ننشر لكم من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في البنوك تحديث متجدد، شهد سعر الدولار اليوم انخفاضاً طفيفاً في البنوك المصرية، حيث تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.85 جنيه إلى 17.95، ليواصل الدولار حالة من الارتفاع النسبى بداية من شهر سبتمبر، وحتى الآن بعد هبوطه المفاجئ في شهر فبراير، ووصوله إلي 16 جنيه في البنوك المصرية، أثناء العطلة السنوية للمصانع في الصين، وركود عملية الاستيراد خلال هذه الفترة من كل عام، ونقدم لكم جدول بسعر البيع والشراء للدولار اليوم في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018

يشهد سعر الدولار في مصر حاله من الارتفاع الطفيف، حيث تراوح سعر الدولار اليوم في البنوك بين 17.85 إلي 17.95، ونقدم لكم جدول تفصيلي لسعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية، كما نقدم لكم أعلي سعر للشراء، وأقل سعر للبيع تيسيراً على زوارنا الكرام.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي 17.78 17.88 بنك مصر 17.79 17.89 بنك الإسكندرية 17.86 17.96 كريدي أجريكول مصر 17.86 17.96 البنك التجاري الدولي CIB 17.86 17.96 البنك الأهلي الكويتي 17.88 17.98 بنك التنمية والائتمان الزراعي 17.78 17.88 المصرف المتحد 17.88 17.96 البنك العربي الأفريقي 17.86 17.96 بنك عودة 17.88 17.96 بنك إس بي سي مصر 17.86 17.96 بنك المشرق 17.86 17.96 البنك المركزي المصري 17.85 17.97 بنك قناة السويس 17.88 17.96 بنك التعمير والإسكان 17.86 17.96 بنك بلوم 17.86 17.96 المتوسط 17.86 17.96

أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء

بالفعل نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء والسوق الموازية بشكل كبير بعد قرار التعويم، ليصل الفرق بين سعر البنوك المصرية و سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، حيث سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 17.90 جنيه للشراء و 18.00 جنيه للبيع، وهذا الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق السوداء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، حيث من المتوقع تحرك السعر في السوق السوداء قليلاً، مع تحركه في البنوك الفترة المقبلة.

توقعات الخبراء عن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

ويتوقع الخبراء ارتفاع الأسعار في البنوك والسوق السوداء الفترة المقبلة، بسبب دخول موسم المدارس، وتهافت التجار لتغطية متطلبات السوق خلال هذا التوقيت، بخلاف كل التوقعات التي كانت تتكهن بهبوطة، ومن المتوقع رجوع السعر بعد انتهاء تلك الفترة إلى حالة الاستقرار.

سعر الدولار الجمركي

أشار وزير المالية اليوم الدكتور عمرو الجارحي أنه تم الاتفاق علي تخفيض الدولار الجمركي إلي 16 جنيه بعد أن كان مبلغ 16.25 حنيه، وبذلك سيتم تخفيض معظم السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وقال الوزير أن القرار جاء بناءا علي انخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ في البنوك المصرية، خلال الفترة السابقة، الجدير بالذكر أن قيمة الدولار الجمركي تمثل في أغلب الأحوال نسبه 90% من قيمة الدولار في البنوك المصرية.

الدولار يرتفع لأقصي قيمة له في عام 2018

ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم لأعلى قيمة لها خلال هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 4.5% أمام العديد من العملات المنافسة، مثل اليورو والدولار الأسترالي، وبالتوازي مع ارتفاع أسعار الدولار في البنوك، ارتفعت معه أيضاً الأسعار في السوق السوداء، بواقع 25 قرش تقريباً، وسجل متوسط سعر الشراء اليوم في البنوك مبلغ 17.85، بدلاً من 17.63 جنيه قبل موجة الارتفاع، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.95 جنيه، بدلاً من 17.69 في السابق.

أخبار الاقتصاد الأمريكي

أشار المكتب المسؤول عن السلامة والبيئة بالولايات المتحدة الأمريكية أن الإعصار الأخير الذي ضرب البلاد هارفي قد أثر علي ما يقارب 25% من إنتاج النفط بخليج المكسيك، وتقدر هذه النسبة بحوالي 430 ألف برميل يومياً وهذا العدد الكبير سيؤثر خلال الأيام القادمة بنسبة كبيرة علي الاقتصاد الأمريكي، ويشير الخبراء أن هذا التوقف الجزئي سيتسبب في تراجع طفيف في سعر الدولار في مصر خلال الفترة القادمة.

الدولار الأمريكي

يعتبر الدولار الأمريكي في الوقت الحالي العملة السائدة والأكثر تداولاً في جميع أنحاء العالم، كما انه العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يساوي 100 سنت، كما نجد أن سعر الدولار الأمريكي انخفضت قيمته حوالى 40 مرة منذ عام 1973م، حيث إنهار الدولار الأمريكي ووصل إلى أدني مستوياته أمام اليورو، وذلك بسبب الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري، في نهاية عام 2007 بداية 2008، ففي تلك الفرة هبط الدولار الأمريكي أمام اليورو وأيضاً الين الياباني والفرنك السويسري وأيضاً أمام العملات العالمية الأخري، ومن ثم عاد الدولار الأمريكي إلي وضعه الطبيعي.

آخر أخبار سعر الدولار وتوقعاته الفترة المقبلة

صعد سعر صرف الدولار خلال الأسبوع الماضي حوالى 20 قرشا، وتخطي الدولار أقصى قيمة له خلال هذا الشهر، وكل هذه الارتفاعات في سعر الدولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ويعد الآن قانون العرض والطلب، هو الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، في البنوك العاملة في السوق المحلية، وقد تراوح سعر العملة الأمريكية على مدار سنة و4 أشهر ما بين 17.50 إلى 18.5 جنيه، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 17.85 للشراء، بينما يبلغ متوسط سعر البيع 17.95.

تحديث: سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في البنوك الحكومية منها والخاصة، حيث سجل متوسط سعر الدولار اليوم قيمة 17.79 شراء، وقيمة 17.89 بيع ببنك مصر، بينما سجل السعر ببنك المشرق للشراء قيمة 17.86، وسجل سعر البيع 17.96، حيث يتأثر بسعر الدولار الكثير من التعاملات اليومية والمعاملات الحياتية، كسعر الذهب وبراميل النفط وغيره.

يرجي ترك تعليق بتوقعاتكم لما قد يحدث لسعر الدولار في مصر خلال الفترة القادمة.