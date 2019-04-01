سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر الإثنين 1 أبريل 2019 بجميع المصانع

سعر الحديد والأسمنت والجبس, شهد استقرار نسبي منذ نهاية عام 2017 الى يومنا هذا و لم يحدث تغير ملاحظ اليوم في سعر الحديد في تسليم المصنع وكذلك أسعار المستهلك في وجه بحري وقبلي خلال الفترة الأخيرة وكان سعر الحديد والأسمنت شهد في العام الماضي حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الأسمنت والحديد كما أدى القرار الى زيادة الأسعار في جميع السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن ويدخل في ذلك أيضا الأجهزة الكهربائية وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنية بسبب االحالة الاقتصادية ومع بداية العام الجديد 2018 استقرارت الأسعار بسبب استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر.

سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر.

ومن بين الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر الحديد في مصر هو ارتفاع أسعار البليت في العالم حيث يعتبر هو المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد على الرغم من وجود مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد للاستيراد من الخارج بالدولار.

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر حديد عز عز 11720 جنيه 11750 جنيه الدخيلة 11720 جنيه 11750 جنيه حديد المصريين المصريين 11600 جنيه 11600 جنيه حديد بشاي بشاي 11600 جنيه 11650 جنيه الوطنية للصلب العتال 11550 جنيه 11600 جنيه حديد عطيه عطيه 11600 جنيه 11600 جنيه حديد المراكبي المراكبي 11550 جنيه 11560 جنيه حديد الكومي الكومي 11430 جنيه 11450 جنيه حديد المعادي المعادي 11300 جنيه 11300 جنيه حديد بيانكو بيانكو – – حديد العشري العشري 11500 جنيه 11525 جنيه حديد أكتوبر أكتوبر – – حديد الجارحي الجارحي 10150 جنيه 10100 جنيه حديد الوطنية الوطنية – – حديد اركو اركو 9750 جنيه 9800 جنيه حديد قوطة قوطة – – حديد سرحان سرحان – – الجيوشي للصلب الجيوشي 11500 جنيه 11525 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 11500 جنيه 11525 جنيه الشركة الصينية الصينية – – حديد أوكراني أوكراني – – حديد تركي تركي – –

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

يعد الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانات والعديد من الإستخدامات المتنوعة يمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 870 جنيه 870 جنيه النصر – – التحرير – – أسمنت اسيوط المهندس – – الفهد – – الصعيد – – شركة صناعات مواد البناء التعمير 830 جنيه 830 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك – – حورس – – أسمنت النهضة النهضة 825 جنيه 830 جنيه الصخرة 825 جنيه 830 جنيه أسمنت وادي النيل المصري – – لافارج للأسمنت المخصوص 840 جنيه 840 جنيه الممتاز – – أبو الهول – – أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 825 جنيه 825 جنيه أسمنت العريش العسكري 830 جنيه 835 جنيه أسمنت سيناء سيناء – – الشركة القومية للأسمنت الفاخر – – السويس للأسمنت السويس 850 جنيه 850 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 860 جنيه 860 جنيه تكنو – – أسمنت حلوان حلوان 860 جنيه 860 جنيه أسمنت شورى شورى 815 جنيه 815 جنيه مصر بني سويف مصر بني سويف 835 جنيه 840 جنيه السويدي السويدي 880 جنيه 880 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 815 جنيه 815 جنيه أسمنت بنى سويف تايتان 710 جنيه 710 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 825 جنيه 830 جنيه الإسكندرية للأسمت الماكس 730 جنيه 730 جنيه بلادي – – العامرية انترسمنت العامريه عاده 770 جنيه 770 جنيه البرج 780 جنيه 780 جنيه الساحل 780 جنيه 780 جنيه الدلتا – –

سعر الجبس في مصر اليوم.

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.