سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم في البنوك

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصرى, سعر الدولار اليوم, سعر الدولار فى مصر, سعر الدولار الان, سعر الدولار فى البنك اليوم, إلي كل متابعي موقع نجوم مصرية في كل مكان معنا لكم اليوم الاثنين الموافق 29 / 4 / 2019 سعر الدولار مقابل الجنية المصري في جميع أو معظم البنوك المصرية , أستقرت أسعار العملات اليوم في البنوك وسجل الدولار 17.12 جنيه مصري للشراء , و 17.22 جنيه للبيع وهذا المستوي علي كثير من البنوك المصرية في حالة أن اليوم اجازة عيد شم النسيم وكل عام وانتم بخير.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصرى

ستجدون في الفقرات التالية سعر الشراء والبيع لكثير من البنوك كما سجل علي الشاشات والمواقع الالكترونية للبنوك.

سعر الدولار فى البنك المركزى

17.24 جنيه للبيع

17.11 جنيه للشراء

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.22 جنيه للبيع

17.12 جنيه للشراء

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.23 جنيه للبيع

17.13 جنيه للشراء

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.22 جنيه للبيع

17.12 جنيه للشراء

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.2 جنيه للبيع

17.1 جنيه للشراء

سعر الدولار فى بنك مصر

17.22 جنيه للبيع

17.12 جنيه للشراء

سعر الدولار فى بنك عودة

17.22 جنيه للبيع

17.12 جنيه للشراء

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.22 جنيه للبيع

17.12 جنيه للشراء

بالنسبة لحالة الجنية المصري فهو يشهد حالة من الاستقرار مقابل الدولار حيث هبط الدولار مقابل الجنية في الشهور القليلة الماضية والخبراء حتي الآن لم يصدر منهم أي بيان هل الدولار سيشهد ارتفاع مقابل الجنية؟ أو الجنية المصري سيحافظ علي الاستقرار ويتابع في الصعود.

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