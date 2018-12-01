سعر الدولار والذهب اليوم السبت 1 ديسمبر .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية

، تحديث:
سعر الدولار والذهب اليوم السبت 1 ديسمبر .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية
سعر الدولار والذهب اليوم

سعر الدولار والذهب اليوم ليس هو الوحيد ما يشغل المهتمين بأسعار العملات، بل أصبحت جميع العملات الأجنبية والعربية فالعملات الأوروبية اليورو والاسترليني وكذلك العملات العربية خاصة الريال السعودي والريال الإماراتي والدينار الكويتي هي الشغل الشاغل للكثير من المصريين سواء مستوردين أو مصدرين أو رجال أعمال أو حتى عامة الشعب، لذلك سنعرض من خلال هذا المقال عرض أسعار معظم العملات العربية والأجنبية، كما سنعرض أيضا اسعرا الذهب، وسنتابع دائما تحديث الأسعار لحظة بلحظة.

سعر الدولار والذهب اليوم وباقي العملات الأخرى، سنخصص نهاية كل أسبوع للتحليل الفني للعديد من العملات والذهب، وذلك لتوقع أسعاره خلال الأسبوع القادم، وسنعرض عليكم متابعة يومية وأسبوعية للحركة السعرية لمعظم العملات مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 697 إلى 699
عيار 22 639 إلى 641
عيار 21 610 إلى 612
عيار 18 523 إلى 525
عيار 14 407 إلى 408
عيار 12 349 إلى 350
الاونصة 21,681 إلى 21,752
الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896
الكيلو 697,143 إلى 699,429

في حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل يمكنكم ترك تعليف وسنجيب على جميع ما يشغل باكم من خلال الرد على جميع التعليقات على التقرير تباعاً.

والتوقعات تشير بقرب حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية، كذلك في ظل أوضاع جيو سياسية خطيرة تعم العالم من مشرقه لمغربه، كما سنتابع جميع القرارات الخاصة بالبنوك المركزية العالمية الهامة خاصة الفيدرالي الأمريكي، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأيضا تقارير المؤسسات المالية العالمية، ولن ننسى بالطبع التقارير والتصريحات التي تصدر عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار والذهب اليوم وسعر اليورو والإسترليني
سعر الدولار والذهب اليوم وسعر اليورو والاسترليني

سعر الدولار والذهب اليوم وجميع العملات الرئيسية الأجنبية والعربية

أما عن حركة أسعار الدولار من خلال البنوك المصرية، فسنتابع من خلال هذا الجدول اللحظي التغيرات اللحظية التي تتم على أسعار الدولار طوال جلسة تعاملات اليوم، كما سنتابع التطورات على حركة أسعار العملة الأوروبية اليورو من خلال جدول الأسعار اللحظي
Image result for ‫اليورو‬‎
أما بخصوص الجنيه الاسترليني سنتابعه من خلال هذا الجدول ونتابع التغيرات السعرية بالبنوك المصرية لحظة حدوثها على تعاملات الجنيه الاسترليني
Related image

الريال السعودي

Image result for ‫الريال السعودي‬‎

الدينار الأردني

Image result for ‫الدينار الاردني‬‎

الدينار الكويتي

Image result for ‫الدينار الكويتي‬‎

الريال العماني

Image result for ‫الريال العماني‬‎

الدينار البحريني

Image result for ‫الدينار البحريني‬‎

أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم

العملة شراء بيع
دولار أمريكى​ 17.8604 17.9564
يورو​ 20.3984 20.5152
جنيه إسترلينى​ 23.0310 23.1566
فرنك سويسرى​ 17.8872 17.9852
100 ين يابانى​ 15.9014 15.9911
ريال سعودى​ 4.7611 4.7872
دينار كويتى​ 58.8191 59.1566
درهم اماراتى​ 4.8620 4.8890
اليوان الصينى​ 2.5712 2.5864

استقرار لسعري بيع وشراء الدولار اليوم السبت، مستمرا في الاستقرار على السعر الذي كان عليها في ختام تعاملات الخميس، وكان سعر الشراء قد استقر بشكل طفيف.

أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة

تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية : نوفمبر 2018 القناة الناقلة مباريات أبطال دوري أفريقيا .. بطولات الدوري الأوروبي تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية : نوفمبر 2018 القناة الناقلة مباريات أبطال دوري أفريقيا .. بطولات الدوري الأوروبي تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية : نوفمبر 2018 القناة الناقلة مباريات أبطال دوري أفريقيا .. بطولات الدوري الأوروبي تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية : نوفمبر 2018 القناة الناقلة مباريات أبطال دوري أفريقيا .. بطولات الدوري الأوروبي
منظمة الصحة العالمية تحظر 7 نكهات صناعية تسبب السرطان الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التعريفة الجديدة سعر الدولار اليوم وتوفعات اسعارة مستقبلا سعر الذهب اليوم وتوقعات اسعارة المستقبلية

​أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار

 سعر الدولار والذهب اليوم السبت 1 ديسمبر .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية سعر الدولار والذهب اليوم السبت 1 ديسمبر .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية سعر الدولار والذهب اليوم السبت 1 ديسمبر .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية سعر الدولار والذهب اليوم السبت 1 ديسمبر .. سعر اليورو .. الاسترليني .. الريال السعودي .. جميع أسعار العملات العربية والأجنبية
تسونامي عنيف بسبب انزلاق جبل بالبحر المتوسط توقعات عاصفة شمسية مدمرة تضرب الأرض فضيحة كلينتون ومونيكا والفستان الأزرق  اليابان تفقدت إحدى الجزر بأحشاء المحيط




     