهم، وصرح البنك المركزي بتوفر كميات طائلة من العملة الأجنبية لديها ورفع مقدار الاحتياطي النقدي لديه.، وعلى غرار هذه القرارت تم تثبيت سعر الدولار الجمركي، ولمعرفة أرخص ١٠ سيارات جديدة بعد تخفيض الأسعار ومفاجئات لشركة غبور
تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16
بناء على قرار وزير المالية الأستاذ الدكتور محمد معيط بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركي دولار بقيمة 16، بدأ تنفيذ القرار من قبل السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي، ولقد صرحت مصادر من مطار القاهرة الدولي أن قرار التثبيت سوف بيداء من بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية الشهر 2018 يسرى القرار على تبيت عملات اخرى غير الدولار فهو يسرى على عملة الاتحاد الأوربي اليورو والدينار الكويتي والريال السعودي.
سعر الدولار اليوم الجمعة 12-10-2018 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم في البنوك الآن
|البنك الأهلي اليوناني
|17.85
|17.95
|كزيدي أجريكول
|17.85
|17.95
|بنك مصر إيران التنمية
|17.85
|17.95
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|17.85
|17.95
|بنك البركة
|17.85
|17.95
|المصرف العربي الدولي
|17.84
|17.94
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|17.83
|17.93
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|17.83
|17.93
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|17.82
|17.92
|بنك بلوم
|17.82
|17.92
|البنك المصري الخليجي
|17.82
|17.92
|بنك الكويت الوطني NBK
|17.82
|17.92
|بنك المشرق
|17.82
|17.92
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|17.82
|17.92
|بنك عودة
|17.82
|17.92
|البنك العربي الأفريقي الدولي
|17.82
|17.92
|بنك الإسكندرية
|17.82
|17.92
|بنك الاستثمار العربي AIB
|17.82
|17.92
|بنك القاهرة
|17.82
|17.92
|اتش اس بى سى HSBC
|17.82
|17.92
|بنك قناة السويس
|17.82
|17.92
|البنك المركزي المصري
|17.82
|17.92
|المصرف المتحد
|17.81
|17.91
|بنك التعمير والإسكان
|17.81
|17.91
|البنك الأهلي المصري
|17.78
|17.88
|البنك الزراعي المصري
|17.78
|17.88
|بنك مصر
|17.77
|17.87
|البنك العربي
|17.60
|17.70
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
على الرغم من الارتفاع المتوالي في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلا أن هذه الارتفاعات لم توقف منافسة السوق السوداء التي أفدمت على البيع وشراء العملة الخضراء حتي وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع، وعلى الرغم من مراقبة مباحث الأموال الأسواق مصادرة ومحاكمة من يتاجر بالعملة، في محاولة لإحكام السيطرة على سوق العملة في مصر، ولكنها لم توقف حدة هذه الأسواق التي تنسق في كل المحافظات المصرية، مستغلة الفارق في السعر بين البنوك، وأيضا حاجة المستوردين إلى العملة الخضراء لشراء مستلزماتهم من سلع استهلاكية.
سعر الدولار الآن في البنوك (محدث أولا بأول)
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
بنك HSBC
|١٧٫٨١ جم
|١٨ جم
|
منذ دقيقتين,
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٧٫٨ جم
|١٧٫٩ جم
|
منذ دقيقتين,
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٧٫٧٥ جم
|١٧٫٨٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
المصرف المتحد
|١٧٫٧ جم
|١٧٫٧٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
كريدي أجريكول
|١٧٫٧ جم
|١٧٫٨ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك مصر إيران للتنمية
|١٧٫٦٥ جم
|١٧٫٧٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك التعمير و الاسكان
|١٧٫٦٥ جم
|١٧٫٧٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٧٫٦٥ جم
|١٧٫٧٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك البركة
|١٧٫٦٥ جم
|١٧٫٧٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
البنك المصري الخليجي
|١٧٫٦٥ جم
|١٧٫٧٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٧٫٦ جم
|١٧٫٧ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك بلوم مصر
|١٧٫٦ جم
|١٧٫٧ جم
|
منذ دقيقتين,
|
البنك التجارى الدولي CIB
|١٧٫٦ جم
|١٧٫٧ جم
|
منذ 17 دقيقة,
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|١٧٫٥٧ جم
|١٧٫٦٧ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك فيصل
|١٧٫٥٥ جم
|١٧٫٦٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك قناة السويس
|١٧٫٥٥ جم
|١٧٫٦٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك مصر
|١٧٫٥٥ جم
|١٧٫٦٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك القاهرة
|١٧٫٥٥ جم
|١٧٫٦٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
البنك الأهلي المصري
|١٧٫٥٥ جم
|١٧٫٦٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|١٧٫٥٥ جم
|١٧٫٦٥ جم
|
منذ دقيقتين,
|
بنك الإسكندرية
|١٧٫٤٥ جم
|١٧٫٥٥ جم
|
منذ دقيقتين,
تحديث سعر الدولار اليوم في مصر20-09-2018
مع ارتفاع الفائدة في البنك الفيدرالي على الودائع اعطي للدولار وضع الثبات والقوة أمام باقي العملات، وعلى الرغم من هذا ستتوقع خبراء المال والاقتصاد عدم ثبات هذا الوضع لوقت طويل، بالرغم من دعم البنك المركزي الأمريكي للعملة الأمريكية، فمن المتوقع إنهاء هذا الوضع مع بداية عام 2019، وحتى بداية العام مازال سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى17.78 جنيه للشراء17.88 جنيه للبيع، في بنك القاهرة17.86 جنيه للشراء17.96 جنيه للبيع، الدولار في البنك التجاري الدولى17.86 جنيه للشراء17.96 جنيه للبيع، وسوف نوافيكم اجدد التحديثات أولا بأول وخاصة في منتصف الجلسات والجلسة الختامية لهذا اليوم فتابعونا.
تحديث: سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 11-10-2018
على الرغم من جميع التحديات التي تواجه العملة الخضراء فى السوق العالمي، إلا انه مازال يقف بقوة أمام جميع العملات، وخاصة بعد التوتر الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، من خلال التعاملات الجمركية من كلا الطرفين، وعلى الرغم من ارتفاع سعر برميل البترول كما نعلم أن سعر النفط يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر صرف الدولار، سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى17.851 جنيه للشراء 17.973جنيه للبيع، سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيهات للشراء 17.89 جنيهات للبيع، سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيها للشراء 17.96 جنيها للبيع، سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 17.86 جنيها للشراء 17.96 جنيها للبيع، سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيها للشراء 17.96 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع، فى البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع، فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع، فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 7.96 جنيه للبيع، فى البنك التجاري الدولي cib 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع، فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع، أفضل شراء من بنك الاستثمار العربي بسعر 17.89 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.
تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 29 فبراير 2018 خلال الجلسة المسائية
ارتفع سعر الذهب فى الجرام الواحد عيار ال24 اكثر من العشر جنيهات وعيار ال21 ثلاث جنيهات،عيار 18 : 523.70 جنيه عيار 21 : 611 جنيها عيار 24 : 698.98 جنيه الجنيه الذهب : 4888 جنيها السعر العالمي : 1226 دولار.
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