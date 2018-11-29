سعر الدولار اليوم الجمعة 30-11-2018 في البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 30 /11/ 2018 في حالة مستقرة منذ بداية عام 2018 حتي الان, والمعروف ان سعر الدولار في في حالة من التقلب بين ارتفاع وانخفاض وخاصةً عندما صدر قرار تعويم الجنيه المصري في يوم 6 من نوفمبر عام 2016, ولكن بعد الربع الاول من سنة 2018 استقر سعر الدولار الأمريكي بشكل تام أمام الجنيه المصري حيث تباين أن سعر الدولار، اليوم الجمعة 30 /11/ 2018 حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري, للشراء: 17.78 جنيه, وللبيع: 17.88 جنيه, فيما اختلف سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى مسجلاً، 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في السوق السوداء اليوم (محدث أولا بأول)

أسعار الدولار في السوق السوداء 17.95 جنيه للشراء 18.05 جنيه للبيع

بالفعل نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء والسوق الموازية بشكل كبير بعد قرار التعويم، ليصل الفرق بين سعر البنوك المصرية و سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، حيث سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 17.90 جنيه للشراء و 18.00 جنيه للبيع، وهذا الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق السوداء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، حيث من المتوقع تحرك السعر في السوق السوداء قليلاً، مع تحركه في البنوك الفترة المقبلة.

سعر الدولار اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 (محدث أولا بأول)