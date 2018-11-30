سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 01-12-2018 في المصانع والشركات الآن

ننشر لكم متوسط سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر السبت 01-12-2018 في المصانع والشركات الآن، حيث نجد أن اسعار الحديد والأسمنت تشهد حاله من الاستقرار النسبي، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء في شهر مارس الماضي، فقد ارتفع سعر طن الحديد بقيمة تتراوح بين 800 إلي 1200 جنيهًا، وتخطي حاجز الـ13000 جنيه لمدة شهرين، ثم أنخفض بقيمة 300 جنيه، كما ارتفع سعر طن الأسمنت بقيمة وصلت إلي 400 جنيه في الطن، لتتراجع مرة أخري اسعار الحديد والأسمنت للمستهلك، في المصانع والشركات مع بداية هذا الشهر.

سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 01-12-2018

نقدم لكم سعر الحديد والأسمنت اليوم، ونجد أن أسعار الحديد منذ بداية شهر أبريل تشهد حاله من الاستقرار، بعد هبوط سعر البليت عالمياً، وقد بلغ متوسط سعر طن الحديد اليوم 12250 جنيه لجميع الأقطار، ونقدم لكم جدول تفصيلي بجميع الأسعار في شركات الحديد المصرية، يرجي العلم أن هذه الأسعار تشمل أسعار النقل، ونسبة الوكيل.

اسم الشركة اسم المنتج السعر حديد عز الدخيلة 12350 جنيه عز 12350 جنيه حديد عطية عطية 12250 جنيه حديد بشاي بشاي 12250 جنيه الوطنية للصلب العتال 12250 جنيه حديد المصريين المصريين 12750 جنيه حديد المراكبي المراكبي 12250 جنيه حديد الكومي الكومي 12250 جنيه حديد المعادي المعادي 12200 جنيه حديد العشري العشري 12250 جنيه حديد أكتوبر أكتوبر 12000 جنيه حديد بيانكو بيانكو 12000 جنيه حديد قوطه قوطه 12000 جنيه حديد الجارحي الجارحي 12250 جنيه حديد اركو اركو 12000 جنيه حديد طنطا طنطا للصلب 12000 جنيه حديد سرحان سرحان 12000 جنيه السويس للصلب السويس للصلب 12000 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 12250 جنيه حديد الجيوشي الجيوشي 12250 جنيه جميع الأسعار يتم تحديثها لحظة بلحظة عند وجود أي تغيير للأسعار في مصانع الحديد المصرية

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم في الشركات المصرية

أما عن اسعار الأسمنت اليوم فقد شهدت على حاله من الاستقرار هي أيضاً منذ بداية الشهر، حيث بلغ متوسط سعر الأسمنت اليوم مبلغ 850 جنيه، أما متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض بلغ 2275 جنيه، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت المقاوم 930 جنيه، والجدول التالي يوضح متوسط اسعار الاسمنت اليوم، محدثة بشكل لحظي فور تغيرها في الأسواق المصرية.

الشركة الاسم التجاري السعر الشركة العربية للأسمنت النصر المسلح 930 جنيه 985 جنيه أسمنت العريش العسكري 885 جنيه أسمنت سيناء سيناء 870 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 900 جنيه أسمنت النهضة الصخرة، النهضة 870 جنيه لافارج للأسمنت الممتاز، المخصوص، أبو الهول 900 جنيه شركة أسمنت وادي النيل المصري 890 جنيه السويس للأسمنت السويس 940 جنيه السويدي السويدي 985 جنيه سعر طن الأسمنت الأبيض رويال، الواحة الأبيض 1770 جنيه سعر طن الأسمنت المقاوم لافارج، السويس، السويدي 990 جنيه

سعر الأسمنت الأبيض اليوم في المصانع والشركات

الأسمنت الأبيض هو أسمنت شديد الصلادة يستخدم بكثافة في أعمال الترميمات مثل ترميم القطع الأثرية، كما يستخدم في علاج الشقوق، وصناعة البلاط، وكذلك عمليات التبليطات مثل تبليط السيراميك، وعادة ما يكون سعرة ضعف سعر الأسمنت العادي، وفيما يلي جدول بأسعاره في السوق المصري.

اسم الشركة

اسم المنتج

أدنى سعر

أقصى سعر

شركة سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1800 جنيه 1800 جنيه سوبر سيناء 1750 جنيه 1750 جنيه شركة رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1750 جنيه 1750 جنيه رويال العادة 1770 جنيه 1770 جنيه شركة أسمنت حلوان المنيا الواحة الأبيض 1880 جنيه 1800 جنيه

توقعات سعر الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة

صرح رئيس شعبه مواد البناء بالغرفة التجارية المهندس أحمد الزيني، بأن مصانع الحديد والاسمنت تستهلك نسبه 70% من إنتاجها على المشاريع القومية الكبيرة، مما زاد من حاله الطلب في السوق، وعن اسعار الأسمنت أشار سيادته إلي أن سعر طن الأسمنت انخفض بقيمة 300 جنيه، وأصبح سعر الطن في المتوسط من 900 إلي 910 جنيه، بينما سعر طن الأسمنت للمستهلك فيصل إلي 950 جنيه.

وتوقع سيادته انخفاض سعر الأسمنت خلال الفترة القادمة بعد أن يعمل مصنع بني سويف بطاقته الكاملة، مع عودة مصانع سيناء إلي عملها بشكل منتظم وكامل، وأشار الزيني أيضاً إلي أن أسعار الحديد للمستهلك تتراوح بين 12600 جنيه إلي 12800 جنيه، أي انخفض بواقع 300 جنيه للطن، في ظل أن سعر البليت العالمي، المادة الرئيسية في صناعة الحديد، انخفضت بمبلغ 50$، أي ما يقدر ب 450 جنيه مصري.

شركات الحديد المصرية تنفي خفض طاقتها الإنتاجية لزيادة أسعار الحديد

نفت شركات الحديد المصرية، عبر ممثلها المهندس طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشي، وعضو غرفة الصناعات المعدنية، أي نية من قبل مصانع الحديد المصرية التي وصل عددها إلي 27 مصنع عن خفض معدلات الإنتاج اليومي لحديد التسليح، وأكد سيادته أن الشركات من مصلحتها أن تعمل بطاقتها كامله، لتحقيق أعلي معدل من الإنتاج، والانتشار في الأسواق المصرية، وأشار سيادته أيضاً أن حاله الطلب في السوق المصري، أصبحت عاليه خصوصاً مع زيادة عدد المشاريع القومية الضخمة، التي تنفذها الحكومة المصرية.

آخر أخبار سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية

يصل حجم إنتاج مصر السنوي من الأسمنت ما يقرب من 60 مليون طن سنوياً، ويسجل متوسط سعر الأسمنت في المصانع حالياً ما بين 840 – 880 جنيها للطن تسليم مصنع، ويضاف على هذا المبلغ قيمة بسيطة بالنسبة للمستهلك، ويذكر أن مصر تحتل حالياً المركز الـ12 في العالم ضمن أفضل الدول المنتجة للأسمنت، وتستهدف الشركات المنتجة للأسمنت الوصول بإنتاجها السنوي إلى 86 ألف طن بحلول عام 2020.

أما عن سعر الحديد فقد شهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أواخر العام الماضي، خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي قراراً بتعويم الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد، ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الحديد الفترة الماضية أيضاً ارتفاع أسعار البليت عالمياً، كما أن قرار وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد، من قبل وزارة الصناعة، أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد لاستيراد المنتج الذي كان يتم في هذه المرحلة من الخارج بالعملة الخضراء، الأمر الذي كان له دور كبير في ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق، كذلك ارتفاع أسعار الدولار، فمع ارتفاع أسعار الدولار ترتفع أسعار الحديد والعكس صحيح.

تحديث: أسعار الحديد والأسمنت اليوم

استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 01-12-2018 في المصانع والشركات، حيث سجل سعر الحديد اليوم بداخل مصنع حديد المصريين 12750 جنيه مصري، وبداخل مصنع حديد السويس للصلب 12000 جنيه مصري، بينما سجل سعر طن الأسمنت اليوم بداخل شركة أسمنت طرة 950 جنيه، وبداخل شركة أسمنت بني سويف 905 جنيه، وبداخل شركة أسمنت السويس مبلغ 940 جنيه، وبالنسبة للسبب الرئيسي في استقرار سعر الأسمنت هذه الفترة هو افتتاح مجمع الأسمنت بمحافظة بنى سويف، وعدم زيادتها مرة أخرى، وأيضاً توفر المنتج بصفة دائم.

يرجي ترك تعليق بتوقعاتكم لأسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة القادمة.