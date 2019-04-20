سعر الدولار الأمريكي في السودان اليوم السبت 20/4/2019 في البنك المركزي والسوق السوداء

قرائنا الأحباء نرصد لكم في هذا المحتوى أحدث سعر صرف للجنيه السوداني، في الأسواق الموازية وعبر النقد (الكاش) وعبر الإجراءات المصرفية، فأصبح سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، من أكثر الأخبار التي يبحث عنها المواطن السوداني علي محركات البحث، سواء داخل السودان أو السودانين المقيمين خارج السودان، لتأثيره المباشر علي معيشة المواطن السوداني، نظراً لأن أغلب السلع الإستهلاكية يتم إستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

قالت صحيفة الصيحة السودانية، أن سعر الدولار في السوق السوداء إقترب من سعره في البنك المركزي السوداني، حيث سجل الجنيه السوداني إرتفاعات كبيرة، أمام الدولار في تعاملات الأمس مقترباً من السعر الرسمي، وأشار متعاملون أن الجنيه السوداني شهد إرتفاعاً غير مسبوق في اليومين الأخيرين، وأوضحوا أن سعر بيع الدولار في السوق السوداء إنخفض إلي ما يقارب 50 جنيه للدولار، ووصل سعره عبر النقد إلي 71 جنيه للدولار، وأن أسعار الشراء تراوحت بين 55 إلي 63 جنيه للدولار، وعبر الإجراءات المصرفية إلي 74 جنيه للدولار.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه السوداني بالبنك المركزي

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار 47.5000 47.7375 اليورو 53.6446 53.9128 الدولار الكندي 35.5566 35.7344 الجنيه الإسترليني 61.9619 62.2717 الفرنك السويسري 47.0246 47.2597 الريال السعودي 12.6673 12.7306 الدرهم الإماراتي 12.9333 12.9980 الجنيه المصري 3.4306 3.4725 الدينار الكويتي 155.2795 156.0559 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 الريال القطري 13.0423 13.1075

خسائر فادحة لتجار العملة في السوق السوداء

أضاف المتعاملون أن تجار العملة، الذين تلاعبوا بأسعار الجنيه السوداني في الفتره الماضية، تكبدو خسائر فادحة في الفتره الماضية، لأن معظمهم كانوا يشترون الدولار بنهم كبير، وبأسعار مبالغ فيها وصلت إلي 90 جنيه للدولار ، وجاء هذا التراجع بعد إنخفاض الطلب علي الدولار، من قبل التجار والمستوردون للسلع نظراً لحالة الركود في السوق، وايضاً زيارات بعض وفود الدول العربية للسودان، وخاصاً السعودية والإمارات الذين أبدو إستعداداً لمساعدة السودان.

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