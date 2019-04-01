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سعر الدواجن اليوم | الإثنين 1 إبريل 2019 في السوق المحلي والمزارع

كتب محمد عصام آخر تحديث

نستعرض لكم اليوم سعر الدواجن اليوم في مصر الإثنين 1 إبريل 2019، في السوق المحلي والمزارع، في إطار منابعة أخبار ومستجدات بورصة الدواجن العمومية، ولعل يوماً بعد يوم نجد إختلاف في سعر الدواجن، وتلك الأسعار دائماً، بل تتأثر بصفة شبه دورية معتمدة على عدد من الأسباب والعوامل، وتعد أسعار ذلك العام منخفضة في حالة مقارنتها مع أسعار العام السابق، ويرجع السبب لوجود الكميات الكافية للطلب في المنافذ المختلفة ولا يشهد السوق المصري حالة من العجز، وللمتابع لأسعار الدواجن يحرص على معرفة أخبار بورصة الدواجن شبة يومياً، وما يتواجد بها من مناقصات، حيث أن البورصة عامل مؤثر في تحديد سعر الدواجن بجميع أنواعها في المحلات التجارية، ومزارع الدواجن، بل في الأسواق المصرية ككل.

سعر الدواجن اليوم الإثنين 1 إبريل 2019

لعل سعر الدواجن اليوم يرتفع على الأقل مرة واحدة أسبوعياً، وهذا يرجع لسبب زيادة المعروض وقلة الطلب في السوق المحلي، واليوم نجد سعر كيلو اللحم الأبيض للمستهلك قد سجل نحو  الـ 25 جنيه مصري، بينما كرتونة البيض الأبيض قد وصل سعرها إلى نحو الـ 32.50 جنيه مصري، أما سعر الكتكوت الأبيض عمر الـ 1 يوم قد سجل ما بين الـ 7.00 إلى الـ 11.25 جنيه مصري، وسعر الكتكوت البلدي سجل ما بين الـ 2.20 إلى الـ 2.50 جنيه مصري، والآن موعدنا مع إستعراض جداول سعر المزارع مع مراعاة إضافة ربح التاجر إلى الأسعار والتي في العادة تتراوح ما بين الـ 3.00 إفى الـ 5.00 جنيهات مصرية.

النوعالكميةالسعر بالجنية المصري
لحم أبيضكيلو25
الأمهاتكيلو21
لحم ساسوكيلو39
لحم بلديكيلو29.5
لحم رومي برونزيكيلو42
لحم رومي أبيضكيلو45
لحم بط مسكوفيكيلو40
لحم بط مولاركيلو34
بيض أبيضكرتونه32.5
بيض أحمركرتونه33.5
بيض بلديكرتونه37
كتكوت أبيضعمر يوممن 7 إلى 11.25 جنيه
كتكوت أحمر (ساسو)عمر يوممن 5 إلى 5.5 جنيه
كتكوت بلديعمر يوم2.2 إلى 2.5

عوامل مؤثرة على سعر الدواجن في مصر

لعل أسعار الدولار الأمريكي والتغيير المستمر له من أبرز العوامل التي تؤثر على سعر الدواجن بشكل عام، مما يترتب على هذا إرتفاع سعر العلف، وسعر الأدوية بما فيها التطيعمات اللازمة لتربية الدواجن، كما أن إرتفاع سعر الدجاج يساهم في إرتفاع المشتقات جميعها منه، والتي منها سعر البيض وسعر الكتاكيت، وكذلك نجد زيادة السعر تتناسب طردياً مع الزيادة في الطلب عليه، وكذلك مع إرتفاع سعر الكهرباء ينتج عنه إرتفاع في سعر الدواجن، وهذا لإحتياجهم إلى نظام تدفئه معين وإضاءه مستمرة، مما يؤدي إلى إستهلاك مستمر لكميات كهرباء كبيرة طوال عمر الدورة.

بعض أدوية تحسين الإنتاج

– دواء هاردكس، يتكون من مجموعة أملاح وفيتامينات تستخدم في حالة التسمين، حيث يساعد على زيادة معدلات الإنتاج للبيض وفتح الشهية، كما يساعد على بناء هيكل الطائر ليصبح قوي، ويعتبر مُحسن لعمليات إمتصاص الكالسيوم، ويستخدم في حالات الإفتراس، ولين العظام، والكساح.

آخر أخبار ومستجدات بورصة الدواجن

– إرتفاع طفيف في سعر الدواجن اليوم الإثنين 1 إبريل 2019 في السوق المصري، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الأبيض بنحو الـ 25 جنيه اليوم في المزارع، في حين سعر المستهلك يصل بقيمة ما بين الـ 29 إلى الـ 31جنيه، بينما سعر كرتونة البيض الأحمر  سجلت نحو الـ 38 جنيه للمستهلك، فيما سجلت كرتونة البيض الأبيض لتصل المستهلك بنحو الـ 37 جنيه، ومن أبرز العوامل التي تؤثر على سعر الدواجن تغير أسعار الدولار في البنوك الرسمية المصرية، وكذلك الطلب والعرض على الدواجن بجميع أنواعها، وأيضاً إرتفاع أسعار الدجاج ينتج عنه إرتفاع بقية المشتقات منه، مثل الكتاكيت، أو الفراخ الصغيرة، مما يترتب عليه بدوره أن يؤدي إلى إرتفاع أسعار البيض.


عن الكاتب

محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ، أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة. ((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

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