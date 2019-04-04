سعر الدولار اليوم الخميس 4 أبريل في البنوك المصرية

استقرت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 4 أبريل 2019 في البنوك المصرية، وسعر الدولار هو الشغل الشاغل حاليا، لجميع المواطنين المصريين، ليس فقط رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يتابعون سعره لحظة بلحظة من أجل أعمالهم، ولكن أيضا المواطن المصري البسيط، أصبح مهموما لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه كل يوم، حيث بات الجميع الآن، يتأثرون بشكل أو بآخر بمستجدات الدولار اليوم، ولما لا وهو أصبح المؤثر الأساسي، على أسعار الغذاء والبترول والبنزين وجميع الصناعات، التي يحتاجها المرء في حياته اليومية، ويقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار وهو 17,36 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر:

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري ١٧٫٢٥٤٤ جنيه مصري ١٧٫٣٩٣٥ جنيه مصري البنك الأهلى الكويتى بيريوس 17,28 جنيه مصري 17,38 جنيه مصري بنك التعمير والإسكان 17,28 جنيه مصري 17,38 جنيه مصري البنك الأهلي المصري 17,26 جنيه مصري 17,36 جنيه مصري بنك مصر 17,26 جنيه مصري 17,36 جنيه مصري

أهمية سعر الدولار:

خرج علينا مؤخرا، المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي المصري، معلنا قراراته الصارمة التي تم إصدارها، من أجل تمويل جميع الشركات والمشاريع الصغيرة، وإعطاء تعليمات بضرورة دعمها من قبل البنوك المصرية، وذلك بالطبع في سبيل إنعاش ونمو الاقتصاد المصري، عن طريق جذب جميع المشاريع الاستثمارية، ذات الأفكار التطويرية البناءة، وقد اجتمع من أجل ذلك، السيد محافظ البنك المركزي، مع رؤساء البنوك المصرية المحلية.

تعويم الجنيه:

ولا ننسى أن تعويم الجنيه المصري، كان له بالغ الأثر على مكاسب الاقتصاد المصري من العملة الصعبة، على حد تعبير محافظ البنك المركزي، المهندس طارق عامر، فقد تنازل المواطنين عن حصيلة كبيرة من الدولار الأمريكي لصالح البنوك المختلفة، وكانت الحصيلة أكثر من 22 مليار دولار، أنعشت الاقتصاد المصري.

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