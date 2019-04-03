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سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

كتب سعيد عبد الفتاح آخر تحديث

يتابع عدد كبير من المواطنين المهتمين بأسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري وكذلك المستثمرين وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير وغيرهم من المصريين المقيمين بالخارج وغيرهم بكافة التغيرات التى تظهر على السوق الاقتصادى المصري ومدى قوة الورقة الخضراء وتأثيرها على كافة الأسعار والسلع، حيث يؤثر سعر الدولار على عدد كبير من السلع المستوردة والمحلية أيضا وعلى الرغم من تثبيت سعر الدولار الجمركي ولكن هناك أيضا تفاوت فى الأسعار داخل البنوك الرسمية وشركات الصرافة .

سعر الدولار اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة أسعار العملات بصورة مستمرة وكذلك متابعة تصريحات خبراء المال والاقتصاد عن الأسعار فى الوقت الحالى وأيضا السعر المتوقع، وقد لاحظت ارتفاع كافة الأسعار خلال الفترة الماضية وخصوصا مع بدايات العام الحالي، ومع زيادة الطلب الطلب عليه، ولكن مع القرارات الاخيرة من الحكومة المصرية لاحظ تعافى العملة المحلية الجنيه المصري والذى ظهرت مؤخرا”

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٢٩ جم

بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٣٦ جم

البنكشراء  بيع  آخر تحديث في البنك
سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

البنك المركزي المصري

١٧٫٢٥٤٤ جم١٧٫٣٩١٧ جم

 منذ 5 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٧٫٢٩ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك عودة

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 3 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

البنك المصري الخليجي

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 5 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 23 ساعة

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك التعمير و الاسكان

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 5 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك البركة

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

المصرف المتحد

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ يوم

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

البنك التجارى الدولي CIB

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

كريدي أجريكول

١٧٫٢٨ جم

١٧٫٣٨ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك مصر إيران للتنمية

١٧٫٢٧ جم

١٧٫٣٧ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك بلوم مصر

١٧٫٢٧ جم

١٧٫٣٧ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

البنك العربي الافريقي الدولي

١٧٫٢٧ جم

١٧٫٣٧ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

البنك الأهلي المصري

١٧٫٢٦ جم

١٧٫٣٦ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك قناة السويس

١٧٫٢٦ جم

١٧٫٣٦ جم

 منذ 19 ساعة

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك مصر

١٧٫٢٦ جم

١٧٫٣٦ جم

 منذ 6 أيام

سعر الدولار الأربعاء ٣ أبريل ٢٠١٩ فى البنوك الرسمية وأعلى وأقل سعر وتابع السعر لحظة بلحظة

بنك الاسكندرية

١٧٫٢٦ جم

١٧٫٣٦ جم

 منذ 6 أيام

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

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