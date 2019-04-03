سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

يتابع عدد كبير من المواطنين المهتمين بأسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري وكذلك المستثمرين وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير وغيرهم من المصريين المقيمين بالخارج وغيرهم بكافة التغيرات التى تظهر على السوق الاقتصادى المصري ومدى قوة الورقة الخضراء وتأثيرها على كافة الأسعار والسلع، حيث يؤثر سعر الدولار على عدد كبير من السلع المستوردة والمحلية أيضا وعلى الرغم من تثبيت سعر الدولار الجمركي ولكن هناك أيضا تفاوت فى الأسعار داخل البنوك الرسمية وشركات الصرافة .

سعر الدولار اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة أسعار العملات بصورة مستمرة وكذلك متابعة تصريحات خبراء المال والاقتصاد عن الأسعار فى الوقت الحالى وأيضا السعر المتوقع، وقد لاحظت ارتفاع كافة الأسعار خلال الفترة الماضية وخصوصا مع بدايات العام الحالي، ومع زيادة الطلب الطلب عليه، ولكن مع القرارات الاخيرة من الحكومة المصرية لاحظ تعافى العملة المحلية الجنيه المصري والذى ظهرت مؤخرا”

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٢٩ جم

بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٣٦ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٧٫٢٥٤٤ جم ١٧٫٣٩١٧ جم منذ 5 أيام مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫٢٩ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 6 أيام بنك عودة ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 3 أيام البنك المصري الخليجي ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 5 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 6 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 23 ساعة بنك التعمير و الاسكان ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 6 أيام البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 5 أيام بنك البركة ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 6 أيام المصرف المتحد ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ يوم البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 6 أيام كريدي أجريكول ١٧٫٢٨ جم ١٧٫٣٨ جم منذ 6 أيام بنك مصر إيران للتنمية ١٧٫٢٧ جم ١٧٫٣٧ جم منذ 6 أيام بنك بلوم مصر ١٧٫٢٧ جم ١٧٫٣٧ جم منذ 6 أيام البنك العربي الافريقي الدولي ١٧٫٢٧ جم ١٧٫٣٧ جم منذ 6 أيام البنك الأهلي المصري ١٧٫٢٦ جم ١٧٫٣٦ جم منذ 6 أيام بنك قناة السويس ١٧٫٢٦ جم ١٧٫٣٦ جم منذ 19 ساعة بنك مصر ١٧٫٢٦ جم ١٧٫٣٦ جم منذ 6 أيام بنك الاسكندرية ١٧٫٢٦ جم ١٧٫٣٦ جم منذ 6 أيام

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة