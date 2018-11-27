سعر الدولار والذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الدولار والذهب اليوم ليس هو الوحيد ما يشغل المهتمين بأسعار العملات، بل أصبحت جميع العملات الأجنبية والعربية فالعملات الأوروبية اليورو والاسترليني وكذلك العملات العربية خاصة الريال السعودي والريال الإماراتي والدينار الكويتي هي الشغل الشاغل للكثير من المصريين سواء مستوردين أو مصدرين أو رجال أعمال أو حتى عامة الشعب، لذلك سنعرض من خلال هذا المقال عرض أسعار معظم العملات العربية والأجنبية، كما سنعرض أيضا اسعرا الذهب، وسنتابع دائما تحديث الأسعار لحظة بلحظة.

سعر الدولار والذهب اليوم وباقي العملات الأخرى، سنخصص نهاية كل أسبوع للتحليل الفني للعديد من العملات والذهب، وذلك لتوقع أسعاره خلال الأسبوع القادم، وسنعرض عليكم متابعة يومية وأسبوعية للحركة السعرية لمعظم العملات مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 408 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,681 إلى 21,752 الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896 الكيلو 697,143 إلى 699,429

في حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل يمكنكم ترك تعليف وسنجيب على جميع ما يشغل باكم من خلال الرد على جميع التعليقات على التقرير تباعاً.

والتوقعات تشير بقرب حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية، كذلك في ظل أوضاع جيو سياسية خطيرة تعم العالم من مشرقه لمغربه، كما سنتابع جميع القرارات الخاصة بالبنوك المركزية العالمية الهامة خاصة الفيدرالي الأمريكي، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأيضا تقارير المؤسسات المالية العالمية، ولن ننسى بالطبع التقارير والتصريحات التي تصدر عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار والذهب اليوم وجميع العملات الرئيسية الأجنبية والعربية

أما عن حركة أسعار الدولار من خلال البنوك المصرية، فسنتابع من خلال هذا الجدول اللحظي التغيرات اللحظية التي تتم على أسعار الدولار طوال جلسة تعاملات اليوم، كما سنتابع التطورات على حركة أسعار العملة الأوروبية اليورو من خلال جدول الأسعار اللحظي

أما بخصوص الجنيه الاسترليني سنتابعه من خلال هذا الجدول ونتابع التغيرات السعرية بالبنوك المصرية لحظة حدوثها على تعاملات الجنيه الاسترليني

الريال السعودي

الدينار الأردني

الدينار الكويتي

الريال العماني

الدينار البحريني