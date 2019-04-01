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سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر الإثنين 1 أبريل 2019 بجميع المصانع

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

سعر الحديد والأسمنت والجبس, شهد استقرار نسبي منذ نهاية عام 2017 الى يومنا هذا و لم يحدث تغير ملاحظ اليوم في سعر الحديد في تسليم المصنع وكذلك أسعار المستهلك في وجه بحري وقبلي خلال الفترة الأخيرة وكان سعر الحديد والأسمنت شهد في العام الماضي حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الأسمنت والحديد كما أدى القرار الى زيادة الأسعار في جميع السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن ويدخل في ذلك أيضا الأجهزة الكهربائية  وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنية بسبب االحالة الاقتصادية ومع بداية العام الجديد 2018 استقرارت الأسعار بسبب استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر.

سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر.

سعر الحديد في مصر اليوم
سعر الحديد في مصر اليوم

 

ومن بين الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر الحديد في مصر هو ارتفاع أسعار البليت في العالم حيث يعتبر هو المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد على الرغم من وجود  مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد للاستيراد  من الخارج بالدولار.

اسم الشركةاسم المنتجأقل سعرأعلى سعر
حديد عزعز11720 جنيه11750 جنيه
الدخيلة11720 جنيه11750 جنيه
حديد المصريينالمصريين11600 جنيه11600 جنيه
حديد بشايبشاي11600 جنيه11650 جنيه
الوطنية للصلبالعتال11550 جنيه11600 جنيه
حديد عطيهعطيه11600 جنيه11600 جنيه
حديد المراكبيالمراكبي11550 جنيه11560 جنيه
حديد الكوميالكومي11430 جنيه11450 جنيه
حديد المعاديالمعادي11300 جنيه11300 جنيه
حديد بيانكوبيانكو
حديد العشريالعشري11500 جنيه11525 جنيه
حديد أكتوبرأكتوبر
حديد الجارحيالجارحي10150 جنيه10100 جنيه
حديد الوطنيةالوطنية
حديد اركواركو9750 جنيه9800 جنيه
حديد قوطةقوطة
حديد سرحانسرحان
الجيوشي للصلبالجيوشي11500 جنيه11525 جنيه
مصر ستيلمصر ستيل11500 جنيه11525 جنيه
الشركة الصينيةالصينية
حديد أوكرانيأوكراني
حديد تركيتركي

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

سعر الاسمنت اليوم
سعر الاسمنت اليوم

 

يعد الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانات والعديد من الإستخدامات المتنوعة يمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

الشركةالمنتجأقل سعرأعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح870 جنيه870 جنيه
النصر
التحرير
أسمنت اسيوطالمهندس
الفهد
الصعيد
شركة صناعات مواد البناءالتعمير830 جنيه830 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك
حورس
أسمنت النهضةالنهضة825 جنيه830 جنيه
الصخرة825 جنيه830 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري
لافارج للأسمنتالمخصوص840 جنيه840 جنيه
الممتاز
أبو الهول
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان825 جنيه825 جنيه
أسمنت العريشالعسكري830 جنيه835 جنيه
أسمنت سيناءسيناء
الشركة القومية للأسمنتالفاخر
السويس للأسمنتالسويس850 جنيه850 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة860 جنيه860 جنيه
تكنو
أسمنت حلوانحلوان860 جنيه860 جنيه
أسمنت شورىشورى815 جنيه815 جنيه
مصر بني سويفمصر بني سويف835 جنيه840 جنيه
السويديالسويدي880 جنيه880 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي815 جنيه815 جنيه
أسمنت بنى سويفتايتان710 جنيه710 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله825 جنيه830 جنيه
الإسكندرية للأسمتالماكس730 جنيه730 جنيه
بلادي
العامرية انترسمنتالعامريه عاده770 جنيه770 جنيه
البرج780 جنيه780 جنيه
الساحل780 جنيه780 جنيه
الدلتا

سعر الجبس في مصر اليوم.

سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر الإثنين 1 أبريل 2019 بجميع المصانع

 

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة  وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة  مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

اسم الشركةاسم المنتجأقل سعرأعلى سعر
جبسيناسيناء880 جنيه900 جنيه
القوميةالقومية
البلاحإكسبريس820 جنيه820 جنيه
العامريةالعامرية795 جنيه795 جنيه
السويسالسويس805 جنيه805 جنيه
الدوليهالدولية735 جنيه745 جنيه
نجوم سيناءالمعمار790 جنيه790 جنيه
سيناء للجبسنجمة سيناء
سيناء للجبسجوهرة سيناء
سيناء للجبسزهرة سيناء
سيناء للجبسنور سيناء
رواد سيناءالرواد
النجومالنجوم
الإتحادالإتحاد
المدينةالمدينة


عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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