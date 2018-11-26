أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر اليوم الثلاثاء 27-11-2018

نستعرض معكم أسعار صرف العملات في بنك مصر اليوم، وذلك لجميع العملات التي أعلن عنها البنك محدثة باستمرار، ويشمل ذلك سعر الدولار واليورو والريال والدينار والكثير من العملات مقابل العملة الوطنية الجنيه المصري، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر فروع البنوك على مستوى الجمهورية بعدد يصل إلى 605 فرع، ويعتبر بنك مصر منذ بداية إنشاءه على يد رائد الاقتصاد المصري الحديث طلعت حرب في عام 1920 واحدا من أهم الشركاء في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث شارك البنك في إنشاء وتأسيس العديد من الشركات والمصانع للعمل على تمصير الصناعات التي كان يسيطر عليها المحتل والأجانب وقت ذلك.

سعر الدولار واليورو في بنك مصر الثلاثاء

أسعار صرف الورقة الخضراء في بداية تداول اليوم ببنك مصر عند سعر شراء 17.79 وذلك مقابل 17.89 للبيع، أما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو فقد انخفضت في تعامل اليوم حيث بلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 20.11 وسعر البيع 20.29 جنيه مصري، ويمكن الإطلاع على أسعار صرف باقي العملات الأجنبية في البنك عبر الجدول المذكور من خلال هذا المقال.

جدول أسعار صرف العملات في بنك مصر اليوم

هذا الجدول يحتوى على أسعار الصرف لأغلب العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي وغيرها الكثير، وفق آخر إعلان من بنك مصر للسعر الخاص بالعملات

العملة بنكنوت شراء بيع

دولار أمريكي 17.79 17.89

يورو 20.1116 20.2944

جنيه إسترليني 22.6556 22.96

فرنك سويسري 17.7847 17.933

كرون دنماركي 2.6957 2.7198

دينار كويتي 58.462 58.8584

ريال سعودي 4.7562 4.7681

دينار أردني 25.0563 25.2327

دينار بحريني 47.1758 47.4561

ريال قطري 3.85 4.96

ريال عماني 46.2078 46.4675

درهم الإمارات العربية 4.8571 4.8707

كرون سويدي 1.9526 1.9701

كرون نرويجي 2.0653 2.0861

دولار كندي 13.4021 13.5172

دولار استرالي 12.8337 13.0042

ين ياباني 15.6519 15.7732

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رئيس بنك مصر يصرح انتهاء السوق السوداء للدولار

أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر الحالي محمد الأتربي أن قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف العملات أمام الجنيه المصري قد ساهم في توافر فائض من العملات الأجنبية لدي البنوك، وذلك لأول مرة منذ مدة طويلة، حيث تستطيع البنوك المصرية الآن تلبية جميع طلبات المستثمرين على الدولار وغيره من العملات، وأن هذا القرار يعتبر أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن قرار تحرير أسعار الصرف قد ساهم في اختفاء السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية، وأن تحويلات العاملين المصريين في الخارج خلال الفترة الماضية من خلال شبكة البنوك المصرية قد تجاوز 11 مليار دولار.

وفي هذا الإطار ولدعم الاحتياطي لدي البنك من العملات الأجنبية قام خلال منتصف نوفمبر من العام الماضي بتوقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي للتنمية يحصل من خلالها بنك مصر على قرض بقيمة 75 مليون دولار يقوم بسدادها على مدة خمس سنوات، ويقوم البنك بتوجيه ذلك القرض بشكل أساسي في تمويل المشروعات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر في العديد من دول العالم هي بداية النهضة الاقتصادية لها.