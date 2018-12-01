سعر الدولار والذهب اليوم السبت 1 ديسمبر .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الدولار والذهب اليوم ليس هو الوحيد ما يشغل المهتمين بأسعار العملات، بل أصبحت جميع العملات الأجنبية والعربية فالعملات الأوروبية اليورو والاسترليني وكذلك العملات العربية خاصة الريال السعودي والريال الإماراتي والدينار الكويتي هي الشغل الشاغل للكثير من المصريين سواء مستوردين أو مصدرين أو رجال أعمال أو حتى عامة الشعب، لذلك سنعرض من خلال هذا المقال عرض أسعار معظم العملات العربية والأجنبية، كما سنعرض أيضا اسعرا الذهب، وسنتابع دائما تحديث الأسعار لحظة بلحظة.
سعر الدولار والذهب اليوم وباقي العملات الأخرى، سنخصص نهاية كل أسبوع للتحليل الفني للعديد من العملات والذهب، وذلك لتوقع أسعاره خلال الأسبوع القادم، وسنعرض عليكم متابعة يومية وأسبوعية للحركة السعرية لمعظم العملات مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|697 إلى 699
|عيار 22
|639 إلى 641
|عيار 21
|610 إلى 612
|عيار 18
|523 إلى 525
|عيار 14
|407 إلى 408
|عيار 12
|349 إلى 350
|الاونصة
|21,681 إلى 21,752
|الجنيه الذهب
|4,880 إلى 4,896
|الكيلو
|697,143 إلى 699,429
في حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل يمكنكم ترك تعليف وسنجيب على جميع ما يشغل باكم من خلال الرد على جميع التعليقات على التقرير تباعاً.
والتوقعات تشير بقرب حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية، كذلك في ظل أوضاع جيو سياسية خطيرة تعم العالم من مشرقه لمغربه، كما سنتابع جميع القرارات الخاصة بالبنوك المركزية العالمية الهامة خاصة الفيدرالي الأمريكي، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأيضا تقارير المؤسسات المالية العالمية، ولن ننسى بالطبع التقارير والتصريحات التي تصدر عن البنك المركزي المصري.
أقرأ أيضا وتعرف على:
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات نوفمبر 2018 .. كافة قنوات يوتلسات .. الآن جميع القنوات الرياضية المصرية .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما .. كافة الترددات على قمر نايل سات
عاجل | ملامح أزمة اقتصادية عالمية على الطريق ومصر أكبر المستفيدين .. انهيار تام العملة الرقمية “البيتكوين” وتراجع حاد لأسعار النفط والبورصات العاليمة
سعر الدولار والذهب اليوم وجميع العملات الرئيسية الأجنبية والعربية
الريال السعودي
الدينار الأردني
الدينار الكويتي
الريال العماني
الدينار البحريني
أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|17.8604
|17.9564
|يورو
|20.3984
|20.5152
|جنيه إسترلينى
|23.0310
|23.1566
|فرنك سويسرى
|17.8872
|17.9852
|100 ين يابانى
|15.9014
|15.9911
|ريال سعودى
|4.7611
|4.7872
|دينار كويتى
|58.8191
|59.1566
|درهم اماراتى
|4.8620
|4.8890
|اليوان الصينى
|2.5712
|2.5864
استقرار لسعري بيع وشراء الدولار اليوم السبت، مستمرا في الاستقرار على السعر الذي كان عليها في ختام تعاملات الخميس، وكان سعر الشراء قد استقر بشكل طفيف.
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة
|منظمة الصحة العالمية تحظر 7 نكهات صناعية تسبب السرطان
|الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التعريفة الجديدة
|سعر الدولار اليوم وتوفعات اسعارة مستقبلا
|سعر الذهب اليوم وتوقعات اسعارة المستقبلية
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار
|تسونامي عنيف بسبب انزلاق جبل بالبحر المتوسط
|توقعات عاصفة شمسية مدمرة تضرب الأرض
|فضيحة كلينتون ومونيكا والفستان الأزرق
|اليابان تفقدت إحدى الجزر بأحشاء المحيط
التعليقات
الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري